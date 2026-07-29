Los expertos coinciden: "El modo 'dry' del aire acondicionado consume menos porque el compresor trabaja a menos revoluciones"

Cuando conectamos el aire acondicionado, la mayoría usamos el modo frío en verano y el modo calor en invierno, pero hay un tercer modo que muchas personas no activan y puede ser una opción muy interesante en muchas situaciones, también para combatir el calor. Hablamos del modo seco o dry.

Reconozco que era de las que pasaba olímpicamente del botón dry de mi aire acondicionado, pero hace poco me puse a investigar un poco más acerca de esta opción y ahora mismo es el que tengo activado por defecto.

¿Qué es el modo seco del aire acondicionado y qué diferencia hay con el modo frío?

En muchos aires acondicionados aparece marcado con el icono de una gota de agua, aunque otros lo llaman simplemente dry. Su nombre ya deja una pista bastante clara de lo que hace: elimina la humedad ambiental del aire. Aunque su objetivo principal no es reducir la temperatura, sí que refresca la habitación, especialmente en climas húmedos o días bochornosos en los que el ambiente se siente pegajoso.

Con respecto a la diferencia con el modo frío, el técnico de aire acondicionado José Beltrán nos cuenta que en el modo frío "reduces la temperatura y la humedad y puedes controlar tanto la velocidad del ventilador como la temperatura deseada". Por su parte, el modo seco "trabaja en velocidades más bajas porque al pasar menos caudal de aire restas más la humedad, pero generalmente no puedes controlar la temperatura deseada".

En algunos aires acondicionados, al seleccionar el modo seco, no vamos a poder elegir el caudal de aire ni la temperatura, mientras que en otros sí. Yo misma tengo dos splits en casa y en uno de ellos, marca Hisense, no puedo configurar nada, pero en otro de marca Haier sí que puedo elegir la temperatura. Beltrán afirma que "En algunos se puede y en otros no, depende del fabricante".

¿Cuál consume menos?

Con veranos cada vez más calurosos, el aire acondicionado se ha convertido en una de las principales preocupaciones de cara a subidas en la factura de la luz. A nivel mundial, en 2022 fue el responsable del 7% de todo el consumo eléctrico mundial, más incluso que el de los centros de datos.

Teniendo esto en cuenta, la pregunta del millón es si el modo dry gasta menos electricidad y aquí los expertos lo tienen claro. "Consume menos porque el compresor trabaja a menos revoluciones", nos dice José Beltrán. Desde Mitshubishi Electric coinciden: "Consume menos energía que el modo cool, ya que trabaja con menor intensidad". Según Midea, "debido a que el compresor y el ventilador funcionan a menor capacidad en el modo seco, a menudo consume menos electricidad que el modo cool estándar".

¿Cuándo usar cada uno?

La recomendación general, según Beltrán, es "en verano posición de cool y en invierno posición de heat". Sin embargo, admite que en zonas con clima muy húmedo "va al gusto del consumidor. Para Valencia creo que los dos son muy adecuados por la cantidad de humedad que tenemos".

Por tanto, el principal punto a tener en cuenta para tomar la decisión es la humedad. Si vives en una zona costera en la que el clima es más húmedo, el modo dry puede ser una opción a tener muy en cuenta. En mi caso, vivo en Valencia y la humedad suele estar entre 60 y 70% en los meses de verano. En días de calor extremo como los que estamos viviendo este año, el modo dry se ha convertido en mi gran aliado; quita la sensación de bochorno y enfría la habitación de sobra, pero no se siente tan helado como el modo frío normal.

Otra cosa que me gusta mucho de este modo es que, al contrario de lo que pensaba, no genera tanta agua de condensación. Con el modo frío, tenía que vaciar la garrafa que tengo conectada al desagüe varias veces al día, pero en modo seco ha habido días que no ha llegado a llenarse tras más de seis horas de uso. Esto dependerá de cada aparato, pero en mi caso me ha parecido un punto a favor.

Si quieres que la habitación se enfríe rápido, sigue siendo mejor el modo frío

El exceso de humedad en casa puede favorecer que proliferen bacterias, ácaros o que aparezca moho. En este sentido, el modo seco del aire acondicionado puede ayudar a mejorar la calidad del aire y evitar problemas respiratorios. Además, ayuda a prevenir que la humedad afecte a las paredes o los muebles.

En cambio, si quieres enfriar rápidamente una estancia o te gusta tener el aire acondicionado en temperaturas más bajas, el modo frío es la opción más recomendable. También si vives en una zona con clima seco donde usar el modo dry puede resecar en exceso el ambiente y causar molestias respiratorias o sequedad en la piel.

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