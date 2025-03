Hay un sistema bastante efectivo para luchar contra la procrastinación: apuntarlo en un papel cada vez que te ocurra

La procrastinación es ese (mal) hábito de dejar para después las tareas que sabemos que deberíamos estar haciendo y que, inexorablemente, vamos a tener que afrontar más pronto que tarde y con una mayor dosis de estrés y ansiedad. Aun así, una fuerza misteriosa nos impide comenzar.

Lejos de ser un síntoma de pereza, a menudo, la procrastinación es el resultado de una mala gestión de sentimientos, ya sea por miedo a fallar, por aburrimiento o simplemente porque la tarea nos parece demasiado grande y abrumadora. Reconocer que procrastinamos es el primer paso para empezar a cambiar esta costumbre. Apuntar cuando procrastinamos, el segundo.

El diario de la procrastinación

Han corrido ríos de tinta sobre el fenómeno psicológico de la procrastinación y múltiples técnicas para atenuarla. Sin embargo, como no hay dos cerebros iguales, un usuario de Reddit compartió una técnica muy interesante para combatir la procrastinación: llevar un "diario de procrastinación".

"Siempre he sido un procrastinador crónico. Lo he intentado todo: bloqueadores de páginas web e incluso meditación. Nada funciona a largo plazo. Pero hace unos dos meses, empecé a hacer algo que realmente me ayuda", aseguraba el usuario registrado como crazypanda51.

La idea es simple y pretende que la persona que sufre la procrastinación sea capaz de tomar consciencia del momento en el que se encuentra procrastinando y los motivos psicológicos que le llevan a ello. Lo que el usuario de Reddit propone es que, cada vez que te encuentres posponiendo una tarea, anotar tres cosas:

Qué deberías estar haciendo en realidad (Por ejemplo, el informe mensual de contabilidad)

Qué estás haciendo en su lugar (Mirando Reels de gatitos en Instagram)

Cómo te sientes (Aburrido)

Puede parecer una tontería, pero este ejercicio de auto-observación puede revelar patrones ocultos en tu comportamiento, gracias a la pausa de reflexión que permite tomar notas en un diario.

Además, dejar constancia de ello, te permite llevar un seguimiento y trabajar en el problema de fondo que te lleva, de forma subconsciente, a aplazar determinados tipos de tareas que te suponen un reto o te aburren.

Este conocimiento te permitirá anticiparte y tomar medidas para evitar caer en la trampa de la postergación. La clave está en ser constante y honesto contigo mismo al registrar tus actividades y emociones en el diario.

Descubrir el patrón fue la clave

El creador del post de Reddit descubrió, gracias a leer al final de cada día su diario de procrastinación, que no era "simplemente perezoso", sino que evitaba un determinado tipo de tareas que le generaban ansiedad, inseguridad o simple aburrimiento.

Como desarrollador de software, el autor del post odiaba hacer investigación sobre nuevas funcionalidades de los productos de su empresa. Al identificar este patrón, pudo empezar a abordar el problema de manera más efectiva.

Ser consciente de estos patrones le permitió adelantarse a su primer instinto de procrastinar cambiando las tareas programadas para los días que le tocaba hacer aquellas tareas que acostumbraba a posponer.

Por ejemplo, en lugar de afrontarla las "tareas de investigación" como una sola tarea, las dividía en tareas más pequeñas que iba cumpliendo a modo de pequeñas metas. En esencia, esta técnica consiste en actuar como tu propio asistente para adelantarte a tus necesidades con antelación y allanarte el camino para que evitar caer en la procrastinación.

