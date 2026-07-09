Mejores aires acondicionados inteligentes 2026. Cuál comprar y seis modelos recomendados

Aunque en el mercado encontramos una amplia variedad de soluciones para hacer frente a los rigores del calor, como los ventiladores conectados o los aires acondicionados portátiles, lo cierto es que los aires acondicionados de pared con Wi‑Fi son una de las opciones más completas para climatizar el hogar.

Si estás pensando comprar un equipo de aire acondicionado inteligente, en esta guía de compra encontrarás los principales aspectos a tener en cuenta y algunos modelos destacados. De momento, ya te anticipamos que en Xataka nos quedamos con el Mitsubishi Electric MSZ-AY42VGK2.

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Con una potencia de refrigeración nominal de 3.612 frig/h y una capacidad de calefacción nominal de 4.644 kcal/h, el Mitsubishi Electric MSZ-AY42VGK2 es un equipo de aire acondicionado de gama media adecuado para habitaciones de hasta 30 metros cuadrados. Por tanto, es una solución ideal para el salón o incluso para salones abiertos a la cocina. Y, gracias a su bajo nivel de ruido de 18 dB(A) en modo silencioso, es también adecuado para dormitorios de gran tamaño.

Basado en la tecnología Inverter, utiliza como refrigerante el gas R-32 y cuenta con certificación energética A++.

Además, integra el sistema de filtrado Plasma Quad Plus, considerado como uno de los mejores del mercado, gracias al cual es capaz de mejorar la calidad del aire del hogar eliminando desde virus y bacterias hasta moho, alérgenos y polvo.

En cuanto a sus funciones inteligentes, cuenta con conectividad Wi-Fi y es compatible con MELCloud, por lo que se puede controlar con el móvil.

Todo ello, con la garantía de fiabilidad que asegura una de las marcas de referencia del mercado, la japonesa Mitsubishi.

Eso sí, dado su precio, no es un equipo adecuado para todos los bolsillos.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Mitsubishi Electric MSZ-AY42VGK2 Si buscas un equipo de aire acondicionado para salas grandes de hasta 30 m² o para salones grandes abiertos a la cocina. Su gran capacidad de enfriamiento y su sistema de filtrado Plasma Quad Plus. Su precio que no está al alcance de todos los bolsillos. 1.939 € LG CONFORT WIFI Z Si quieres un equipo para refrigerar un espacio de hasta 55 m². Cuenta con garantía de por vida. Dada su gran potencia, no es una buena solución para habitaciones pequeñas. 999 € DAIKIN Sensira TXC50F Si buscas un equipo de aire acondicionado solvente, fiable y con una buena bomba de calor. Es un equipo realmente fiable y con una muy buena bomba de calor. Cuenta con menos funciones inteligentes avanzadas que otros modelos. 1.555 € TCL Elite Serie F2 SN18F2S0 + ST18F0 Si priorizas un equipo de aire acondicionado con un amplio rango de temperaturas de funcionamiento y una buena relación calidad-precio. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento y la inclusión de la función I Feel. No destaca especialmente por su eficiencia energética. 949,90 € Panasonic KIT-2RZ2535-ZKE Si buscas un equipo de aire acondicionado multisplit con una buena bomba de calor. Puede dar servicio a dos habitaciones con una sola unidad exterior. Además, es muy eficiente energéticamente. La instalación es más compleja que en el caso de los equipos 1 x 1. 1.119,20 € Fujitsu ASY35UI-KN Si tienes un presupuesto limitado, ya que cuesta menos de 700 euros. Ofrece una muy buena eficiencia energética, es bastante silencioso y realmente fiable. No cuenta con tantas funciones inteligentes y sus acabados son de menor calidad. 662,15 €

Por qué destacan

De cara a comprar un equipo de aire acondicionado, te conviene conocer bien sus principales características. Te las comentamos a continuación.

Capacidad de enfriamiento. No es lo mismo enfriar una sala grande que una pequeña, ni climatizar una casa con buen aislamiento que otra donde se produce una elevada transferencia de calor entre el interior y el exterior. A partir de esta premisa, es importante fijarse en las frigorías detalladas en las especificaciones técnicas del sistema de aire acondicionado.

Las frigorías son la unidad de medida que cuantifica la capacidad de refrigeración de un sistema.

Normalmente, como regla orientativa, puede tomarse un rango aproximado de 100 a 140 frigorías por m², pero también hay que tener en cuenta el aislamiento y la orientación. Por lo tanto, para una habitación de 30 m², se precisa un sistema que genere unas 3.000 frigorías.

En este sentido, es importante resaltar que a la hora de dimensionar un equipo de aire acondicionado no conviene quedarse corto, pero tampoco pasarse en exceso.

Instalar un exceso de potencia puede traer como consecuencia un enfriamiento muy rápido, pero ineficiente, ya que el equipo puede entrar en ciclos de apagado y encendido constantes, aumentando la factura de electricidad y provocando un desgaste prematuro del equipo. Además, puede provocar un incómodo exceso de humedad en el ambiente.

Eficiencia energética. Decantarse por modelos más eficientes puede repercutir en el desembolso inicial, si bien a la larga se puede acabar traduciendo en una factura eléctrica más baja.

La forma de saber la eficiencia energética de un electrodoméstico es a través de las etiquetas energéticas. Desde 2021, la UE implantó una nueva etiqueta energética más sencilla, con una escala de A a G en muchos electrodomésticos. En aire acondicionado, conviene revisar siempre la etiqueta concreta del modelo, porque la clasificación puede variar según el tipo de equipo y su uso..

Aun así, la eficiencia del equipo no lo es todo: el aislamiento de la vivienda también pesa mucho.

Filtros. Como en los aspiradores, los filtros del aire acondicionado atrapan partículas presentes en el aire, en este caso polvo, humos y otros elementos nocivos para la salud y también para los conductos del aire. Por este motivo, es fundamental realizar su mantenimiento, limpieza o sustitución periódica, según proceda.

En el mercado, encontramos filtros de muchos tipos, incluso lavables, que evitarán que tengamos que sustituirlos cuando se obstruyan. Que un sistema de aire acondicionado disponga de filtros fijos o sustituibles depende del modelo y fabricante, si bien es habitual que se puedan desmontar para su limpieza.

Entre los tipos de filtros que existen se encuentran los de tipo fotocatalítico, que los filtros fotocatalíticos usan la luz para activar su acción; los de plasma o neoplasma, que están especialmente indicados para personas alérgicas y asmáticas y que son capaces de purificar y desodorizar el aire; los de carbón activo, pensados para absorber los malos olores o el humo del tabaco; y filtros iónicos para mejorar la calidad del aire.

Tipo de gas refrigerante. La refrigeración de los sistemas de aire acondicionado se realiza a través de circuitos de frío-calor por cuyo interior transita un gas refrigerante. El empleo de un gas u otro repercute a nivel ambiental, tanto por su eficiencia energética como por lo respetuoso con el medio ambiente que resulta su empleo.

En la actualidad, el R22 ha sido sustituido en gran medida por refrigerantes como el R410A y, más recientemente, por el R32, que resulta una solución más respetuosa con el medio ambiente, ya que requiere menos carga de gas.

Conectividad. Dado que estamos analizando equipos de aire acondicionado inteligentes, todolos modelos seleccionados incorporan conectividad Wi‑Fi. Por tanto, todos se pueden controlar a través de dispositivos como el móvil o la tablet e incluso, si son compatibles, mediante asistentes de voz, sustituyendo o complementando al clásico mando a distancia.

Aplicación móvil. Las apps se han convertido en un factor fundamental de cara a elegir un equipo de aire acondicionado conectado (también otros tipos de electrodomésticos inteligentes). Y es que actualmente ofrecen una gran variedad de funciones útiles, como encender o apagar el equipo desde cualquier ubicación, ajustar la temperatura, y recibir avisos de errores o averías.

Lo que realmente marca la diferencia entre las distintas aplicaciones es el nivel de detalle que ofrecen a la hora de realizar una monitorización del consumo energético, las funciones de programación avanzada con las que cuentan y la compatibilidad con asistentes por voz.

Una de las apps más completas y valoradas suele ser Comfort Cloud de Panasonic.

Una buena aplicación suma, pero no compensa un equipo flojo.

Nivel de ruido. Un aspecto que a menudo suele pasarse por alto hasta que no se enciende el aire acondicionado es el ruido que este genera. Además, hay que tener en cuenta que con el paso del tiempo el nivel de ruido que produce puede aumentar. Además, no tenemos la misma sensibilidad hacia el ruido.

En primer lugar, tienes que valorar el ruido que produce el componente instalado en el interior, ya que será el que más percibamos en nuestro día a día. Obviamente, cuanto más silencioso, mejor.

Además, tienes que tener en cuenta el ruido que genera por el compresor, situado en el exterior de la casa, ya que puede causar molestias a los vecinos e incluso sobrepasar los límites establecidos por la ley en zonas protegidas.

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Otras opciones a considerar

LG CONFORT WIFI Z. Si lo que quieres es un equipo potente para un salón grande o apartamento diáfano de hasta 55 metros cuadrados, este equipo de LG es una excelente alternativa.

Lo primero que hay que destacar es que cuenta con garantía de por vida. También hay que resaltar que, al ser un equipo sin split y dado que no precisa el típico tubo flexible que sale por la ventana, no requiere de una instalación profesional.

Además, se puede controlar a través de la app Smart Life que es compatible con otros dispositivos de domótica del hogar.

Eso sí, no es una buena opción para habitaciones pequeñas y no destaca especialmente por ser muy silencioso.

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Daikin Sensira TXC50F. Si bien no cuenta con algunas de las funciones inteligentes avanzadas que podemos encontrar en otros modelos, como detector de ventanas abiertas o monitorización del consumo, el Daikin Sensira TXC50F destaca por su gran fiabilidad y muy buena bomba de calor. Aun así, es compatible con Alexa y Google Assistant.

Con 4.300 frigorías, es adecuado para habitaciones de hasta 45 metros cuadrados y, dado su funcionamiento silencioso, se puede instalar incluso en el dormitorio.

Además, cuenta con modo confort, que redirige el chorro para que no incida directamente sobre las personas, y con modo económico.

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TCL Elite Serie F2 SN18F2S0 + ST18F0. Si bien TCL es una marca con quizá menos reputación dentro del mercado de los equipos de aire acondicionado, lo cierto es que el TCL Elite Serie F2 SN18F2S0 + ST18F0 es uno de los modelos con mejor relación calidad-precio del mercado.

Destaca especialmente por su amplio rango de temperaturas de funcionamiento (lo que te asegura que va a seguir rindiendo bien incluso en olas de calor muy extremas), por ser muy silencioso, y por incluir funciones habitualmente solo disponibles en gamas más altas, como Smart Airflow e I Feel.

En particular, esta última permite al equipo regular su funcionamiento tomando como referencia la temperatura donde está el usuario (realmente donde está el mando a distancia), no únicamente la medida en la unidad interior.

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Panasonic KIT-2RZ2535-ZKE. Vamos ahora con un equipo multisplit, el Panasonic KIT-2RZ2535-ZKE. Con él, puedes dar servicio a dos habitaciones con un solo compresor exterior.

Destaca por su buena eficiencia energética cuando se usa en una sola habitación, por su mayor facilidad de mantenimiento y por su buena modulación de la potencia.

Además, funciona muy bien como bomba de calor, algo habitual en la gama de Panasonic.

Eso sí, la desventaja de este tipo de equipos es que la instalación es más compleja y que, si se avería la unidad exterior, se pierde el aire acondicionado en dos habitaciones.

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Fujitsu ASY35UI-KN. Aún más económico, tenemos el Fujitsu ASY35UI-KN, equipo de aire acondicionado de gama de entrada para habitaciones de hasta 35 metros cuadrados con una excelente relación calidad-precio.

No ofrece las prestaciones de los modelos anteriores, pero está claramente por encima de lo que dan la mayoría de los equipos de marcas generalistas.

Más allá de su precio, sus principales puntos fuertes son su muy buena eficiencia energética, el que cuenta con conectividad Wi-Fi, su funcionamiento silencioso y su excelente fiabilidad.

Eso sí, presenta unos acabados de menor calidad y no dispone de tantas funciones inteligentes.

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Configuraciones y extras

Además de todo lo que te hemos comentado anteriormente, también es recomendable que valores las siguientes cuestiones.

Funciones adicionales. Entre las distintas funciones adicionales que puedes encontrar en los equipos de aire acondicionado, destacan: el modo auto, el modo noche, el modo turbo, la función deshumidificación y el modo ecológico.

Algunos modelos inteligentes también cuentan con sensores de presencia y pueden funcionar como purificadores de aire. Otras funciones interesantes son la de bloqueo infantil y la de autolimpieza del intercambiador.

Bomba de calor. Sobre todo si vives en una región de España en la que los inviernos son fríos, te conviene elegir un equipo de aire acondicionado con unas buenas prestaciones como bomba de calor. Para ello, tienes que valorar cuál es su capacidad de calefacción nominal medida en kcal/h y su eficiencia energética como bomba de calor.

Preguntas frecuentes sobre el mejor aire acondicionado inteligente

¿Qué diferencia hay entre un aire acondicionado 1 x 1 y un multisplit?

La principal diferencia es el número de unidades interiores que puede alimentar una unidad exterior. Los equipos 1 x 1 cuentan con una unidad exterior y una interior. Sin embargo, los equipos multisplit disponen de más de una unidad interior alimentada por una única unidad exterior.

¿Cuánto consume un aire acondicionado inverter?

El consumo de un equipo de aire acondicionado tipo inverter depende de varios factores, como su potencia, la temperatura exterior, el aislamiento de la vivienda y el uso que se dé al equipo. Sin embargo, lo cierto es que, gracias a esta tecnología, los equipos de aire acondicionado pueden consumir entre un 30 % y un 50 % menos que los modelos convencionales de encendido y apagado.

¿Es mejor instalar un equipo más potente por si acaso?

No, lo ideal es elegir un equipo de aire acondicionado adecuado para las dimensiones de la habitación que se quiera refrigerar. Optar por un modelo más potente no solo puede suponer elevar innecesariamente el consumo energético (y, por tanto, también el coste de la factura de la luz), sino también acelerar el deterioro del equipo y disfrutar de un menor nivel de confort.

¿Cuál es la temperatura ideal en verano?

Como te explicamos en este artículo de forma más detallada, en verano, se recomienda fijar la temperatura del aire acondicionado entre 23 °C y 25 °C, siendo entre 24 ºC y 25 °C el punto más equilibrado entre confort y consumo energético.

¿Es posible convertir un equipo de aire acondicionado convencional en un modelo inteligente?

Sí, es posible hacerlo. De hecho, existen kits diseñados específicamente para ello. Además, son bastante económicos. Te lo explicamos con mucho más detalle en nuestra guía de los mejores kits para convertir un aire acondicionado en inteligente.

Recomendación final

Este verano, el calor ha llegado antes y con más fuerza. Conviene estar preparado. Una excelente forma de hacerlo es con un equipo de aire acondicionado inteligente como el Mitsubishi Electric MSZ-AY42VGK2. Una solución ideal para salones grandes de hasta 30 m².

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Si lo que necesitas es refrigerar una estancia aún más grande, tienes LG CONFORT WIFI Z que puede cubrir hasta 55 metros cuadrados. Además, cuesta la mitad que el modelo de Mitsubishi.

Una alternativa especialmente solvente y fiable para espacios de hasta 45 metros cuadrados, es el Daikin Sensira TXC50F. No cuenta con algunas funciones inteligentes avanzadas, pero es compatible con los asistentes por voz y su bomba de calor es de gran calidad.

El TCL Elite Serie F2 SN18F2S0 + ST18F0 destaca por su capacidad para funcionar en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento. Además, ofrece una muy buena relación calidad-precio, y cuenta con algunas funciones inteligentes habitualmente solo disponibles en modelos de gamas más altas.

Si lo que necesitas es un equipo multisplit, el Panasonic KIT-2RZ2535-ZKE es una excelente opción. Además, rinde muy bien como bomba de calor, lo cual vas a agradecer en invierno.

Y si no te puedes permitir una gran inversión económica, puedes optar por el Fujitsu ASY35UI-KN que cuesta poco más de 650 euros.

De todos modos, también es posible que no necesites un equipo de aire acondicionado conectado y que te valga con un modelo convencional sin funciones inteligentes. En ese caso, te puede interesar leer nuestra guía de los mejores equipos de aire acondicionado.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

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