Sony Bravia 9, Bravia 8 y 7, primeras impresiones: el arriesgado giro de timón hacia el Mini LED ha salido muy bien

¿Cómo mejorar tu mejor televisor QD-OLED cuando llevas dos años seguidos alcanzando prácticamente la perfección en calidad de imagen? Es la pregunta que los ingenieros de Sony o periodistas expertos del sector como mi compañero Juan Carlos López se han hecho muchas veces, tras darle dos dieces seguidos en calidad de imagen a dos Smart TV espectaculares como son la Sony Bravia A95K y la Sony Bravia A95L.

La respuesta a la pregunta parece relativamente sencilla: lo que funciona es mejor no tocarlo. Es decir, apostar de nuevo por tecnología autoemisiva OLED y, en concreto, por QD-OLED, que es lo que tan bien te ha funcionado en sus primeras dos iteraciones. Sin embargo, la respuesta que ha dado Sony para su gama más alta este 2024 no puede estar más alejada de nuestra intuición.

La compañía japonesa acaba de presentar sus tres gamas más altas de televisores para este año, y lo hace eligiendo tecnología QLED Mini LED para su Sony Bravia 9, OLED para su Sony Bravia 8, y QLED Mini LED para su Bravia 7. Veamos qué significa todo esto para los modelos que hemos podido probar. Una cosa es muy clara, el cambio de nombre en la gama (de X90L a Bravia 7, por ejemplo) ayudará mucho.

Sony Bravia 9, Bravia 8 y Bravia 7: especificaciones técnicas



BRAVIA 9 BRAVIA 8 BRAVIA 7 panel QLED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 OLED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 QLED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 resolución 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos tamaños 75 y 85 pulgadas 77, 65 y 55 pulgadas 85, 75 y 65 pulgadas retroiluminación Mini LED OLED Mini LED procesador de imagen Procesador cognitivo XR Procesador cognitivo XR Procesador cognitivo XR hdr Dolby Vision 120 Hz, HDR10 y HLG Dolby Vision 120 Hz, HDR10 y HLG Dolby Vision 120 Hz, HDR10 y HLG sistema operativo Google TV Google TV Google TV sonido Acoustic Multi-Audio+ 70 W 2.2.2 Voice Zoom 3 Acoustic Surface Audio+ Voice Zoom 3 Acoustic Multi-Audio Voice Zoom 3 conectividad 2 x HDMI 2.1 y 2 x HDMI 2.0b 2 x HDMI 2.1 y 2 x HDMI 2.0b 2 x HDMI 2.1 y 2 x HDMI 2.0b otras prestaciones Mando a distancia con acceso directo a Crunchyroll Modo de funcionamiento ecológico Mando a distancia con acceso directo a Crunchyroll Modo de funcionamiento ecológico Mando a distancia con acceso directo a Crunchyroll Modo de funcionamiento ecológico

Un altísimo número de zonas y un brillo descomunal, las nuevas armas que Sony suma al procesador XR

La primera toma de contacto con los nuevos televisores de Sony la hemos tenido en el complejo de Sony Pictures Studios en Los Ángeles, y no es algo casual. El lema de la compañía para estos nuevos modelos es "Cinema is coming home" ("El cine viene a casa") y es que según nos han contado los responsables técnicos y de marketing en numerosas ocasiones, el objetivo que tienen con la Bravia 9 es lograr contar en los hogares con una experiencia similar a la del nuevo monitor de masterizado Sony BVM-HX3110, que frente a su predecesor, alcanza 4.000 nits de brillo.

Pese a su alto coste, su predecesor, limitado a 1000 nits, se había convertido en todo un estándar en la industria. Con este nuevo modelo, Sony manda un mensaje a todos esas producciones que hasta ahora se han masterizado a 1.000 nits: ya no hace falta recurrir a limitadas opciones como Dolby Pulsar para masterizar a 4.000 nits (con las múltiples ventajas que ello implica), sino que existe esta opción que puede adoptar desde ya cualquier estudio. Y eso traerá al público mucho más contenido en streaming y formato físico con esas características, claro. Pudimos acudir a una comparativa entre ambos monitores de masterizado con un clip de la película Alpha en 4.000 nits, y la diferencia en cielos y luces especulares aportaba una viveza muy superior a los 1.000 nits.

Sin lograr de momento traer esa experiencia profesional al salón de casa (uno de estos monitores de 32" tienen un coste de unos 30.000 euros), la BRAVIA 9 llega con enormes mejoras sobre su predecesora en Mini LED, la Sony Bravia X95L, que en 2023, para nosotros ya supuso llevar dicha tecnología al límite.

Sony no ha dado cifras exactas de zonas de atenuación local o de brillo máximo en nits, pero sí porcentajes de mejora desde la generación anterior, y son enormes. En cuanto a número de zonas, Sony afirma que la Bravia 9 cuenta con un 325% más de zonas y un 50% más de brillo que la X95L a la que sustituye. Si hacemos la cuenta sobre el modelo de 65" del año pasado, que contaba con 480 zonas, llegaríamos a una cifra altísima, 1560 zonas (y será mayor en los modelos de 75" y 85"). Eso sí, hay que señalar que el modelo de 65" no aterrizará en Europa. En 85", por ejemplo, que sí llegará a Europa, hablaríamos de unas 2800 zonas.

Respecto al pico de brillo máximo, Sony habla de un aumento del 50%. Si el anterior modelo alcanzaba aproximadamente 1.500 nits de brillo en modos cinéfilos en ventana del 10% (el estándar en HDR), aquí hablaríamos de 2.250 nits. Estaría aún lejos de los mencionados 4.000 nits del monitor de masterizado, pero incluso partiendo de que la mayoría del contenido que se produce está disponible en 1.000 nits, ahí es donde entra en juego el punto fuerte de Sony respecto a competidores estos últimos años: el procesador XR.

Sony lleva un tiempo logrando acercarse más que nadie a la intención creativa con menos zonas que competidores como Samsung o TCL, y en gran parte es por contar con mejor procesador para aquello en lo que son líderes: el algoritmo de control de zonas de retroiluminación y el mapeador de tonos dinámicos para lograr un seguimiento preciso de la curva PQ EOTF, clave en una buena reproducción de HDR.

El procesador XR, presente en la Bravia 9, 8 y 7, vuelve a contar con un sistema de reconocimiento de escenas que primero analiza y luego optimiza la imagen para intentar acercarla lo máximo posible a lo pretendido en el estudio de producción. Sony afirma que este reconocimiento se ha mejorado respecto a modelos anteriores (pero no respecto a la A95L), así como el reconocimiento de caras: además de tonos de piel más precisos, el procesador XR ahora puede distinguir y preservar las caras en dibujos animados, reconociendo que no son rostros humanos para no modificarlos.

En cuanto al control de las zonas, en los modelos Mini LED, la Bravia 9 y 7, Sony vuelve a emplear el XR Backlight Master Drive, gestionando el algoritmo para reducir al mínimo el blooming sin perder detalle en sombra (algo muy común en escenas complicadas como cielos oscuros estrellados, como demostraron en una demostración frente a una Samsung). No podemos olvidarnos de la inclusión de X-Wide Angle, para mejorar los ángulos de visión sin que el contraste del panel VA de este televisor se vea mermado y la capa X-Anti Reflection, que sin duda buscará que la visualización de la Bravia 9 sea óptima en cualquier situación lumínica.

El diseño vuelve a ser elegante en estos modelos, que son continuistas con los de 2023 en acabados.

El sonido es otro área donde la mayoría de televisores de gama alta flaquea (salvo aquellos equipados con barras de sonido) frente a lo esperado, pero donde Sony también lidera o suele estar entre los mejores. En el caso de las Bravia 9, la compañía vuelve a apostar por utilizar el marco como altavoz, lo que hace que el sonido se perciba como que sale directamente desde la pantalla y con gran espacialidad.

De hecho, junto a los tweeter situados en el marco lateral, este año Sony añade lo que llaman beam tweeter, altavoces encargados de hacer rebotar el audio hacia el techo, de forma que los sonidos se perciben de forma más cercana a los de los objetos de altura. En total, hablamos de 70 vatios de potencia, en una disposición de canales 2.2.2.

El mando retroiluminado y con carga por USB-C ahora estrena botón de Sony Pictures Core, el nuevo nombre de Bravia Core.

Frente a otras compañías, Sony no habla mucho de inteligencia artificial, pero algo que he podido probar es su algoritmo de amplificación de voz Voice Zoom 3. Analizando las frecuencias de la voz humana, es capaz de aumentar o reducir el volumen de los diálogos. Frente a otras soluciones que dar una voz muy metálica e incluso robótica, Sony ha logrado diálogos muy claros y naturales. Hay que probar más, pero habiendo podido jugar con el modo y sin él, la mejora será palpable en muchos títulos.

Una novedad importante para el streaming es que junto al modo calibrado de Netflix, ahora llega el Prime Video Calibrated Mode. Se trata de un modo de imagen que podemos activar en Prime Video, con el que Sony y Amazon persiguen que la imagen se reproduzca tal y como fue concebida, algo que encaja con el objetivo general de sus televisores. Para adaptar la imagen, este modo cuenta con 8 presets que detectarán el tipo de contenido (deportes, por ejemplo) para conseguir los ajustes óptimos de reproducción. Llegará con una futura actualización a los tres televisores presentados.

Así han mejorado el sistema de retroiluminación en la Sony Bravia 9

La enorme reducción de esos controladores es una gran responsable del rendimiento de esta Bravia 9, según Sony.

Una de las grandes claves, si no la mayor, de la calidad de imagen de un televisor es el control de la luz. Saliendo de matrices autoemisivas como OLED o QD-OLED, Sony es líder en el control de la retroiluminación a nivel de algoritmo y blooming, como hemos dicho, incluso cuando ha tenido un número muy inferior de zonas respecto a su competencia.

El sistema de atenuación local, según ingenieros de la compañía, está muy marcado por el procesador de imagen del televisor, en este caso el XR, que separa la imagen de entrada en datos para el panel LCD y para la retroiluminación, el controlador o driver, que convierte los datos de retroiluiminación de los LED en señales analógicas y la retroiluminación de los Mini LED, que transforma las señales eléctricas en la luz que percibimos.

Teniendo en cuenta esto, Sony presume de haber dado un salto en el pack de la retroiluminación, con un nuevo controlador de 22 bits (12 bits de PWM, 1o bits de luminancia, panel de 10 bits), frente a 8-10 de la industria, según Sony. De él afirman que es el más pequeño del mercado gracias a un complejo proceso de reducción del tamaño de los diodos. Todo esto permite, además de más zonas en el mismo espacio de antes, un gran control extra de la retroiluminación en todas las gradaciones de brillo. Es decir, que hay muchos más pasos para ajustar los distintos niveles de brillo y alcanzar así el punto exacto (o más cercano) que cada escena requiere mediante un control frame a frame del voltaje de cada LED.

El salto en la retroiluminación es mayúsculo. A la izquierda, la Sony X95L. A la derecha, la nueva Sony Bravia 9.

Sobre este punto, como vemos en las imágenes, Sony nos enseñó los televisores con un modo activo que dejaba ver el rendimiento de la retroiluminación. El número superior de zonas a las X95L del año pasado, unido a este mayor control, otorgaba una increíble superioridad a la Bravia 9, hasta el punto de que solamente con retroiluminación era capaz de dibujar la palabra "Sony". Frente a ello, el modelo anterior dibujaba la mancha blanca que vemos en la imagen.

En este sentido, como dato curioso, Sony nos dejó también ver televisores sin el panel LCD (para lo cual nos recomendaron ponernos gafas de sol), y sus ingenieros afirmaron que la capa de LEDs de retroiluminación que estábamos viendo ofrecía sin el LCD un brillo cercano a 100.000 nits. Así nos hacemos una idea de cómo todos los procesos necesarios para mostrar la imagen de forma óptima reducen la entrega final de brillo en 50 veces.

Aquí podemos ver lo que aporta un número de zonas muy superior en la Sony Bravia 9 (derecha) vs en la izquierda (Samung QN90C). Las mejoras en el nuevo controlador también aportan mucho más control sobre el nivel de brillo de cada LED.

Dejando solamente la retroiluminación, la tele llega a emitir un brillo de 100.000 nits. Para ver esto nos pusieron gafas de sol.

Además de la mejora de calidad imagen de la que Sony presume, el nuevo controlador también aporta mucho avance en algo que preocupa mucho a la Unión Europea: eficiencia energética. Sony cuenta con un panel Eco ('Eco Dashboard') que permite ajustar todas las características de ahorro del televisor, así como informar del consumo estimado en kWh.

Gracias a todos los avances energéticos con el panel, propiciados en gran parte por un control mucho más preciso de la energía realmente necesaria para iluminar el panel, la compañía la logrado dar un salto en la clasificación energética del televisor, sin sacrificar el brillo y los otros avances mencionados. La Bravia 9 logra ser hasta un 20% más eficiente que la X95L.

Este es el panel en el que podemos ver nuestro consumo (estimado) y tocar ciertos aspectos para reducirlo.

Primeras impresiones de la Bravia 9 y opinión en calidad de imagen

Estas son las teles que formaron parte en la prueba, a la derecha, la Samsung S95C y el nuevo monitor de masterizado, aún apagados.

Durante la sesión de demostración en el complejo de Sony Studios, pude acudir a una comparación de calidad de imagen entre diferentes televisores preparada por la compañía. Desafortunadamente, no se permitió grabar vídeo dado o hacer fotos por tratarse de contenidos con derechos de autor, pero trataré de transmitir lo que vi en base a mis anotaciones.

Lo primero a comentar de la prueba son los modelos comparados. En primer lugar teníamos la Bravia 9 de 75", la Bravia X95L de 75" del año pasado, la Samsung S95C de 77", con panel QD-OLED de segunda generación (como la Sony A95L), la Samsung QN90C de 65" y el monitor de masterizado Sony BVM-HX3110, usado como referencia para establecer cómo debería verse de la forma más precisa el contenido mostrado, y teniendo así una base objetiva con la que comparar.

En esta comparación solamente echamos de menos a la Sony A95L, para poder sacar conclusiones sobre si la Bravia 9 es de verdad la mejor Smart TV que Sony ofrecerá en 2024. Sin embargo, muchas de sus ventajas también están en la Samsung S95C, por lo que agradecemos que Sony tuviera la valentía de comparar ambas tecnologías.

La Bravia 9 muestra su músculo en los contenidos de 2.000 nits en adelante. Y eso es muy efectivo para mostrar un color mucho más brillante que sus rivales en ciertos contenidos

Al principio se nos mostraron contenidos en modos Vívidos, que no son los más correctos para comparar, pero luego todos los televisores fueron ajustados a Filmmaker Mode (Samsung) o Profesional (Sony). En un primer visionado de patrones HDR en 1000 nits, todos los modelos rindieron de forma similar, porque todos alcanzan ese brillo en ventanas del 10%. Sin embargo, al subir a un patrón de 4.000 nits, la Bravia 9 demostró más capacidad de brillo que su predecesora y los modelos de Samsung. Quedaba, eso sí, por detrás del monitor de masterizado.

Un aspecto donde Sony demostró un avance enorme contra su propio modelo de 2023 y contra ambas Sony fue en la demostración de color clipping en HDR, similar a lo que podemos ver en este vídeo. Con esta prueba lo que se muestra es la capacidad de un televisor o pantalla de mostrar color a distintos niveles de brillo, en este caso a niveles muy altos de brillo, con el tope de 4.000 nits. Tanto las dos Samsung como la Sony X95L no brillaban en color más allá de 1.500 nits, mientras que la Bravia 9 superaba el recuadro de los 2000 nits. El monitor alcanzaba los 4.000.

La precisión de la retroiluminación de la Sony Bravia 9 (derecha) es espectacular, incluso comparándola con una Mini LED de referencia como la Sony X95L (derecha)

En contenido real masterizado a 4.000 nits, la Bravia 9 fue capaz de mostrar las altas luces definiendo un sol y los degradados del cielo de forma correcta, mientras que la Samsung S95C (tocando diferentes ajustes como Estático y Dinámico en el mapeo de tonos, para tratar de acercar su imagen a la Sony) lo quemaba completamente. Hablamos de contenido de disponibilidad muy limitada en el mercado, pero que mostraba lo que Sony pretende: cuando más contenido empiece a masterizarse a 4.000 nits, televisores como la Bravia 9 lo mostrarán mejor que los competidores de la demostración.

Con la película 'Pan', que normalmente se utiliza como Demo para comparativas HDR, mostrando escenas de mucho brillo (3.000 nits), la Bravia 9 mostraba su músculo en los cielos y en los colores con más brillo. Lo mismo se repetía cuando mostraron contenidos masterizados a 10.000 nits. En concreto, una demo de Gran Turismo de Polyphony Digital. Ahí ni siquiera el monitor de masterizado era suficiente para mostrar la imagen tal cual se había creado, pero la Bravia 9 se acercaba más en color que el resto de modelos.

Sony ya está preparando sus teles para lo que espera: una avalancha de contenido masterizado a 4.000 nits, que nos dejará un HDR con mucho más impacto

Me parece muy destacable lo que Sony está logrando, sin perjudicar la intención creativa, algo que se ve en la cercanía al monitor de masterizado. Creo que la compañía está avanzando por el buen camino en su objetivo de acercarnos al futuro y proporcionar televisores que muestren mejor que lo que tenemos el contenido que se va a empezar a producir en los estudios.

Sin embargo, hay peros. Incluso cuando el procesado de la Samsung S95C (de la cual soy propietario, por lo que la conozco bien) está por debajo, incluso cuando su entrega de brillo y representación de color en altas luces está por debajo, prefiero la tecnología QD-OLED a lo mostrado por Sony en la Bravia 9. La sensación de preferencia por la A95L probablemente habría sido incluso superior de haberla podido comparar lado a lado.

La razón para argumentar así tiene que ver con el contraste. Varios de los presentes en la prueba comentamos que si bien la Bravia 9 se veía espectacular (los vídeos de demostración tampoco eran exigentes con el nivel de negro), echábamos de menos algo en lo que incluso en escenas corrientes gana un panel OLED: contraste. En la demo de Gran Turismo, por ejemplo, recuerdo un momento en el que sentí la imagen lavada, y prefería por mucho a la Samsung S95C.

Por mucho que la Bravia 9 traiga a la palestra, Sony juega contra sí misma con la Bravia A95L: ya tenía el mejor televisor y seguirá sin superarlo en importantes apartados

En otro momento en el que pudimos ver a la Bravia 9 en solitario, reproduciendo la escena de 'Never' de 'El Gran Showman', yo y otro compañero de prensa también percibimos algo de blooming. No era grave, y es normal que frente a una OLED haya cierta cantidad, aunque sea mínima. Valoro la espectacularidad del HDR, el punch de brillo y color en altas luces y el brillo a pantalla completa, y entiendo a quien priorice eso al negro puro y a la ausencia de ciertos riesgos de quemados.

Pero, subjetivamente, y viendo lo cerca que están ya en brillo las QD-OLED y la disponibilidad actual de contenidos, creo que el televisor más completo de Sony es la A95L. Y la buena noticia es que se seguirá vendiendo en paralelo a la Bravia 9, por lo que habrá dónde elegir.

Todo esto, por supuesto, como primeras impresiones y a falta de que probemos la Bravia 9 en profundidad.

Primeras impresiones de la Sony Bravia 8 y la Sony Bravia 7 y opinión en calidad de imagen

Esta es la Sony Bravia 8

Junto a la apuesta estrella de 2024, que hemos podido ver en profundidad, Sony también nos mostró sus nuevos modelos para este año, y también tienen muy buena pinta. En primer lugar está la Sony Bravia 8, un modelo OLED "convencional", en el sentido de que no llega con panel QD-OLED, sino con paneles WOLED (White OLED), en 77", 65 y 55".

Llega para sustituir a la Sony Bravia A80L, que el año pasado estaba por debajo de la Bravia A95L. Sony la comparó con la LG C3, y mejora un 10% en pico de brillo respecto al año pasado. Lo que pudimos ver aquí es similar a lo de otras Sony: tanto en modo Profesional como en Estándar, la experiencia es más cercana al monitor de masterizado (de 1.000 nits, en este caso) que en otras marcas, a nivel de detalle en sombra y colorimetría. El impacto HDR y el volumen de color seguirá por detrás de la Bravia A95L, pero los avances en procesamiento y en algoritmos de IA (Voice Zoom 3) son idénticos a lo de su hermana mayor Bravia 9.

Y pasamos a la Sony Bravia 7, que llega para sustuir a la Sony Bravia X90L, que seguirá vendiéndose a menor precio. La Bravia 7 es probablemente el modelo más interesante, ya que la compañía ha optado por sustituir su retroiluminación Full Array por una Mini LED más comparable a la Bravia X95L.

Así, la Bravia 7 cuenta con ocho veces más zonas de atenuación local que la X90L a la que sustituye. Si hacemos el cálculo 8 x 80 zonas de antes: 640 zonas de atenuación para el nuevo modelo en 65". El brillo máximo ha aumentado un 33% sobre la X90L, lo que le haría rondar los 1700 nits.

Con 8 veces más de zonas de retroiluminación y mejor control, el avance de la Sony Bravia 7 (derecha) es brutal respecto a la Bravia X90L (izquierda), que seguirá vendiéndose.

En la breve comparativa con el monitor de masterizado resultó muy convincente frente a la Samsung QN85C con la que la compararon en modos cinéfilos: mejor control del blooming, del detalle en sombra (la Samsung mataba las estrellas pequeñas en un fondo negro, la Sony mantenía el negro pero encima las estrellas) y de las altas luces.

Eso sí, en los ángulos de visión pierde contra la Bravia 9 y los modelos OLED, y aunque puede ser cuestión de afinar al algoritmo (el procesador es el mismo de sus hermanas mayores), yo y otros compañeros percibimos contaminación en las bandas negras incluso mirando de frente sin ángulo complejo. Desgraciadamente, como en otras demos, no pudimos hacer fotografías. Sabiendo lo bien que funciona en modelos menos capaces, es probable que a las unidades finales este detalle llegue corregido.

Precio y disponibilidad oficiales de las Sony Bravia 9, Bravia 8 y Bravia 7

Los nuevos televisores de Sony estarán disponibles en preventa en España el 9 de mayo. Por el momento desconocemos sus precios, aunque en el caso de la Bravia 7 afirmaron que debería ser cercano al de lanzamiento de la Sony X90L.

Por otra parte, hay que recordar los modelos que llegan a España de cada una:

Sony Bravia 9 : 75 y 85 pulgadas

: 75 y 85 pulgadas Sony Bravia 8 : 77, 65 y 55 pulgadas

: 77, 65 y 55 pulgadas Sony Bravia 7: 85, 75 y 65 pulgadas

Actualizaremos el artículo cuando tengamos más información sobre precios.

Imágenes | Xataka y Sony

