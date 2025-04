Sony Bravia 8 II, primeras impresiones: un televisor QD-OLED que recoge el testigo del mejor panel OLED de Sony

La novedosa tecnología RGB LED de Sony no fue lo único que pudimos descubrir recientemente en la sede europea de la firma en Weybridge. Y es que el motivo de nuestra visita era más bien conocer su nueva línea de televisores para este 2025, de la cual conocíamos muy poco o nada.

Este año llegan tres nuevas Smart TVs que completan la gama que la firma presentó en 2024: Bravia 8 II, Bravia 5 y Bravia 3. En este artículo hemos querido ofreceros nuestra primera toma de contacto acerca de la Bravia 8 II, puesto que tuvimos la ocasión de trastear con ella con más detenimiento y nos acabó pareciendo uno de los modelos más interesantes, sobre todo por el regreso de los paneles QD-OLED de Samsung a la línea de televisores más actualizada de Sony.

Sony Bravia 8 II, ficha técnica



sony bravia 8 II panel 4K UHD, QD-OLED, 120 Hz hdr Dolby Vision, HDR10, HLG tamaños 55 y 65 pulgadas Procesador Cognitive Processor XR sistema operativo Google TV sonido Voice Zoom 3, Acoustic Surface Audio+, Dolby Atmos, IMAX Enhanced, DTS:X características principales Triluminos Max, XR Contrast Booster 25, XR Clear Image, XR OLED Motion, Ambient Optimization Pro 6, Game Menu 2, PS Remote Play y

Eco Dashboard 2 precio Por confirmar

Más brillo y vuelta al panel QD-OLED para dar caña este 2025

Cuando Sony lanzó en 2024 su excepcional Bravia 9, su estrategia nos dejó algo desconcertados. La firma lanzó un panel con tecnología MiniLED después de un sobresaliente A95L con panel QD-OLED. El cambio de miras tiene ahora más sentido que sabemos que la compañía piensa centrarse en un futuro cercano en la tecnología RGB LED, su propuesta para mejorar los MiniLED a través de una matriz retroiluminada capaz de reproducir los tres colores primarios (Rojo, azul y verde).

Nuevos televisores de Sony para 2025, con el Bravia 8 II a la cabeza

No obstante, parecía raro que Sony abandonara la tecnología QD-OLED, más aún conociendo los excepcionales modelos de 2022 y 2023 que despuntaron hasta convertirse en nuestros modelos OLED favoritos de sus respectivos años. Recientemente nos dieron a entender que esto no era así, sino que la firma ha optado por un lanzamiento en dos años para completar toda su gama Bravia.

Aunque por el nombre podamos suponer que la Bravia 8 II es la sucesora de la anterior Bravia 8 de 2024, lo cierto es que tanto la documentación de Sony, como nuestra experiencia con el televisor, nos dejó claro que este modelo viene a suceder el Sony A95L de 2023, tanto por prestaciones como por el tipo de panel.

Sony saca pecho de sus algoritmos de imagen con su procesador XR e ingeniería de calibrado

Breve repaso: esta Sony Bravia 8 II cuenta con un panel QD-OLED de última generación de Samsung que, según la documentación proporcionada por Sony y a falta de catarla en nuestro análisis más exhaustivo, ofrece un nivel de brillo pico máximo que supera a la Sony A95L en un 25%. A pesar de ser otra tecnología de panel, Sony también la compara con la Bravia 8, esta vez con una diferencia en brillo pico máximo que alcanza el 50%.

Durante nuestras pruebas en las oficinas de Sony pudimos testearla frente al A95L de Sony y también junto al monitor de referencia HX3110. Como pudimos comprobar en ese momento, el calibrado frente al A95L es muy similar (ya de por sí sobresaliente en el modelo de 2023), aunque pudimos identificar claramente esa mejora en la entrega de brillo, resaltando aún más esa diferencia en determinadas escenas. El contenido que tuvimos a mano para probar el televisor fueron películas en Bluray UHD como ‘El renacido’, ‘Jumanji: Siguiente nivel’ y otras cintas.

A pesar de que aún dista de la experiencia que un monitor de referencia nos puede brindar en cuanto a calidad de imagen, Sony saca pecho de sus algoritmos de imagen e ingeniería de calibrado ofreciendo una imagen con este Bravia 8 II que, a falta de pasar más tiempo con él, nos da pistas del gran trabajo que ha hecho esta casa para trasladar la experiencia de ese monitor de referencia al hogar.

Las diferencias también son palpables frente a las unidades de gama alta de otros fabricantes que Sony colocó en la sala junto a la Bravia 8 II, sobre todo en reproducción de color a través de los distintos modos de imagen ‘estándar’, ‘cine’ y ‘Filmmaker’. Si bien no tuvimos la oportunidad de trastear en la sala con los televisores del resto de fabricantes, nuestras primeras impresiones con el Bravia 8 II nos dan un muy buen sabor de boca frente a la experiencia obtenida a lo largo de los últimos meses con el resto de televisores. Aunque como hemos dejado claro antes, aún queda examinar este modelo con más detenimiento en nuestro análisis en profundidad.

De izquierda a derecha: Sony A95L, Sony HX3110 y Sony Bravia 8 II. La imagen no hace justicia a la experiencia real, pero en este momento percibimos una mejor reproducción del color que se aprecia en el tono de la piel y más brillo

Aquí el secreto viene a ser de nuevo su procesador XR, responsable de optimizar el contraste en la imagen, de reproducir los colores de manera que se sientan vivos pero sin alcanzar la sensación de ser ‘artificiales’, ofrecer imágenes que eliminan el ruido sin suavizar demasiado las escenas y obtener el máximo detalle posible de cada fotograma tanto en las regiones con más sombra como en las más luminosas. Por ello mismo, el procesador, además del calibrado, son las principales razones por las que, a pesar de que Sony monta el mismo panel de Samsung, existe una diferencia razonable.

Tanto por brillo, como por colorimetría y capacidad de su procesador, el Sony Bravia 8 II nos deja buenas sensaciones

La colorimetría acaba destacando por su manera de ofrecernos imágenes ‘vivas’ sin que nos resulten artificiales ni sobresaturadas, tal y como hemos mencionado. En la prueba frente al A95L ya se nota esa mejora, aunque a decir verdad, la diferencia entre el A95K y el A95L nos resultó más palpable y obvia a primera vista.

Conexiones posteriores de la Bravia 8 II

Otra característica destacada del televisor es su construcción, ofreciendo un diseño elegante y fino, con tan solo 34 mm de grosor. Este grosor es inferior a su predecesor, pero aún sigue siendo superior frente a sus rivales. Sony ofrecerá este televisor en tamaños de 55 y 65 pulgadas. Para los amantes de las grandes diagonales, quizá son tamaños que se quedan algo cortos. Desde la compañía no supieron darnos una respuesta clara sobre por qué no existe, tal vez, un tamaño extra de 77 pulgadas, como sí ocurría con la A95L. De momento tenemos que esperar hasta que Sony nos de más pistas.

La doble peana en ambos extremos también vuelve en la Bravia 8 II, ofreciendo un diseño ya característico que hemos podido presenciar en los televisores de Sony de los últimos años. Mecanizadas en aluminio, sus patas laterales resultan elegantes y discretas a la vista, algo que le da cuerpo y estilo a sus propuestas. Tendremos que esperar para saber si en alguno de sus tamaños podemos optar a peana central, lo cuál será ideal para aquellas personas que no puedan colocarla fácilmente en casa.

La parte posterior del televisor recuerda también al mismo A95L, con plástico policarbonato rugoso. Es rígido, de buena calidad y funciona, por lo que pocas pegas por aquí. Además, el televisor también cuenta con el conector propietario de Sony para enchufar la cámara web, un detalle que pocos fabricantes incluyen hoy día.

Y prosiguiendo con la parte posterior, los puertos. Aquí volvemos a encontrarnos con cuatro puertos HDMI, de los cuales dos son compatibles con señales 4K a una frecuencia de refresco de panel de 120 Hz y solo uno de ellos además nos ofrece eARC/ARC. Además, también nos encontramos con dos puertos USB, interruptor integrado para activar y desactivar el micrófono, salida óptica digital, Ethernet y los sospechosos habituales.

Las pocas novedades en lo que respecta al diseño superficial y construcción de este televisor frente a la pasada generación también se extrapolan a su mando a distancia que, a falta de cambios de última hora, es prácticamente idéntico en cuanto a botonera y funciones. Eso sí, esta vez aporta un tacto mate y un diseño de cielo nocturno estrellado con pequeños puntos azules, a diferencia de la textura brillante en plástico del A95L. En sus botones encontramos los ya conocidos servicios Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube y Crunchyroll, con el regreso de Bravia CORE renombrado a ‘Sony Pictures Core’ para encontrar contenido en UHD sin pérdidas.

Sony vuelve a apostar por el QD-OLED, y eso significa problemas para la competencia

Este televisor se presenta como una de las propuestas más atractivas por parte de Sony, no solo por prestaciones, sino también por su precio. Aún no tenemos detalles oficiales, pero la marca nos confirmó in situ que saldrá a un precio de venta al público inferior al A95L. Además, también nos ha dejado con ganas de probar sus características frente al Bravia 9, que sigue siendo considerado por Sony como su televisor más premium a pesar de que monta un panel MiniLED.

En líneas generales, Bravia 8 II busca ofrecer una experiencia notablemente superior al más que sobresaliente a A95L, esta vez en un contexto más competitivo, si cabe. Como es de esperar, aún nos queda un largo camino con este televisor, pues nos falta probarlo en profundidad y de manera reposada para ofrecer nuestro veredicto final. Aún así, tanto por entrega de brillo, como por colorimetría y capacidad de su procesador, estamos ante un televisor que seguramente no deje indiferente a nadie. Por si lo esperabas, el televisor no procesa contenidos en HDR10+ pero sí Dolby Vision, HDR10 y HLG, una carencia que llevamos años conociendo.

Nos falta también tener una sesión exhaustiva para tener más información acerca de su apartado de sonido, ya que aunque de primeras tuvimos buenas sensaciones, me temo que también será un apartado que nos reservaremos para discutirlo más en profundidad cuando contemos con una unidad para trastear de manera más exhaustiva.

