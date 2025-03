El director general de ASML advierte a Europa: si no protege a sus tecnológicas se irán del Viejo Continente

Christophe Fouquet, el director general de ASML, tiene un enorme desafío por delante. Al igual que su predecesor al frente de esta compañía neerlandesa, Peter Wennink, tiene la obligación de defender los intereses de su empresa. Y actualmente la tensión que sostienen EEUU y China no se lo pone nada fácil. Las sanciones que han desplegado EEUU y Países Bajos impiden a ASML vender sus equipos de litografía más avanzados a sus clientes chinos. Y tampoco puede prestarles algunos servicios de mantenimiento y asistencia posventa.

En 2022 las ventas de esta compañía en China ascendieron a 2.900 millones de euros, lo que representó el 13,8% de sus ventas anuales. En ese momento Taiwán era un mercado más importante para ASML que China. De hecho, en 2023 los clientes de la isla compraron a este fabricante equipos de litografía por un valor total de 8.100 millones de euros, mientras que sus clientes chinos desembolsaron 7.300 millones de euros. Y, curiosamente, en 2024 China se consolidó como el mayor mercado para ASML con unas ventas totales de 10.200 millones de euros.

La advertencia de Christophe Fouquet no atañe solo a ASML

En Países Bajos 2024 será recordado como el año en el que las tiranteces entre ASML y el Gobierno neerlandés alcanzaron su máxima expresión. Christophe Fouquet está convencido de que EEUU seguirá ejerciendo presión sobre sus socios para endurecer aún más las sanciones que persiguen detener el desarrollo de la industria china de los circuitos integrados. De hecho, según el semanario británico The Economist, este ejecutivo sostiene que los políticos y reguladores europeos deberían hacer más para ayudar a su empresa.

"Europa debería decidir por sí misma qué es lo que quiere [...] No debería dejarse dictar por nadie más"

No obstante, las declaraciones de Fouquet no terminan aquí. También ha defendido que Europa "debería decidir por sí misma qué es lo que quiere" y "no debería dejarse dictar por nadie más". De lo contrario, ha advertido, las compañías europeas líderes en tecnologías estratégicas, entre las que se encuentra ASML, podrían considerar trasladarse fuera del Viejo Continente. Su tono refleja cierto grado de desamparo, pero en la práctica a su compañía le resultaría muy difícil reubicarse fuera de Europa.

Por un lado su cadena de suministro está mayoritariamente desplegada en este continente. Y, además, EEUU seguirá ejerciendo el control de las patentes estadounidenses utilizadas por ASML independientemente del lugar en el que resida. El descontento de Christophe Fouquet es evidente, pero no parece tener mucho margen de maniobra. En esta coyuntura su única esperanza es el Gobierno de Países Bajos. De hecho, la Administración neerlandesa es plenamente consciente de que no puede dejar que su compañía de tecnología más importante abandone su país de origen.

Esta posibilidad desencadenó la puesta en marcha en marzo de 2024 por parte del Gobierno que entonces estaba liderado por Mark Rutte de la 'Operación Beethoven'. Este plan sigue en marcha. Y en mejor forma que nunca. Finalmente recabará 2.500 millones de euros con el propósito de mejorar las viviendas, el transporte, la educación y el suministro eléctrico de la región de Eindhoven, que está muy cerca de la sede de ASML, que está alojada en Veldhoven. Aunque, curiosamente, ASML y Philips contribuirán aportando junto a otras empresas de tecnología neerlandesas 230 millones de euros a este plan. No suena mal, pero parece poco probable que esta iniciativa sea suficiente para contentar a ASML.

Imagen | ASML

Más información | The Economist

En Xataka | Japón quiere recuperar el liderazgo como fabricante de equipos de litografía. Y tiene un plan para acabar con el monopolio de ASML