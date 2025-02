Elon Musk ha intentado despedir a funcionarios con un email: el FBI, el Pentágono y la NASA han ordenado mantener el secreto

Elon Musk anunció desde su perfil en X que DOGE enviaría un correo electrónico a todos los funcionarios federales al que debían responder sin falta en un periodo inferior a 48 horas. De lo contrario, podían darse como automáticamente despedidos. Los responsables de estas agencias ya han adoptado una decisión al respecto: ignorar ese correo.

El correo de Musk y su estrategia. Según publicaba Fortune, en el asunto del correo, dirigido a los más de 2,3 millones empleados federales, se podía leer: "¿Qué hiciste la semana pasada?". En su interior, DOGE instaba a los funcionarios a indicar en qué habían estado trabajando durante la última semana. Si no recibían respuesta, DOGE asumiría que ese funcionario ya no estaba en activo lo que implicaría su renuncia automática.

No es la primera vez que Elon Musk y DOGE emplea un correo electrónico intimidatorio como canal para despedir a los empleados. En 2022, cuando el millonario tomó el control de Twitter también envió correos a los empleados instándoles a dimitir si no estaban de acuerdo con las nuevas políticas que estableció a su llegada. En aquella ocasión, el resultado fue el despido de más del 80% de la plantilla de Twitter, aunque no siempre le salió bien la jugada.

La NASA no tiene prisa. Al menos tres agencias gubernamentales han desafiado abiertamente las indicaciones de DOGE con respecto al correo de despido. La NASA fue la primera en responder: en un comunicado interno al que ha tenido acceso Bloomberg, los gerentes de la agencia espacial instaron a sus 17.000 empleados a no responder a ese correo hasta que tuvieran lista una guía sobre cómo responder para asegurarse de que "se cumplen todas las normas".

Los responsables de la agencia advirtieron de "PAUSAR cualquier respuesta al correo electrónico en cuestión, para no revelar información confidencial o previa a la toma de decisiones a destinatarios desconocidos", ya que haciéndolo podría incurrirse en una fuga de información reservada. También eximían de responder al requerimiento de DOGE a todos los empleados de permiso o que se encontraban de vacaciones, porque no está entre sus obligaciones revisar el correo estos días.

El FBI y el Pentágono en la bandeja de spam. Los gerentes encargados de supervisar a los funcionarios del Pentágono y del FBI tampoco se han mostrado muy partidarios de responder de inmediato al correo de DOGE.

Según confirmaba Associated Press Kash Patel, recién nombrado director del FBI aseguró que "el FBI, a través de la Oficina del Director, está a cargo de todos nuestros procesos de revisión, y llevará a cabo revisiones de acuerdo a nuestros propios procedimientos. Si se requiere más información, coordinaremos las respuestas. Por ahora, por favor, detengan cualquier respuesta".

Por su parte, desde el Departamento de Estado, Defensa y Seguridad Nacional, fueron bastante más directos ordenando a todos sus empleados que ignoraran el correo de DOGE, asegurando que el Departamento de Estado respondería por sus trabajadores.

"Ningún empleado está obligado a informar sobre sus actividades fuera de la cadena de mando de su departamento", escribió Tibor Nagy, subsecretario interino de Estado a los funcionarios a su cargo. Los motivos son muy similares a los argumentados desde la NASA: existe un alto riesgo de revelación de secretos en esas respuestas.

8,5 millones por correo. Según estimaciones de Fortune, la maniobra de "pesca de arrastre" que ha empleado DOGE al enviar ese correo supondrá una pérdida aproximada de 166.500 horas de tiempo de trabajo de los funcionarios, tomando como referencia los cinco minutos que Elon Musk aseguraba que tardarían en responderlo.

Todas esas horas empleadas en justificar el trabajo de los funcionarios suponen un desembolso de 8,5 millones de dólares para las arcas estatales, teniendo en cuenta que el salario promedio de los funcionarios públicos en EEUU es de 106.000 dólares al año.

Imagen | Dvids (Justin Pacheco)