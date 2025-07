EEUU está lanzando golpes a China. Muchos de ellos los está encajando el gigante europeo de los chips ASML

ASML va bien, pero podría ir mucho mejor. Esta compañía neerlandesa es el fabricante de equipos de fotolitografía más importante del planeta. Y lo es porque es el único que puede ofrecer a sus clientes las máquinas de litografía de ultravioleta extremo (UVE) que son necesarias para fabricar circuitos integrados de vanguardia. Aun así, durante los últimos tres años esta compañía está siendo sometida constantemente a todo tipo de vaivenes.

De hecho, en las últimas horas sus acciones han llegado a caer hasta un 7,1% debido a la amenaza que representan los muy probables aranceles de EEUU a la importación de equipos de litografía extranjeros. Y también a la incertidumbre que se cierne sobre el crecimiento de ASML en plena pugna entre China y EEUU. Christophe Fouquet, el director general de esta compañía, tiene la obligación de defender los intereses de su empresa. Y actualmente la tensión que sostienen EEUU y China no se lo pone nada fácil.

Las sanciones que han desplegado EEUU y Países Bajos impiden a ASML vender sus equipos de litografía más avanzados a sus clientes chinos. Y tampoco puede prestarles algunos servicios de mantenimiento y asistencia posventa. En 2022 las ventas de esta compañía en China ascendieron a 2.900 millones de euros, lo que representó el 13,8% de sus ventas anuales. En ese momento Taiwán era un mercado más importante para ASML que China. Sin embargo, en 2024 el país liderado por Xi Jinping se consolidó como el mayor mercado para ASML con unas ventas totales de 10.200 millones de euros.

La rebeldía de ASML

Christophe Fouquet ha retirado la previsión de crecimiento que él y la junta directiva de esta compañía habían fijado para 2026. Este movimiento ha contribuido, como he mencionado unas líneas más arriba, a la caída de las acciones de ASML. Sea como sea es comprensible que este ejecutivo haya tomado este camino: "Seguimos observando una creciente incertidumbre impulsada por los acontecimientos macroeconómicos y geopolíticos", ha declarado Fouquet en un comunicado.

"Aunque seguimos preparándonos para crecer en 2026, no podemos confirmarlo aún". La evolución que han experimentado las acciones de esta compañía respalda su prudencia. De hecho, han caído un 33% durante el último año. Este comportamiento es anómalo en una compañía que no solo lidera el mercado de los equipos de fotolitografía; además, es la única que comercializa máquinas UVE. A finales del pasado mes de marzo Christophe Fouquet declaró que estaba convencido de que EEUU seguiría ejerciendo presión sobre sus socios para endurecer aún más las sanciones que persiguen detener el desarrollo de la industria china de los circuitos integrados.

No obstante, las declaraciones de Fouquet no terminaron aquí. También defendió que Europa "debería decidir por sí misma qué es lo que quiere" y "no debería dejarse dictar por nadie más". De lo contrario, advirtió, las compañías europeas líderes en tecnologías estratégicas, entre las que se encuentra ASML, podrían considerar trasladarse fuera del Viejo Continente. Su tono reflejaba cierto grado de desamparo, pero en la práctica a su compañía le resultaría muy difícil reubicarse fuera de Europa.

Sea como sea una de las cifras en las que hemos reparado unas líneas más arriba nos da una pista muy certera acerca de cómo está lidiando ASML con unas prohibiciones procedentes de EEUU y avaladas por el Gobierno de Países Bajos que podrían degradar mucho su negocio. Como hemos visto, en 2024 China se consolidó como su mayor mercado. Este éxito se debe a que los fabricantes chinos de circuitos integrados han comprado a ASML muchísimos equipos de fotolitografía adecuados para producir semiconductores maduros.

Por otro lado, actualmente TSMC, Intel, Samsung, GlobalFoundries, Micron Technology y SK Hynix bien están construyendo nuevas plantas de fabricación de chips, bien están ampliando algunas de las que tienen en operación. En cualquier caso, todas tienen algo en común: están comprando los equipos UVE y UVP de ASML. Y, además, TSMC, Intel y Samsung presumiblemente van a adquirir durante los próximos tres años una gran cantidad de máquinas UVE de alta apertura.

Es evidente que incluso en la complicada coyuntura actual es difícil tumbar a ASML. Por el momento su negocio en China aguanta, y lo seguirá haciendo al menos hasta el momento en que los fabricantes chinos de equipos de litografía tengan sus propias máquinas UVE.

