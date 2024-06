Diario: qué es, cómo funciona y cómo sacarle el máximo partido a la app Journal de Apple

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona la app de Diario de iOS, cuyo nombre oficial es Apple Journal. Se trata de una aplicación con la que vas a poder llevar un diario personal escribiendo cada día lo que te ha pasado, y una alternativa propia a las muchas apps de terceros que sirven para esto.

Vamos a empezar diciéndote qué es exactamente esta aplicación, y luego te diremos cómo funciona y sus principales funciones para que la conozcas. Y por último, vamos a aconsejarte algunas cosas que puedes hacer para sacarle el máximo provecho.

Qué es la app Diario

Diario o Apple Journal es una aplicación presentada por Apple en 2023, y que formó parte de las novedades de iOS 17. Se trata de una aplicación que quiere ofrecerte la experiencia de escribir un diario personal, pudiendo llevar un registro de lo que haces cada día.

La aplicación te va a permitir realizar varios tipos de anotaciones diarias, de manera que después puedas recordarlas cuando quieras. Existen muchas aplicaciones de diario de terceros, pero la de Apple destaca por su integración con todos los dispositivos de la empresa.

La aplicación Diario te va a permitir introducir todo tipo de datos, desde fotos y vídeos hasta geoetiquetas, simples anotaciones de texto o incluso notas de voz. Por lo tanto, puedes utilizarla de muchas maneras, desde como un diario personal al uso hasta simplemente un álbum de fotos.

Además de esta versatilidad para usarla como quieras, la app también destaca porque usa los datos de tu iPhone para automatizar procesos. Vamos , que te hará sugerencias para utilizar las fotos que sacaste ayer y ponerlas en el diario escribiendo alguna anotación sobre lo que hiciste, y así con muchos otros elementos y datos.

La app de Diario es totalmente gratuita, y tiene versiones para iOS, iPadOS y MacOS, de forma que podrás usarla tanto en tu iPhone como en el iPad o en el Mac. Además, todos los datos quedan sincronizados, de forma que lo que escribes en uno de los dispositivos puedes verlo en los demás.

Cómo funciona la app Diario

la aplicación de Diario te permite escribir sobre tu día a día, y añadir elementos como fotografías o lugares. Puedes escribir entradas diarias a forma de recordatorio de lo que has hecho, y e incluso te permite configurar recordatorios para que cada día te diga que deberías escribir, y tratar así de crear el hábito de hacerlo.

La manera de funcionar es sencilla. En la pantalla principal tendrás un botón para añadir tu entrada, y al hacerlo irás a una pantalla donde arriba del todo tienes la opción de crear una nueva entrada desde cero, y debajo tienes varias sugerencias de entradas basadas en lo que has hecho.

En las recomendaciones, vas a ver tanto días concretos como lo que has hecho cada uno de ellos. Por ejemplo, si un día has ido a pasear por la playa, has sacado una foto y escuchabas música, podrás crear una entrada que incluya todas estas cosas: tanto las fotos comoun mapa de la zona, la información sobre los pasos del paseo y una de las canciones que has estado escuchando. Con todo esto, luego podrás escribir el texto que quieras sobre lo que hiciste.

Y en el caso de que quieras crear una entrada a mano, vas a tener tanto la opción de escribir texto como la de añadir fotos o vídeos, notas de voz o una ubicación. También tendrás acceso a las recomendaciones, y podrás elegir entre la fecha en la que estás escribiendo o una personalizada.

Además de esto, vas a poder proteger tu diario con Face ID o Touch ID, de forma que sólo tú puedas acceder a su contenido. Esto es algo parecido a ese candado para proteger los diarios físicos.

Cómo sacarle el máximo partido a la app

Enfrentarte a una aplicación de diario puede ser complicado si nunca has usado una. Si no tienes ni idea de cómo hacerlo, utiliza las entradas recomendadas para empezar escribiendo sobre recolecciones de datos que te recomiende el propio iPhone. Es una buena manera de familiarizarte con el tipo de contenidos que puedes añadir y de cómo organizarlo todo.

Lo importante es que sientas que realmente estás haciendo esto porque quieres y no como una obligación, por lo tanto, no te autoexijas demasiado. Por ejemplo, a veces es suficiente con escribir unas pocas palabras explicando cómo ha sido tu día, e imprimir en ellas las sensaciones que tienes respecto a él. Vamos, que no te obligues a escribir mucho porque sí.

Tampoco te exijas un ritmo de una entrada diaria, sino que lo mejor es escribir cuando te nazca, cuando realmente creas que hay algo que merece la pena reseñar. En definitiva, si acabas imponiéndote mucho y lo lo acabas viendo como una obligación tienes más posibilidades de abandonarlo.

Los recordatorios pueden ayudarte, sobre todo cuando simplemente tienes una mente despistada. Si sabes que hay cierto momento de la tarde o la noche donde sueles relajarte y tener tiempo para escribir en un diario, puedes configurar los recordatorios para que te avisen cada día a esa hora.

Lo importante al principio es crear el hábito, y esto es a la vez lo más complicado. Si no estamos acostumbrados a usar este tipo de herramientas, costará varios días y semanas en acostumbrarse en hacerlo. Luego te dará paz mental, y cuando eches la vista atrás verás lo bonito que es poder recordar esos momentos.

No te olvides de configurar la privacidad, y de marcar cuánto tiempo sin usar el diario tiene que pasar para que se bloquee. Esto es sobre todo importante en el Mac, para no dejártelo abierto y que otra persona pueda empezar a cotillearlo.

Y en definitiva, haz tu diario tuyo. Vamos, que tienes total libertad para poner solo fotos, para añadir un texto o para lo que quieras. Simplemente, puedes adaptar esta herramienta a lo que prefieras, o tus necesidades, y que así sea más gratificante. Yo, por ejemplo, intentaré llevar un diario de los conciertos a los que voy.

