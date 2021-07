Los 1,6 millones que cobró Linus Torvalds en 2018 parecen un buen sueldo hasta que te enteras de lo que ganó Elon Musk

Los directivos de las grandes empresas ganan sueldos que a menudo se consideran escandalosos, y lo cierto es que comparar esos rendimientos del trabajo con los del resto de nosotros es delicado y a menudo hasta doloroso.

Aún así es interesante comprobar cómo entre las grandes personalidades de la tecnología esos sueldos varían también de forma notable, y mientras que unos CEOs ganan cantidades astronómicas, otros tienen sueldos que aun siendo elevados no tienen nada que ver con los de sus colegas al frente de grandes empresas y proyectos. Mirad, si no, lo que gana Linus Torvalds.

Linus sale perdiendo (por mucho)

Esos rendimientos del trabajo no son desde luego los únicos que permiten a estos directivos tener fortunas espectaculares, y de hecho aquí hablamos de sueldos "puros" (compensación y beneficios) que por ejemplo no incluyen las participaciones que dichos directivos tienen en sus empresas.

* Sin contar compensación en acciones. Como se indica en el texto, Elon Musk (2.300 millones), Tim Cook (136 millones) o Sundar Pichai (276 millones en 2019) reciben gran parte de su compensación así.

El gráfico de hecho engaña, porque como decimos si uno tiene en cuenta las compensaciones en stock options o las fortunas personales gracias a las acciones que estos directivos tienen en sus empresas, la cosa cambia de forma aún más radical, sobre todo para el "pobre" Linus Torvalds.

Si tenemos en cuenta esa compensación en opciones sobre acciones la cosa cambia, pero aquí faltarían las acciones que varios de estos directivos tienen en sus empresas. Bezos, Musk o Zuckerberg están entre los más ricos del mundo gracias a esas acciones.

Un buen ejemplo lo tenemos en Jeff Bezos, fundador de Amazon, y que en 2018 tuvo un sueldo muy modesto de tan solo 81.840 dólares, pero a ellos hay que sumarles los 1,68 millones de dólares en los que se incluían beneficios y bonus. Esa cantidad es casi insignificante al lado de su participación en el accionariado de Amazon: en 2018 poseía un 16% de esas acciones, lo que a finales de 2018 equivalía a 125.000 millones de dólares (ahora es mucho más).

Fortunas de los grandes directivos de las tecnológicas según la lista Forbes de 2021. Ni Pichai, ni Nadella ni desde luego Torvalds figuran en esa prestigiosa lista.

Satya Nadella fue uno de los que más ganó ese año entre nuestros protagonistas: su compensación total en el año fiscal 2018 (que terminó el 30 de junio de dicho año) fue de 25,8 millones de dólares. La cifra, como explicaban en CRN , está muy ligada a la propia marcha de Microsoft: cuanto mejor va la empresa (y ya entonces iba como un tiro) más se le paga a este directivo.

Hay CEOs que directamente no cobran un sueldo como tal, sino que se les paga en opciones sobre acciones (stock options). Es lo que ocurrió con Elon Musk, fundador y CEO de Tesla, que cobró "cero" dólares en 2018 en compensación total, pero recibió opciones sobre acciones por valor de 2.300 millones de dólares.

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, ganó 22,6 millones de dólares, aunque su salario base es también de 1 dólar al año y por supuesto tiene gran parte del accionariado de Facebook, que es lo que realmente le convierte en una de las personas más ricas de este planeta. Tim Cook, CEO de Apple, ganó 15,6 millones de dólares en forma de salario e incentivos. Como sucede con Musk y otros directivos, esa solo fue parte de su compensación total, porque gracias a la compensación en acciones ganó en total 136 millones de dólares.

Sundar Pichai, CEO de Google, tuvo un salario de 650.000 dólares en 2018 y una compensación adicional de 1,23 millones de dólares, pero en realidad lo gordo vendría después, porque en 2019 se le concedieron stock options por valor de 276 millones de dólares.

Esa cifra, por cierto, palidece ante las compensaciones de Sergey Brin y Larry Page, fundadores de la empresa y que cobran un salario de un dólar. Eso no importa demasiado porque cada uno de ellos posee un 6% de Alphabet, lo que elevaba sus fortunas personales a cerca de 65.000 millones de dólares en 2019 (aún más ahora).

Todas esas cifras contrastan con el sueldo de Linus Torvalds, que trabaja para The Linux Foundation y es el máximo responsable del desarrollo de Linux. No es CEO como tal, pero es evidente que su papel es clave y responsabilidad es máxima. Aún así su sueldo es relativamente bajo, ya que cobra 1,6 millones de dólares y no tiene otro tipo de compensación separada como sí tienen otros altos directivos de otras empresas.

En The New York Times ya hicieron un análisis de los CEO que más dinero ganaban en diversas industrias como la tecnológica, y allí se podía comprobar cómo esos formatos de pago varían de un CEO a otro, pero también cuál es el ratio de lo que cobra el CEO frente a lo que cobran de media sus empleados.

En Oracle, Accenture o Western Digital estos máximos responsables cobran más de 1.000 veces lo que cobran de media los empleados, mientras que Zuckerberg ganó 100 veces más gracias en parte a que el salario medio de sus empleados es según esos informes elevadísimo, de casi 230.000 dólares anuales.

Todo esto desde luego hace inevitable el debate sobre si esas compensaciones y esas fortunas (según Forbes) están mal equilibradas. Seguramente para muchos lo esté, sobre todo considerando el impacto que ha tenido la labor de Linus Torvalds durante su carrera y el que ha tenido el trabajo de otros directivos de estas y otras empresas. Delicada cuestión, como indicaba en el comienzo del tema.