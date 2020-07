17 videojuegos con los que partirse de risa para escapar de tiros, micropagos y dramones

Colocar un cachorrito agonizando para que las lágrimas empiecen a salir a borbotones, o un repentino subidón de música y algo apareciendo en pantalla para que saltes del sofá es algo que cualquiera puede conseguir. Hacerte reír, y con ello me refiero a soltar una carcajada y no una tímida sonrisilla, es otro cantar.

Provocar una risotada y hacerlo de forma continuada durante las muchas horas que puede llegar a durar un juego me parece un reto enorme. Tal vez por eso no es algo que se vea con demasiada asiduidad. Si lo pensamos bien, hay mucho juego de terror para muy poco que apunte a la comedia.

La difícil tarea de hacer reír

Si bien es cierto que la época de las primeras aventuras gráficas point and click como ‘Monkey Island’ tiraron mucho de esa fórmula, sólo algunos herederos de aquél momento han mantenido esa intención. Por suerte hay juegos que poco a poco han ido abrazando el concepto durante los últimos años. Ejemplos como el simpático 'Psychonauts', los chascarrillos indie de títulos como 'The Stanley Parable' y 'Jazzpunk', o las ácidas salidas de tono de 'Portal' y su secuela.

A ello habría que sumarle el lado más canalla de esa aspiración humorística con sagas como los juegos de Lego, los irreverentes mundos abiertos de 'Saints Row' o el futuro postapocalíptico de 'Borderlands', pero incluso teniendo en cuenta ese escenario, seguiríamos viendo una muestra notablemente inferior a lo que se puede arrastrar en otros géneros.

Y es que hay una grandísima diferencia entre provocar risas de forma desintencionada, por ejemplo con un problema que se le ha pasado por alto a los desarrolladores, y conseguirlo a base de generar esa risotada a base de narrativa y jugabilidad. Ojo también a la diferencia entre querer ser un juego divertido y pretender ser uno de humor. Para muestra un botón como el de 'Overcooked 2', juego recomendadísimo para disfrutar en familia que genera situaciones hilarantes pese a no ser estrictamente su objetivo.

Afortunadamente parece que estamos viviendo un nuevo resurgir del género y, con la intención de que vosotros podáis acercaros también a esta curiosa alternativa, hemos seleccionado trece juegos recientes que son el perfecto ejemplo del buen combo que pueden llegar a hacer comedia y videojuegos.

'Detective Gallo'

Plataformas: PC, PS4 y Switch

PC, PS4 y Switch Precio: 14,99 euros

El género que en cierto sentido lo originó todo y que, a golpe de nostálgicos como los italianos detrás de este desarrollo, sigue manteniendo ese característico sentido del humor que tan buenos momentos nos hace pasar y tan poco llega a prodigarse. Una aventura gráfica clásica que, pese a su corta duración, contiene grandes líneas de diálogo que harán que se te pase el tiempo aún más rápido.

'Do Not Feed the Monkeys'

De Italia saltamos a España, donde nace esta surrealista idea que nos invita a convertirnos en un voyeur digital. Desde abuelos que se parecen sospechosamente a Hitler hasta contables que se convierten en drag queen cuando se acaba su jornada laboral, nuestro objetivo en 'Do Not Feed the Monkeys' será espiarlos para averiguar todo lo que podamos de sus vidas, pero siempre intentando no interactuar con ellos.

'Donut County'

Plataformas: PC, móviles, PS4, Xbox One y Switch

PC, móviles, PS4, Xbox One y Switch Precio: 11,99 euros

'Donut County' es otra idea surrealista que acaba siendo tan loca como divertida. Un mapache con una aplicación para crear agujeros perderá el control del curioso invento para sumir a su pueblo en el caos. Una humorística locura tanto a nivel jugable como de guión en la que el animalejo protagonista nos roba más de una carcajada con sus salidas.

'Dude, Stop'

Una de esas rarezas cuya existencia es difícil de imaginar. Un juego de puzles en el que el objetivo es, simple y llanamente, hacer las cosas mal para convertirnos en la persona más irritante posible. Una de esas ideas cortitas y frescas con las que es imposible acabar soltando una risotada, especialmente con retos como colocarte unos calcetines pese a llevar sandalias.

'Four Last Things'

Vendido como una aventura point and click del Renacimiento, el juego nos lleva a através de distintos cuadros generando situaciones de lo más surrealistas y divertidas. Un título que, para los fans de películas como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, es un regalo para la vista y un dolor de barriga -por las risas- asegurado. Ojo también a 'The Procession to Calvary', siguiente aventura de Joe Richardson a modo de secuela espiritual.

'Hamlet'

Con un nombre como 'Hamlet or the Last Game without MMORPG Features, Shaders and Product Placement', puedes imaginar por dónde irán los tiros. En esta aventura gráfica controlaremos a un extraterrestre que ha atropellado a Hamlet y debe suplantar su identidad.

'Healer’s Quest'

Un simpático RPG que junta a lo peor del género para que entiendas lo que supone convertirte en el sanador de un grupo de suicidas descerebrados. Convirtiéndote en el personaje más ignorado y atacado de este tipo de juegos, te tocará mantener a tu equipo con vida pese a que las ganas de mandarlos a pastar no paren de crecer.

'Life Goes On: Done to Death'

Plataformas: PC y PS4

PC y PS4 Precio: 9,99 euros

Una muy recomendable aventura de plataformas que, lejos de basarse en la habilidad, responde a una suerte de puzles en los que la muerte de nuestros compañeros son la clave para alcanzar la meta. Un juego con varios años a sus espaldas que, pese a ello, sigue siendo igual de disfrutable.

'Manual Samuel'

Plataformas: PC, PS4 y Xbox One

PC, PS4 y Xbox One Precio: 9,99 euros

'Manual Samuel' es una hilarante aventura en la que, después de un accidente mortal, deberemos volver a la vida controlando un cuerpo hecho mistos que a duras penas se mantiene en pie. De hecho, incluso puede que a su protagonista se le olvide cómo respirar o parpadear, siendo nosotros los que deberemos intentar que actúe con la mayor normalidad posible.

'Not for Broadcast'

Plataformas: PC

PC Precio: 6,24 euros 'Not for Broadcast' es otra de esas locuras que no ves venir y, una vez te metes en faena, no puedes frenar hasta llegar al final. Aquí la idea es ponernos tras la realización de un programa de televisión local en el que las noticias y los personajes que llevan como invitados suelen resultar en espectáculos bastante lamentables. Nuestro dominio de las cámaras dictará si la audiencia se regodea o no en todas esas situaciones.

'Rock of Ages 2'

Plataformas: PC, PS4, Xbox One y Switch

PC, PS4, Xbox One y Switch Precio: 14,99 euros

En esencia estamos ante una mezcla entre juego de estrategia y marble game. La idea de 'Rock of Ages 2' es llevar una roca desde nuestro castillo hasta el del enemigo evitando sus tropas y los peligros que genere el terreno. Una idea loquísima y muy divertida que tiene como colofón una serie de cinemáticas a lo Monty Python que acaban siendo la gran baza para seguir descubriendo qué risas nos depara.

'Saints Row: The Third'

Plataformas: PC, PS4, Xbox One y Switch

PC, PS4, Xbox One y Switch Precio: 39,99 euros

Aprovechando que la saga se ha actualizado con la llegada de 'Saints Row The Third Remastered', poder revivir los acontecimientos de esta descacharrante aventura en HD es un valor a tener muy en cuenta. Si no has jugado nunca a la saga, imagina un 'GTA' en el que todas las salidas de tono y locuras se multiplican por 10.

'South Park: La Vara de la Verdad'

Plataformas: PC, PS4, Xbox One y Switch

PC, PS4, Xbox One y Switch Precio: 7,49 euros

Tanto esta primera parte como la segunda son grandísimos videojuegos, pero si hay que quedarse con uno nosotros nos tiramos de cabeza a por 'South Park: La Vara de la Verdad'. Los malhablados críos del pueblo de Colorado firman aquí una crítica finísima hacia la sociedad estadounidense, los juegos de rol y casi cualquier tema peligrosamente controvertido que pueda venirte a la cabeza. Las típicas risas de la serie, vamos, pero en forma de recomendable juego RPG.

'Totally Accurate Battle Simulator'

Una de las últimas grandes sensaciones de YouTube, precisamente por el nivel de locura y sorpresas absurdas que se gasta. En esencia es un juego táctico centrado en las físicas, pero con un espíritu con el humor por bandera, lo que acaba siendo es la lección de historia más surrealista y demencial que te puedes echar a la cara.

'Trover Saves the Universe'

Plataformas: PC y PS4

PC y PS4 Precio: 24,99 euros

El humor de Justin Roiland y su éxito más sonado, Rick and Morty, se dan cita en un videojuego que huye de la serie de animación pero mantiene un espíritu muy similar: 'Trover Saves the Universe'. Cafre a más no poder, esta aventura compatible con realidad virtual (aunque también disfrutable sin gafas) es uno de los juegos que más risas me ha provocado en el último año.

'Undertale'

Plataformas: PC, Switch y PS4

PC, Switch y PS4 Precio: 9,99 euros

Convertido en juego de culto, 'Undertale' puede parecer un RPG al uso a través de imágenes o vídeos, pero la historia y personajes que encierra son sólo la punta del iceberg de un sorpresón al que deberías acercarte más pronto que tarde. Y si lo haces sin saber absolutamente nada más, mejor que mejor.

'What the Golf?'

Plataformas: PC, Switch y iOS

PC, Switch y iOS Precio: 19,99 euros

De esos juegos que ves en imágenes o vídeos y piensas "menuda tontería". Craso error. 'What the Golf?' es uno de los juegos de físicas más originales y divertidos que han pasado por nuestras manos. Una surrealista revisión del mundo del golf que no deja de sorprender pantalla tras pantalla.