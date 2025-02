Una juez bloqueó el bono salarial milmillonario de Elon Musk cumpliendo una ley: los abogados de Musk quieren cambiar esa ley

Elon Musk no ha dado por perdido el bono salarial que pactó con Tesla en 2018. Ante la negativa de la justicia a otorgárselo, ha tomado una determinación: cambiar la ley para que le dé la razón. Sus abogados están redactando una propuesta para proyecto de ley que cambiará las reglas de juego para las empresas en Delaware y la compensación a sus directivos.

Si una ley no te da la razón, cámbiala. La firma de abogados que representa a Elon Musk y Tesla en su disputa salarial con los inversores de la compañía ha estado redactando un proyecto de ley dirigido a cambiar la legislación corporativa en Delaware, tal y como ha confirmado el bufete a CNBC. No obstante, y pese a que la proyecto de ley parede hecho a medida para el caso de Elon Musk, el bufete asegura no actuar en representación de ningún cliente específico.

"Los cambios estatutarios son necesarios para restaurar los principios básicos que han sido el sello distintivo de Delaware durante más de un siglo y garantizar que Delaware siga siendo la jurisdicción preeminente para la incorporación", aseguraba Lisa Schmidt, presidenta del bufete de abogados en declaraciones al medio norteamericano.

Los bonos salariales no se tocan. El proyecto de ley que se propone busca modificar el Título 8 del Código de delaware relacionado con el deber fiduciario de los ejecutivos y miembros del consejo de administración que recoge la Ley General de Corporaciones.

El enfoque principal de la propuesta está en limitar las demandas relacionadas con paquetes de compensación ejecutiva, como sucede con el multimillonario bono que Elon Musk pactó con Tesla. Esta propuesta de ley llega en un momento crítico, ya que Musk afronta la apelación del juicio en el estado de Delaware, donde la justicia ya ha denegado en dos ocasiones el pago de ese bono por considerarlo una "suma insondable e injusta".

Listo para su votación. El proyecto de ley redactado por la firma Richards, Layton & Finger que representa a Musk y Tesla, ya ha sido presentado en la Asamblea General de Delaware. Ahora debe ser sometido a votación en las dos cámaras del estado, y ratificado por el gobernador demócrata de Delaware, Matt Meyer.

Brian Quinn, profesor de derecho corporativo de Boston College, aseguraba a CNBC que esta propuesta no ha pasado por los cauces habituales de los proyectos de ley, que durante décadas se han debatido y redactado en el Consejo de Derecho Corporativo del Colegio de Abogados del Estado de Delaware, no en un despacho de abogados privado.

Dudas sobre su efecto retroactivo. El senador estatal Bryan Townsend, aseguraba a ABC News que el efecto de la nueva ley "no es retroactivo y no afectaría el litigio relacionado con el paquete de compensación de Elon Musk en Tesla".

Sarath Sanga, profesora de derecho corporativo en la Universidad de Yale, no coincide con este diagnóstico de retroactividad y aseguraba que: "Es posible. No hay nada en la ley que lo exija y no hay nada que lo impida". Ann Lipton, profesora de derecho en la Universidad de Tulane, coincidía con Sanga, señalando que "esto envía una fuerte señal a la Corte Suprema de Delaware de que queremos que interprete esto para devolverle a Elon su salario".

Brian Quinn también se alinea con la opinión de sus dos colegas de Yale y Tulane. "Es totalmente posible que el tribunal revoque la opinión del juicio por razones no relacionadas con esta enmienda y el paquete salarial de Elon Musk se restablezca".

La nueva norma deja a los accionistas desprotegidos. "El verdadero papel del derecho corporativo es proteger a los inversores minoritarios. Con este proyecto de ley, la legislatura está diciendo: '¿Saben qué? Hay que protegerlos menos'", explicaba Quinn a CNBC.

La senadora Elizabeth Warren, miembro de mayor rango del Comité Bancario del Senado, calificó el nuevo proyecto de ley como el "el último plan de Musk para estafar al pueblo estadounidense y enriquecerse a sí mismo y a sus compañeros multimillonarios. Musk quiere redactar sus propias leyes para arrebatarles decenas de miles de millones de dólares a los accionistas de Tesla, después de que los tribunales dijeran que no podía hacerlo", declaró la senadora por Massachusetts.

