9 millones de coste, 38 millones recaudados: pase lo que pase en la gala, 'The Brutalist' ya es la gran ganadora de los Oscar

Es una de las favoritas indiscutibles de este año para ganar el Oscar a la Mejor película. Cierto, tiene competencia firme entre 'Anora', 'Cónclave' e incluso el desbarajuste de 'Emilia Pérez'. Pero es una de las preferidas de la población cinéfila de este año. Su arrebatadora apuesta estética y su mastodóntica duración le han dado una fama que la convierte en una de las películas del año... gane o no el Oscar.

Ejemplo de ahorro. 'The Brutalist' es todo un ejemplo de ahorro en un proyecto aparentemente mastodóntico. 9 millones de dólares de coste que hacen palidecer a películas que en algunos casos lucen peor como 'Un completo desconocido' (50-70 millones), 'Cónclave', (20 milones), 'Dune: Parte dos' (190), 'Emilia Pérez' (25), 'Nickel Boys' (23,2), 'La sustancia' (17,5) o 'Wicked' (150). A su nivel solo están 'Anora' (6 millones) y 'Aún estoy aquí' (1,8), pero tienen un acabado visual infinitamente más indie y modesto. 'The Brutalist' parece una superproducción.

¿Cómo lo ha hecho? No hay un secreto de estado mayor, sino bastante sentido común. Por ejemplo, controlar los gastos. Su director Brady Cobert contaba en Slate que para poder rodar en el formato de su elección (Vistavision, que no se había usado en Hollywood desde los años sesenta), decidió prescindir de tres días de rodaje e invertir el dinero ahorrado. ¿Cómo se hace eso? Sabiendo cuánto cuesta todo: "Animo a los jóvenes a que investiguen por su cuenta cuánto cuestan las cosas. Porque es muy útil saber el precio por metro de película. ¿Cuánto cuesta alquilar una grúa? ¿Cuál es la tarifa diaria? ¿Cuál es la tarifa semanal? He llegado a un punto en el que si alguien me dice: 'No podemos permitírnoslo', soy capaz de responder: 'Sí, podemos. Tenemos que renunciar a esto y a esto'".

La recaudación. Todo esto se ha traducido en 37,3 millones de dólares recaudados en todo el mundo, una cantidad que a Warner no le sirve ni para cubrir el catering de 'Dune 2'. De los más de 22 millones de dólares que ha recaudado 'The Brutalist' fuera de EE.UU, resulta llamativo que España figure como el segundo país con más recaudación, con más de tres millones de dólares. Está solo por debajo de Reino Unido y casi doblando la cantidad del siguiente país de la lista, Alemania. Quizás tenga que ver las excelentes condiciones en las que se ha podido ver en algunas ciudades españolas, como Zaragoza.

El papel de los Oscar. Está claro que el efecto Oscar ha ayudado a incrementar esa recaudación: la película se estrenó en Estados Unidos a finales de enero, un mes antes de que se conocieran las nominaciones, pero para entonces la película era una de las niñas bonitas de la temprada de premios: había sido aclamada en Venecia en septiembre de 2024. El 5 de enero fue una de las grandes ganadoras de los Globos de Oro, con tres premios que incluían Mejor película dramática. A finales de mes ganó cuatro BAFTAs y se estrenó en toda Europa la misma semana que se conocían las nominaciones a los Oscar. Un timing perfecto, inalcanzable para las majors que tienen que atender a decenas de agendas y compromisos.

¿Vamos a ver más? A propósito de 'Anora' hablábamos hace unos días de cómo, con la salvedad de 'Oppenheimer' el año pasado, los Oscar llevan una larga ristra de años premiando cine independiente o con hechuras de anti-mainstream con más alegría que en la década anterior: 'Todo a la vez en todas partes' (2022), 'CODA' (2021), 'Nomadland' (2020) o 'Parásitos' (2019). Este año, con dos favoritas como 'Anora' y 'The Brutalist' en las listas (no exactamente el mismo tipo de cine independiente, pero desde luego, ambas muy ajenas al gusto masivo), puede que veamos más películas así en el futuro. Si es que la noche del domingo al lunes, Hollywood decide homenajear a los que invierten más tiempo, esfuerzo e ingenio a la hora de hacer las películas que cheques en blanco.

