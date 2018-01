El MWC de Barcelona funciona mucho mejor que el CES de Las Vegas: una visión tras trabajar en ambas ferias

La gota que colmó el vaso fue un apagón de algo más de dos horas en el Centro de Convenciones de Las Vegas, sede principal del CES. Después de haber tenido que recorrer kilómetros y kilómetros por el famoso strip, estudiar planos de hoteles-casino y sufrir otras desdichas logísticas, sí, es momento de reconocer que el Mobile World Congress de Barcelona funciona mucho mejor que la feria tecnológica más grande del mundo.

Vayamos por puntos.

La sombra de la movilidad es alargada

Las Vegas es una telaraña por la que es realmente complicado moverse. Aunque Barcelona en los últimos años se ha visto envuelta en varias polémicas por diferentes huelgas de taxi y transporte público, además de los típicos atascos en la salida y entrada del recinto del Mobile, la realidad es que hay muchas opciones para desplazarse.

En Las Vegas o vas en coche (taxi, Uber, Lyft o uno propio) o estás realmente fastidiado. Hay un servicio de tranvía/monorraíl, pero buena suerte intentando subir a uno en hora punta. También se habilitan autobuses que van recorriendo los casi 7 km del strip pero, igualmente, se colapsan y acaban atascados o dando un enorme rodeo. Y, sí, Uber funciona genial (incluso los propios hoteles delimitan los "puntos de recogida Uber" para facilitar el proceso), pero no hay tanto coche para los más de 170.000 asistentes que espera albergar el CES 2018.

Por el contrario, en Barcelona, que registró en 2017 algo menos de 110.000 asistentes, tienes la opción de ir en metro, en tren de cercanías (Rodalies), en autobús público, en autobuses privados que fleta la organización, en taxi, Uber, Cabify. Es cierto que todo se puede mejorar, pero el recinto del MWC está muy bien comunicado y su única gran localización ayuda mucho, que nos lleva al siguiente punto.

Casino, casi-no, casi-no-llego

Ay, Las Vegas, la ciudad del pecado, de Elvis y del neón. Es, sin duda, un enclave exótico para albergar una feria en la que se discute sobre el futuro de la innovación y la tecnología. Tal vez para garantizar que las ruletas sigan girando, la disposición del CES es modular. Básicamente se extiende por los hoteles casino más importantes, además de por el Centro de Convenciones de Las Vegas. Hay marcas que se hacen con plantas de hoteles para colocar stands y showrooms y otras más humildes que llegan a pagar unos 10.000 dólares por tener una mesa en el evento Showstoppers.

Es complicado no perderse entre casinos para llegar a una rueda de prensa en el CES

Por ello, se da la circunstancia de que una rueda de prensa puede ser al sur del strip de Las Vegas, la siguiente a varios kilómetros al norte (recuerda, hay mucho tráfico y pocas opciones para moverse) y otra en el Pabellón Sur del Centro de Convenciones en el stand 23332. Vamos, que es más efectivo cubrir el evento en streaming que desplazarse por allí.

El Mobile se centra en un único gran punto, Fira Gran Vía, donde todas las marcas tienen sus stands, está todo muy bien indicado, hay personal para ayudarte, buses para llevarte de un pabellón a otro, etc. No nos olvidamos del 4YFN, el evento centrado en startups y emprendimiento que se celebra en el centro de Barcelona, pero no tiene comparación con la poco práctica capilaridad del CES de Las Vegas.

Rebaños de periodistas

Cuando vamos a cubrir una feria como el CES o como el MWC hay una serie de procesos previos administrativos que hay que cumplir. El primero es conseguir la acreditación como prensa, algo que no consigue todo el mundo especialmente teniendo en cuenta que las entradas a estos eventos rondan los cientos e incluso los miles de euros.

Aquí la feria de Barcelona es más exquisita en cuanto a cómo pide que le demuestres que vas a cubrir la feria, para qué medio trabajas y también tiene ciertos requisitos que en años anteriores discriminaban a perfiles como youtubers, por ejemplo. Pero una vez que tienes tu acreditación, todo son facilidades. Desde acceso preferente a ruedas de prensa, salas para trabajar con buena conexión a internet, varios comedores gratuitos, hasta un abono de transporte público gratuito para los días que dura el evento.

La sensación en el CES es la de que somos rebaños de periodistas que estorbamos

En el caso del CES mi solicitud de acreditación de prensa estaba en "pendiente de aprobación" desde diciembre. No contestaban correos así que tuve que registrarme allí mismo, con la incertidumbre previa de no saber si me iban a dejar pasar a la feria. Mi solicitud estaba ahí y estaba todo correcto, pero simplemente alguien debía darle a un botón. Esto parece una queja de alguien que quizá tuvo un problema puntual y aislado, pero es que en Barcelona hasta puedes recoger tu acreditación en la propia estación de tren o aeropuerto.

En general la sensación en el CES es la de que somos rebaños de periodistas que estorbamos. En Barcelona hay gente que te ayuda proactivamente, mapas en todos lados (el mapa del CES este año se incluía en un pesado anuario y el mapa propiamente dicho no empezaba hasta la página 33) y una logística pensada para ponernos las cosas más fáciles, no al contrario.

Bonus tracks

Hacía seis meses que no llovía en Las Vegas. Es comprensible que no sea una ciudad preparada para la lluvia, pero el apagón fue solo una de las cosas que pasaron en el CES 2018. Hubo stands inundados (Lyft, Google), goteras, tráfico aún más denso de lo normal. Literalmente fue una ciudad desbordada por la lluvia.

A portrait of the garbage cans catching water because the Las Vegas Convention Center is LEAKING. #CES2018 pic.twitter.com/CfqQEnwMWa — Kate @ CES (@KateClarkTweets) 9 de enero de 2018

En los años que llevo cubriendo el MWC, no obstante, nunca ha pasado algo tan llamativo como un corte de luz. Aquí hay que aclarar, eso sí, que la cobertura Wi-Fi en ambos eventos es muy buena, con algunas excepciones de saturación de red.

Por otro lado, si comparamos el Centro de Convenciones de Las Vegas con Fira Gran Via de Barcelona, es bastante más cómodo pasear y visitar los stands en Barcelona que en la ciudad de Nevada. La disposición de los stands es mucho más clara y estructurada, hay buenas indicaciones, bastantes escaleras mecánicas... Por el contrario, en Las Vegas hay zonas en las que incluso te cobran dos dólares por cargar tu smartphone.

Aunque parece que el Mobile World Congress siempre está en duda sobre si se mantendrá o no en Barcelona, ha conseguido un nivel de evento sensacional y que no le tiene nada que envidiar a un peso pesado como el CES.