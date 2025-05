Samsung intenta noquear a TSMC de la única forma posible: convenciendo a NVIDIA y Qualcomm de la superioridad de sus 2 nm

Samsung está retomando el rumbo poco a poco. Jay Y. Lee, el presidente de esta compañía, envió a mediados del pasado mes de marzo un comunicado interno en el que sintetiza con mucha precisión a qué se enfrenta esta empresa: "Nuestra ventaja tecnológica se ha visto comprometida en todos nuestros negocios. Es difícil ver que se estén haciendo esfuerzos para impulsar grandes innovaciones o asumir nuevos desafíos. Solo hay intentos de mantener el statu quo en lugar de generar cambios disruptivos".

La filial de Samsung especializada en la fabricación de semiconductores es en gran medida el motor de la compañía, y para recuperar la salud es imprescindible que incremente su competitividad. No obstante, para llevarlo a cabo es necesario que su tecnología de integración de 2 nm pelee de tú a tú tanto con la litografía equivalente de Intel, como, sobre todo, con la de TSMC. No obstante, el punto de partida de Samsung es favorable. Y lo es debido a que lleva más de dos años trabajando en la que sin duda es la fotolitografía más importante de su historia.

Samsung ya está probando su nodo de 2 nm para NVIDIA y Qualcomm

A principios de enero de 2025 varios medios asiáticos muy fiables recogieron que Samsung ya había iniciado las pruebas de producción de semiconductores de 2 nm con el propósito de consolidar los primeros acuerdos con varios clientes. El diseñador japonés de chips para inteligencia artificial (IA) Preferred Networks (PFN) y una compañía surcoreana especializada en el diseño de unidades de procesamiento neuronal (NPU) ya estaban interesadas en ese momento en que Samsung fabricase sus diseños en su nuevo nodo de 2 nm.

Es perfectamente asumible que tanto Samsung como TSMC fabriquen chips de 2 nm para NVIDIA y Qualcomm

No cabe duda de que en el delicado momento que atraviesa esta compañía tener atados varios acuerdos antes de que sus competidores inicien la producción a gran escala con las fotolitografías equivalentes es muy importante. Sin embargo, esto no es todo. Y es que apenas cinco meses después de aquella noticia el medio surcoreano ChosunBiz, que en materia de semiconductores no suele dar puntada sin hilo, asegura que Samsung ya ha iniciado las pruebas en su nodo de 2 nm para NVIDIA y Qualcomm.

Este proceso de test no garantiza que finalmente Samsung vaya a fabricar circuitos integrados de 2 nm para estas dos compañías estadounidenses, pero su interés en la tecnología de esta compañía surcoreana es un balón de oxígeno. De eso no cabe duda. En cualquier caso, si finalmente Samsung llega a un acuerdo para fabricar las GPU para juegos e IA de NVIDIA y los SoC de Qualcomm, TSMC no tiene por qué quedarse en la estacada.

Es perfectamente asumible que tanto Samsung como TSMC fabriquen chips de 2 nm para estas dos compañías estadounidenses. Por otro lado, y esto también es muy importante, Samsung ha expresado su intención de producir semiconductores de 2 nm en su fábrica de Texas (EEUU), lo que puede ayudarle tanto a cerrar acuerdos con los diseñadores de chips estadounidenses como a esquivar los aranceles de EEUU.

Imagen | Samsung

Más información | ChosunBiz

