Estas son las razones que tienen las empresas para participar, o no hacerlo, en esta edición del Mobile World Congress

El Mobile World Congress está «a punto de caramelo». Este fin de semana llegará a Barcelona el que sin duda es uno de los eventos más esperados por todos los que adoramos la tecnología en general, y la telefonía móvil en particular. Entre los que, por supuesto, nos encontramos. Y es que el MWC es un escaparate magnífico al que recurren las empresas para pregonar a los cuatro vientos por qué debemos prestar atención a sus novedades.

Como cada año, Xataka estará presente, y daremos cumplida cuenta de todo lo que se cocerá a partir de este domingo en el evento para que estéis puntualmente informados. No obstante, una manera interesante de ir «abriendo boca» consiste en conocer no solo qué opinan las marcas acerca de esta feria, sino también por qué quieren estar en el MWC, o, en algún caso, qué les ha llevado a preferir no participar en esta edición del evento. Veamos qué nos han contado algunas de las empresas más relevantes del sector.

El escaparate hacia el que todos miramos

No hace falta en absoluto ser analista ni haber visitado el MWC innumerables veces para intuir que esta feria es una muestra con un tirón mediático espectacular. Tanto es así que las empresas son plenamente conscientes de que pone a su disposición un vehículo capaz de llegar a sus potenciales clientes con una pegada difícil de obtener por otros medios.

María Luisa Melo, la directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Huawei España, nos confirma que, «para Huawei, el MWC es un escaparate excelente para dar a conocer la estrategia que está llevando a cabo la compañía a través de nuestras tres áreas de negocio (operadores, consumo y empresas), así como las últimas novedades de nuestras tecnologías y soluciones». No tenemos la menor duda de que es así.

En esta misma línea queda enmarcado lo que nos ha explicado Guillermo Bataller, el responsable de Proyectos de Transformación e Innovación en Telefónica: «el MWC es el evento más importante de comunicación móvil a nivel mundial. Se dan cita los players más importantes del mercado de las comunicaciones móviles, y cada vez más de las tecnologías de la información, por lo que para Telefónica es clave poder participar en todas las actividades que se ponen en marcha durante los días que dura este evento».

Guillermo Bataller, de Telefónica: «el MWC es el evento más importante de comunicación móvil a nivel mundial, por lo que para nosotros es clave poder participar en todas las actividades que se ponen en marcha en esta feria»

Además, Guillermo apuntó algunas ideas que pueden ayudarnos a entender con más precisión cuáles son las claves de la estrategia que esgrime Telefónica en el MWC: «algunas de las actividades en las que para nosotros es esencial estar presentes adquieren el formato de ponencias, mesas redondas, reuniones con vendors, fabricantes, desarrolladores, etc. Además, nos interesa apoyar a los emprendedores de OpenFuture dentro de iniciativas como el 4YFN, mostrar los últimos desarrollos dentro del stand… Es una fecha óptima para compartir con los medios, los analistas, los inversores y el resto de actores del mundo de las TI las novedades del grupo a nivel global».

Por su parte, Sandra López, Marketing Activation Manager en Sony Mobile, destaca lo importante que es para su marca mostrar de un plumazo a todo el mundo las últimas novedades que ha desarrollado: «durante cuatro días se reúnen la prensa, los expertos y los partners de todos los países para conocer y presentar la última tecnología en dispositivos móviles e inteligentes. Poder mostrar al mundo las últimas novedades en este escenario es una gran ventaja».

Como estamos viendo, todas las empresas valoran de una forma muy positiva, como cabía esperar, el rol que ejerce el MWC no solo como escaparate con gran potencial mediático, sino también su función como centro neurálgico en el que «se cuece» buena parte de la innovación que llegará al mercado durante los próximos años. La opinión de Ignacio Ángel, Director General de LG Mobile Communications, apunta en esta misma dirección: «para LG esta feria es especialmente relevante porque tiene lugar en España y nos permite presentar de primera mano nuestras innovaciones a partners estratégicos y periodistas del sector».

Ignacio Ángel, de LG, apunta que «para nosotros el MWC es muy relevante porque tiene lugar en España y nos permite presentar nuestras innovaciones a partners estratégicos y periodistas del sector»

Pero, además, Ignacio Ángel nos confesó algo muy interesante: «es cierto que en años anteriores aprovechamos el MWC para presentar los modelos G5 y G6, mientras que el modelo V30 lo dimos a conocer en otra de las ferias internacionales más destacadas, en IFA. Nuestra estrategia de presentación varía dependiendo de las necesidades de la compañía y del mercado».

Algunos de los directivos con los que hemos hablado han destacado incluso la oportunidad que les brinda el MWC de descubrir tendencias, y, por tanto, de conocer en qué están trabajando sus competidores. Esto es lo que nos cuenta Francisco García, Director de Consumo de Lenovo Iberia: «asistir a eventos internacionales siempre merece la pena. Es una oportunidad maravillosa para relacionarnos con otros players del sector, conocer las tendencias y las novedades que se presentan, que siempre son inspiradoras, y lo es también para mostrar nuestras grandes apuestas y todo lo innovador en lo que estamos trabajando».

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Vicepresidenta de Innovación, Marketing y Tecnología en Orange, nos hace notar la importancia de este evento como medio de encuentro entre las operadoras de comunicaciones y los organismos que se responsabilizan de la regulación: «nosotros utilizamos el MWC para dar a conocer nuestras últimas innovaciones, pero, sobre todo, acudimos a Barcelona para analizar e intercambiar opiniones acerca del funcionamiento de nuestro sector con los agentes clave, como son los clientes, los proveedores, los reguladores y otras compañías de tecnología».

Su repercusión es indudable

Como acabamos de ver, todas las compañías que acuden al MWC tienen una visión bastante similar de este evento y lo utilizan como una herramienta que les permite, por un lado, dar a conocer sus últimos productos, y, por otra parte, también les ayuda a tantear el mercado, a la competencia, e, incluso, cómo recibe la prensa especializada sus propuestas. Pero esto no es todo. Esta feria tiene una enorme repercusión en todos los medios de comunicación, y, por tanto, presume de la capacidad de definir tendencias y, en cierta medida, moldear el interés de los consumidores.

Guillermo Bataller, de Telefónica, hace hincapié en el interés estratégico que representa para su compañía el MWC: «es la semana en la que las miradas del sector tecnológico están puestas en este congreso; tanto las de la prensa como las de los analistas, los inversores, los emprendedores, los fabricantes, los operadores, etc. El hecho de estar todos los actores concentrados en este punto acelera enormemente los acuerdos y la definición de nuevas hojas de ruta dentro del mundo de las comunicaciones móviles y de las TI. Las empresas y las ciudades estudian sus próximos pasos en pos de la inevitable transformación digital gracias a las tecnologías y desarrollos que se muestran en este evento».

María Luisa Melo, de Huawei, recalca la afluencia de personas de distinto perfil que congregará esta inminente edición del MWC: «para este año se espera una afluencia de público de más de 100.000 visitantes de perfil nacional e internacional». Ahí es nada. Esta cifra nos ayuda a constatar con bastante claridad que este congreso se encuentra en un estupendo estado de forma, por lo que, un año más, podemos prever una avalancha de novedades que reflejarán por dónde irá el muy dinámico sector de la telefonía móvil durante los próximos meses.

Para Ignacio Ángel, de LG, «la mayor ventaja desde el punto de vista local es, precisamente, la cercanía». Y es que la compañía surcoreana no destaca únicamente la capacidad de este evento a la hora de mostrar su innovación a sus socios y a la prensa internacional, sino también a las subsidiarias de la propia LG, lo que revela que, en algunos casos, el MWC actúa como lugar de puesta en común dentro de la propia corporación.

Volvemos con Orange. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière destaca el rol que ejerce el congreso barcelonés como referencia para las compañías de telecomunicaciones: «no hay ninguna otra conferencia ni exhibición como el MWC desde el punto de vista de los operadores de comunicaciones. Debido a nuestra audiencia global, representa una gran oportunidad de intercambiar conocimiento con los agentes clave de nuestro ecosistema, así como de exponer cómo las organizaciones que formamos parte del sector de las telecomunicaciones estamos innovando y desarrollando los nuevos servicios y las aplicaciones que llegarán en el futuro».

También es interesante lo que nos cuenta Francisco García, de Lenovo, acerca de la utilidad del MWC para poner a disposición de los periodistas a los altos cargos de las compañías: «es una muy buena oportunidad de acercar a figuras internacionales de Lenovo a nuestros medios, ofrecerles la ocasión de hablar con ellos y que puedan compartir no solo cifras locales, sino también del mercado global, así como la estrategia de la compañía en todo el mundo».

Un idilio que también tiene algunas desventajas

Hasta aquí hemos repasado qué es lo que, según las propias empresas, les aporta el MWC, y cuáles son los motivos por los que han decidido formar parte de este evento. Sin embargo, una feria de esta magnitud conlleva algunos desafíos que para las marcas que deciden mostrar sus nuevos productos en ella pueden representar desventajas que también deben ser tenidas en cuenta. La enorme cantidad de productos que luchan por su momento de gloria de forma simultánea puede ser un hándicap difícil de solventar para algunas firmas. También puede ser una barrera importante el coste de los expositores, especialmente para las empresas con un tamaño y unos recursos moderados.

En este contexto, Francisco García, de Lenovo, apunta que «durante el MWC es inevitable compartir protagonismo con muchas marcas del sector, pero también es cierto que eso es lo que todos los asistentes esperan ver: multitud de presentaciones, productos y un ritmo frenético que es parte de la esencia del Mobile World Congress».

Sandra López, de Sony, también nos ofrece su visión de este lado menos amable del MWC: «este evento representa una inversión muy importante en una feria puramente profesional, y la marca no tiene un espacio único para mostrar sus novedades». Efectivamente, esta competencia por acaparar la atención de los medios y las personas que asisten a la feria somete a las empresas a un cierto nivel de estrés con el que también se ven obligadas a lidiar.

Y hay quien «se baja del carro»

El balance global que hacen las empresas que van a participar en el MWC, o lo han hecho en ediciones anteriores, y con las que hemos hablado, es positivo. A pesar de ese lado menos afable que acabamos de escudriñar. Sin embargo, no todas repetirán este año. Esto es lo que nos ha confirmado Jordi Manrique, Communications Manager de Philips Lighting para España y Portugal.

Este alto cargo de la filial especializada en iluminación de la holandesa Philips nos adelantó que la marca no estará en esta edición del evento, a pesar de que el año pasado sí expuso sus soluciones en el pabellón de IoT (Internet de las cosas) con la intención de exhibir las posibilidades de la iluminación conectada. La razón por la que Philips Lighting no participará este año en el MWC es que entre los próximos 18 y 23 de marzo se celebrará en Frankfurt el congreso Light + Building 2018, una feria específica de iluminación, que, al parecer, y con bastante lógica, resulta más atractiva para la marca que el MWC.

Todas las compañías con las que hemos hablado hacen una valoración global del MWC muy positiva y consideran este evento uno de los más importantes del sector de la telefonía móvil, si no el más relevante

Desde fuera resulta absolutamente razonable la decisión de Philips Lighting de no estar este año en el MWC, a pesar de que todo lo que tiene que ver con IoT ha ido ganando peso en cada edición, pero nos recuerda que el evento barcelonés ha depositado su foco de una forma muy clara sobre la telefonía móvil y las comunicaciones, y hay empresas de tecnología que se están alejando poco a poco de este segmento de mercado. Como Philips.

Aun así, es indudable que el MWC es una de las ferias más importantes del sector. Y también uno de los eventos que nosotros cubrimos con más entusiasmo. En unos días volveremos a hacerlo. Para vosotros.

Imágenes | Kippelboy | Flickr Bot

En Xataka | MWC 2018: todo lo que esperamos ver de Samsung, Nokia, 5G y el resto de fabricantes y tecnologías