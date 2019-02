Samsung Galaxy S10, S10+, S10E y Galaxy F: todo lo que creemos saber de lo nuevo de Samsung para el MWC

Últimamente las filtraciones nos dejan poco por lo que sorprendernos en el evento de presentación de la propia marca, convirtiendo su seguimiento en algo parecido a cuando comprobamos el boleto de la lotería y vemos si el nuestro es el premiado o no. Así estaremos con todo lo que creemos saber de los Samsung Galaxy S10 y el Galaxy F, el móvil plegable que a todas luces se sumará a la habitual remesa de buques insignia de la marca.

¿Se guardará algo Samsung en la chistera para mostrarnos el día 20 de febrero? Resulta difícil pensarlo si repasamos todo lo que ellos mismos han dicho que van a presentar y lo que el rocío de rumores nos ha traído y sigue arrimando aún hoy mismo. Tres Galaxy S10, un cuarto que vendría más tarde y el ¿móvil? flexible que ya nos medio enseñaron hace unos meses.

Samsung Galaxy S10E

Parece que la familia Galaxy S vuelve a ampliarse y, bueno, podemos decir que habrá uno "pequeño", aunque la diagonal que integrará según todo lo filtrado es de más de 5,5 pulgadas. Concretamente se habla de un panel de 5,8 pulgadas Dynamic AMOLED con resolución FullHD+ de 2.280 x 1.080 píxeles (unos 438 píxeles por pulgada), nada de QHD, y con aspecto 19:9.

Este móvil parte como propuesta más básica (hablando de móviles de primera línea), pero ya contará con una de las principales novedades a nivel de diseño: la pantalla perforada. Así, lo que quedaría patente este estos nuevos Galaxy S10 se cargan de un plumazo un frontal que caracteriza a los buques insignia de la marca desde que el botón frontal y el logo desparecieron del frontal y vinieron las curvas en pantalla con el Samsung Galaxy S6 Edge, encajando con lo que ya avanzó su CEO, DJ Koh.

Eso sí, a la costumbre que seguirían fieles es a lo de lanzar dos configuraciones distintas según mercados a nivel de procesador. El cerebro de este smartphone se compondría por el procesador Exynos 9820 o Snapdragon 855, con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Para la fotografía este Galaxy S10E integraría en la parte trasera una doble cámara compuesta por un sensor Dual Pixel de 12 megapíxeles, con una lente con apertura dual f/1.5-2.4, gran angular de 77 grados y estabilización óptica. El secundario sería de 16 megapíxeles, con lente f/2.2 y ultra gran angular de 123 grados, y para la frontal sería de 10 megapíxeles f/1.9, también Dual Pixel y con autofocus.

Habrá reconocimiento facial, pero de momento Samsung no se marca un Apple y sigue apostando por el lector de huellas, con una ubicación que cambia con respecto a los anteriores Galaxy S y Note pasando a ser como la del Samsung Galaxy A7 (2018): en el lateral (que al parecer tendrá un grosor de 7,9 milímetros). La batería que se apunta para este terminal es de 3.100 mAh, y vendría con jack de 3,5 milímetros, USB tipo C 3.1 y Bluetooth 5.0.

Con un peso de 150 gramos y Gorila Glass 5 en trasera y frontal, el terminal vendría con One UI sobre Android 9 Pie y estaría en cuatro colores: blanco, verde, negro y amarillo.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S10E según las filtraciones

Samsung Galaxy S10E Dimensiones y peso 7,9 milímetros de grosor, 150 gramos Pantalla Super AMOLED de 5,8 pulgadas Resolución 1.080 x 2.280 px, 19:9 Procesador Exynos 9820 (EUA) / Snapdragon 855 (EEUU/LATAM, China) RAM 6 GB Almacenamiento 128 GB (ampliable a 512 GB con microSD) Sistema operativo Android 9 Pie con One UI Cámaras traseras 12 MP (f/1.5-2.4, PDAF, OIS) + 16 MP (f/2.2, ultra gran angular)) Cámara frontal 10 MP (f/1.9, PDAF) Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 (A2DP, LE, aptX), A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC Otros IP68, jack 3,5 mm, Bixby, soporte a Samsung DeX, lector de huellas lateral Batería 3.100 mAh con carga rápida e inalámbrica (15 W) Precio estimado 780 euros

Samsung Galaxy S10

El que sería el modelo estándar, sin apellidos, mantendría procesador, pero ampliando las opciones con una variante de 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, con posibilidad de añadir una microSD de 512 GB aprovechando la bandeja de la segunda nanoSIM en la variante dual SIM. La batería en este caso sería de 3.400 mAh, con carga rápida e inalámbrica, y también USB tipo C 3.1 y jack de 3,5 milímetros.

Cambia también el lector de huellas, que vendría integrado en la pantalla super AMOLED de 6,1 pulgadas 19:9 con resolución QHD+ (de 3.040 x 1.440 píxeles). Gorilla Glass 6 en este caso para proteger este panel y la trasera, que en su parte frontal integraría la cámara subjetiva de 10 megapíxeles también en un agujero, aunque lo que parece según renders e imágenes es que será algo más discreto que el que vimos en el Samsung Galaxy A8s.

Un lector de huellas que según el analista Ming Chi Kuo denominado Fingerprint on display (FOD) que habría sido desarrollado por las compañías GIS y O-Film usando la tecnología que pantentó Qualcomm en 2017. Es decir, sería un sensor ultrasónico, el cual recurre a ondas de sonido (y no a fotografías).

Con el A7 (2028) ya no mantendría en común la ubicación del lector de huellas, pero sí eso de incorporar tres cámaras traseras como acabaron apuntando los rumores. Una combinación de un sensor de 12 megapíxeles, con una lente con apertura f/1.5-2.4 (gran angular) y estabilización óptica, el ultra gran angular con 16 megapíxeles y f/2.2 y un telefoto de 12 megapíxeles, con apertura f/2.4, zoom óptico y estabilización óptica. Apertura dual, dos estabilizaciones ópticas y zoom óptico 2x en la parte trasera de este S10 intermedio.

Este modelo vendría en tres colores (blanco, negro o verde) y pesaría algo más que el anterior, 157 gramos. Aunque el grosor sería aproximado, pese a tener esa batería con mayor capacidad, con un marco de aluminio recorriendo todo el lateral.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S10 según las filtraciones

Samsung Galaxy S10 Dimensiones y peso 7,8 milímetros de grosor, 157 gramos Pantalla Super AMOLED de 6,1 pulgadas Resolución 1.440 x 3.040 px, 19:9 Procesador Exynos 9820 (EUA) / Snapdragon 855 (EEUU/LATAM, China) RAM 6 / 8 GB Almacenamiento 128 / 512 GB (ampliable a 512 GB con microSD) Sistema operativo Android 9 Pie con One UI Cámaras traseras 12 MP (f/1.5-2.4, PDAF, OIS) + 12 MP (f/2.4, OIS, telefoto zoom óptico 2x) +16 MP (f/2.2, ultra gran angular)) Cámara frontal 10 MP (f/1.9, PDAF) Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 (A2DP, LE, aptX), A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC Otros IP68, jack 3,5 mm, Bixby, soporte a Samsung DeX, lector de huellas en pantalla, pulsioxímetro, Dolby Atmos, altavoces estéreo Batería 3.400 mAh con carga rápida e inalámbrica (15 W) y carga inversa (9 W) Precio estimado 930 euros

Samsung Galaxy S10+

Siguiendo la estela de los anteriores, el más completo o potente de los Galaxy S llevaría el apellido "Plus", y según las filtraciones sería ese esperado primer móvil con 1 TB de almacenamiento interno sin trucos, con lo que no esperarían a que esto fuese un distintivo de un futuro Note (o ese S10 "especial" del que ahora hablaremos). Así, el Snapdragon 855 o Exynos 9820 iría acompañado de 6 u 8 GB de RAM y 128 ó 512 GB de almacenamiento en los modelos base, con una variante aún más "plus" de 10 GB de RAM y 1 TB de memoria interna y acabado cerámico.

El Samsung Galaxy S10+ tendría una edición especial con 10 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y acabado cerámico

Todo bajo una pantalla de 6,3 pulgadas super AMOLED con resolución QHD+ de 3.040 x 1.440 píxeles, aspecto 19:9, Gorilla Glass 6 y no una, sino dos perforaciones. Dos cámaras frontales con sensor de 10 megapíxeles y lente con apertura f/1.9 para una y 8 megapíxeles con f/2.2, con sensor Dual Pixel y modo Live Focus para desenfoque selectivo o modo retrato.

La diferencia pues a nivel fotográfico quedaría en esa doble cámara frontal, dado que por lo que se ha ido viendo el equipo trasero sería parejo al del S10. Esto es, triple cámara con el gran angular, el súper gran angular y el zoom óptico, los dos estabilizadores ópticos y la apertura dual en el sensor principal, y nada de cuatro cámaras al estilo del Samsung Galaxy A9 (2018).

Sobre dimensiones y peso se habla de 7,8 milímetros de grosor y 175 gramos de peso, algo más que los hermanos menores en el caso de lo segundo. Algo que encaja con el dato de la batería de 4.100 mAh, y vendría en un color más que se añade a los que hemos visto para el S10 estándar (blanco, verde, negro y azul).

Ficha técnica del Samsung Galaxy S10+ según las filtraciones

Samsung Galaxy S10+ Pantalla Super AMOLED de 6,3 pulgadas Resolución 1.440 x 3.040 px, 19:9 Procesador Exynos 9820 (EUA) / Snapdragon 855 (EEUU/LATAM, China) RAM 6 / 8 GBModelo con 10 GB Almacenamiento 128 / 512 GB (ampliable a 512 GB con microSD)Modelo con 1 TB Sistema operativo Android 9 Pie con One UI Cámaras traseras 12 MP (f/1.5-2.4, PDAF, OIS) + 12 MP (f/2.4, OIS, telefoto zoom óptico 2x) +16 MP (f/2.2, ultra gran angular)) Cámara frontal 10 MP (f/1.9, PDAF) +8 MP (F/2.2) Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 (A2DP, LE, aptX), A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC Otros IP68, jack 3,5 mm, Bixby, soporte a Samsung DeX, lector de huellas en pantalla, pulsioxímetro, Dolby Atmos, altavoces estéreo, Samsung Pay Batería 4.100 mAh con carga rápida e inalámbrica (15 W) y carga inversa (9 W) Precio estimado Desde 1.050 euros

¿Y el "Samsung Galaxy S10 X"?

Aunque cada vez hay más indicadores de que el próximo día 20 veremos tres Samsung Galaxy S10, se ha estado hablando en diversas ocasiones de un cuarto modelo a modo de edición especial (más aún que ese S10+ con 1 TB de almacenamiento y acabado cerámico). Un modelo que tendría soporte para conectividad 5G (que parece el tema del MWC este año, otra vez) integrando su nuevo modem el Exynos 5100, pero que no llegaría hasta dentro de unos meses y que sólo estaría disponible para ciertos mercados: aquellos que dispusiesen de esta cobertura ya.

De este modelo las filtraciones han sido menos generosas, quizás por estar en un estado de desarrollo menos avanzado, pero se ha hablado de una pantalla de 6,7 pulgadas y de que contaría con dos cámaras frontales y cuatro traseras. Pero además integraría dos sensores Time of Flight (TOF), uno para cada lado del teléfono, buscando un enfoque más veloz, más información para crear bokeh y un reconocimiento facial más avanzado.

Habría dos variantes según el almacenamiento, con 128 ó 512 GB y estaría disponible en cuatro colores (negro, blanco, verde y amarillo). Del precio de este modelo, que también llegó a confirmar el Wall Street Journal, también se ha hablado, que obviamente sería el más elevado de los cuatro apuntándose a 1.500 dólares.

Samsung Galaxy F: el dispositivo flexible

El que sí veremos el miércoles que viene, según la propia compañía, es el dispositivo plegable que ya nos mostraron en forma de prototipo. Lo confirmaron a su manera, con un vídeo para su tierra patria titulado "El futuro se despliega": blanco y en botella.

De este dispositivo sabemos (o creemos saber) aún menos datos. Se habla de una diagonal de 7,3-7,4 pulgadas estando desplegado, con un panel flexible (Infinity Flex Display, cómo no iba a estar ya bautizado comercialmente) de 1.536 x 2.152 píxeles de resolución y una densidad de 420 píxeles por pulgada.

En el exterior quedaría una pantalla de 4,6 pulgadas, un panel que serviría para mostrar notificaciones y disponer de accesos rápidos a apps y utilidades como llamadas, mensajes y mapas, y también integraría tres cámaras traseras. Y sobre su lanzamiento se ha llegado a hablar de la disponibilidad de una sola versión por 1.770 dólares.

Tabla resumen de especificaciones de los Galaxy S10 según las filtraciones

Samsung Galaxy S10E Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10+ Dimensiones y peso 7,9 milímetros de grosor, 150 gramos 7,8 milímetros de grosor, 157 gramos 7,8 milímetros de grosor, 175 gramos Pantalla Super AMOLED de 5,8 pulgadas Resolución 1.080 x 2.280 px, 19:9 Super AMOLED de 6,1 pulgadas Resolución 1.440 x 3.040 px, 19:9 Super AMOLED de 6,3 pulgadas Resolución 1.440 x 3.040 px, 19:9 Procesador Exynos 9820 (EUA) / Snapdragon 855 (EEUU/LATAM, China) Exynos 9820 (EUA) / Snapdragon 855 (EEUU/LATAM, China) Exynos 9820 (EUA) / Snapdragon 855 (EEUU/LATAM, China) RAM 6 GB 6 / 8 GB 6 / 8 GBModelo con 10 GB Almacenamiento 128 GB (ampliable a 512 GB con microSD) 128 / 512 GB (ampliable a 512 GB con microSD) 128 / 512 GB (ampliable a 512 GB con microSD) Modelo con 1 TB Sistema operativo Android 9 Pie con One UI Android 9 Pie con One UI Android 9 Pie con One UI Cámaras traseras 12 MP (f/1.5-2.4, PDAF, OIS) + 16 MP (f/2.2, ultra gran angular)) 12 MP (f/1.5-2.4, PDAF, OIS) + 12 MP (f/2.4, OIS, telefoto zoom óptico 2x) +16 MP (f/2.2, ultra gran angular)) 12 MP (f/1.5-2.4, PDAF, OIS) + 12 MP (f/2.4, OIS, telefoto zoom óptico 2x) +16 MP (f/2.2, ultra gran angular)) Cámara frontal 10 MP (f/1.9, PDAF) 10 MP (f/1.9, PDAF) 10 MP (f/1.9, PDAF) +8 MP (F/2.2) Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 (A2DP, LE, aptX), A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 (A2DP, LE, aptX), A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 (A2DP, LE, aptX), A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC Otros IP68, jack 3,5 mm, Bixby, soporte a Samsung DeX, lector de huellas lateral IP68, jack 3,5 mm, Bixby, soporte a Samsung DeX, lector de huellas en pantalla, pulsioxímetro, Dolby Atmos, altavoces estéreo IP68, jack 3,5 mm, Bixby, soporte a Samsung DeX, lector de huellas en pantalla, pulsioxímetro, Dolby Atmos, altavoces estéreo, Samsung Pay Batería 3.100 mAh con carga rápida e inalámbrica (15 W) 3.400 mAh con carga rápida e inalámbrica (15 W) y carga inversa (9 W) 4.100 mAh con carga rápida e inalámbrica (15 W) y carga inversa (9 W) Precio estimado 780 euros Desde 930 euros Desde 1.050 euros

Los tres S10, según Ben Geskin (basándose en las fundas ya creadas).

Nos vemos el día 20, Samsung (y compañía)

El aluvión de filtraciones ha sido considerable (lo acabáis de comprobar), pero aún así estamos expectantes ante lo que veremos ese día 20 de febrero. Desde Xataka os lo contaremos todo en detalle y al momento, comprobando con vosotros si lo que hemos recogido aquí es lo que la marca finalmente presenta y especialmente en el que parece más el protagonista que el artista invitado: el dispositivo plegable.

Ese día los surcoreanos tampoco estarán solos. Es la fecha elegida por Vivo para su Vivo V15 Pro y por Xiaomi para su Xiaomi Mi 9 (presentación en China, porque también nos han convocado para el día de inicio del MWC, el 24 de febrero), así que nos espera un día tan movidito como interesante.

