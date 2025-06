Las llamadas fraudulentas son tan problemáticas en España que hasta los bancos nacionales han movido ficha. ING ha sido el primero

España tiene un problema con las llamadas fraudulentas. Desde aquellas que se hacen pasar por empresas como Indeed para ofrecernos supuestos empleos a llamadas incesantes con fines comerciales. Tal es el foco que hay puesto en España con el SPAM y el SCAM, que el gobierno ha tenido que mover ficha, obligando a que estas tengan que realizarse con números de prefijo 900 y 800, prohibiendo los convencionales 600 y 700.

Si esta medida será o no suficiente lo determinará el tiempo. Por el momento, la situación está en el punto de que hasta la banca española ha empezado a mover ficha.

¿Quién me llama? Es el nombre de la herramienta que ha lanzado ING Direct en España. Para utilizarla, hay que acceder a su aplicación (está enfocada para clientes de la misma y no como un servicio abierto), e introducir en el correspondiente apartado de Ayuda - Quién me llama, el número de teléfono que creemos sospechoso.

ING cotejará si el número corresponde o no a uno de sus agentes, mostrándote al momento si conviene reportarlo por intento de fraude o si puedes guardar ese número como un contacto oficial. Es importante destacar que esta medida de seguridad tan solo sirve para los números que ING tiene registrados. Otros intentos de SCAM no podrán detectarse desde aquí.

No es el primer intento. Monzo, un banco digital británico implementó una medida distinta, pero también enfocada a las llamadas fraudulentas. Si durante una llamada accedíamos a la app del banco, esta nos mostraba un mensaje indicando que no eran ellos los que nos estaban llamando.

Una forma bastante eficaz de evitar realizar transacción alguna si alguien se hace pasar por un agente. Para mala suerte de los españoles, no hay ningún banco español que esté haciendo algo parecido.

Por qué no es suficiente con las medidas del Gobierno. Las medidas materializadas por por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública son un importante primer paso, pero no una solución universal. Nadie impide a estafadores y empresas no registradas realizar llamadas con fines fraudulentos desde números convencionales, mediante SIM Swapping o uso de tarjetas SIM desechables.

Según el Ministerio, desde que el Gobierno tomase la iniciativa de acabar con las llamadas fraudulentas se han bloqueado 14 millones de llamadas fraudulentas en España, ya que los operadores tienen la obligación de bloquear numeraciones que no corresponden a ningún usuario ni servicio.

Qué se está haciendo. Google lleva años apostando por las funciones anti SPAM y antifraude en su app de Teléfono. Esta, bloquea de forma automática las llamadas que, previo análisis por IA, pueden tener indicios de estafa. Hace lo mismo con mensajes, avisándonos cuando el remitente es sospechoso.

Por el lado de iOS, la WWDC 25 fue el gran momento para que iOS 26 empezase a intentar competir en funciones hasta ahora básicas en Android. Una de ellas es la de las llamadas entrantes desde números desconocidos (cualquiera, no hay análisis por IA sobre comportamientos fraudulentos). A partir de esta versión, el usuario puede escoger que todas se filtren para que el interlocutor esté obligado a explicar quién es y por qué llama. Es matar moscas a cañonazos, pero un filtro agresivo y potente.

No es el único frente abierto. Las llamadas fraudulentas no son el único método de ataque popular. Los SMS son otra puerta de entrada a las estafas y, aunque la app de Google bloquea algunos, siguen siendo un engaño de lo más común.

No hay ni habrá soluciones mágicas. El SPAM y el SCAM lo tienen más difícil que nunca, pero las puertas traseras son inevitables. Como siempre recomendamos en Xataka, conviene comprobar más de una vez el remitente, URL a la que dirige el mensaje, y jamás dar datos personales por teléfono.

Imagen | ING

En Xataka | España paga menos que nunca en efectivo y sin embargo cada vez hay más billetes circulando. Tenemos un sospechoso