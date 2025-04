La Nintendo Switch 2 llega mañana: todas las dudas e incógnitas que Nintendo tiene que despejar con su nueva consola

Dentro de 24 horas (menos, de hecho) habremos asistido al lanzamiento de la Nintendo Switch 2. La compañía ya nos dio un adelanto de su diseño y nos dejó ver algunas de sus características principales, pero también nos dejó con la miel en los labios. La firma nipona confirmó cero unidades de especificaciones técnicas y dio cero unidades de información acerca de los nuevos mandos, el nuevo software, el rendimiento, etc. Estas son todas esas incógnitas pendientes de despejar de cara a mañana.

La potencia... No es ningún secreto que la Nintendo Switch no es la consola portátil más potente del mercado (y que a Nintendo le ha dado igual). De hecho, tiene un procesador NVIDIA Tegra X1 de 20 nanómetros con una década a sus espaldas. Eso, sin embargo, no ha evitado que la Nintendo Switch haya conquistado a medio y vendido cerca de 151 millones de unidades. Para esta generación se espera un salto en potencia bastante importante cortesía de un NVIDIA Tegra T239 de cinco nanómetros, según las filtraciones, pero veremos.

... y todas las specs, realmente. Porque Nintendo no soltó prenda de absolutamente nada. No sabemos el tamaño de la pantalla (aunque es bastante más grande que la de la consola original, debería tener alrededor de ocho pulgadas de diagonal), ni su resolución ni su tasa de refresco. Tampoco sabemos la capacidad que tendrá la batería, cuánto almacenamiento y RAM tendrá y, sobre todo, las tecnologías empleadas.

¿Un posible mando-ratón? | Imagen: Nintendo

El mando-ratón. Una de las cosas que más llamaron la atención en la presentación fueron los mandos. Sabemos que no tendrán el mismo mecanismo de acople y que se conectarán a la consola por USB tipo C, pero una patente y a unas muy comentadas imágenes en el tráiler lanzado hace unas semanas sugieren que podremos usarlos también como ratón. ¿Cómo? No se sabe, pero es una función que abriría bastantes posibilidades en ciertos géneros de juegos.

El dock. Sabemos que la nueva Nintendo Switch 2 tendrá un nuevo stand trasero con (aparentemente) capacidad para poner la consola en cualquier ángulo y un nuevo dock para el modo TV. El dock actual no deja ver la pantalla, pero el nuevo sí y queda por ver si Nintendo lo aprovechará de alguna forma. Por ejemplo, mostrando un reloj. También queda por confirmar si el dock de la generación anterior será compatible con el nuevo y, de ser así, si el gana o pierde funciones o calidad gráfica.

El nuevo dock | Imagen: Nintendo

La retrocompatibilidad. Hablando de funciones, está confirmado que los juegos de Nintendo Switch serán retrocompatibles con Nintendo Switch 2. No sabemos si los cartuchos de Switch 2 serán como los de Switch, pero sí sabemos que los cartuchos actuales se podrán usar en la nueva generación. También sería interesante que Nintendo abordase si los Joy-Con actuales se podrán usar con la consola nueva de alguna forma.

Ahora bien, hay un "pero" a tener en cuenta: "Es posible que algunos títulos de Nintendo Switch sean incompatibles o no compatibles en su totalidad con Nintendo Switch 2". Esas palabras de Nintendo abren la puerta a que no todos funcionen o a que algunos lo hagan mal, aunque también podría ser que Nintendo esté cubriéndose las espaldas. En cualquier caso, cabe esperar que los grandes melocotonazos de la consola, como los 'The Legend of Zelda', 'Super Mario', 'Animal Crossing' y compañía se puedan jugar en la nueva consola sin mayor dificultad.

Imagen: Nintendo

Los accesorios. Nintendo tiene un ecosistema de productos compatibles con Nintendo Switch, como los volantes o el anillo de 'Ring Fit'. Todo apunta a que estos accesorios no van a ser compatibles con los Joy-Con de la Nintendo Switch 2 por una cuestión de espacio. Por ejemplo, los nuevos Joy-Con no parecen poder encajar en los volantes actuales. Hay, por lo tanto, tres opciones:

Que se lancen nuevos accesorios (posiblemente acompañados de nuevos juegos).

Que haya algún tipo de adaptador que permita usarlos.

Que sea el motivo por el que "es posible que algunos títulos de Nintendo Switch sean incompatibles o no compatibles en su totalidad con Nintendo Switch 2".

Mecanismo de acople de los Joy-Con | Imagen: Nintendo

La parrilla de lanzamiento. ¿Y qué es una consola sin juegos? Por el tráiler, todo apunta a un nuevo 'Mario Kart 8', pero no se sabe mucho más. Es pronto para un nuevo 'The Legend of Zelda', hay rumores de un nuevo Mario 3D, pero nada sólido. La retrocompatibilidad es importante, pero si la consola quiere presumir de potencia necesitará algunos títulos, aunque sean pocos, que la aprovechen.

Y el precio. La madre del cordero es el precio. La Nintendo Switch se lanzó por 329,99 euros, el modelo Lite por 219,95 euros y el modelo OLED subió a 349,99 euros. Como no sabemos las especificaciones completas es difícil hacer apuestas, pero las filtraciones sugieren un precio más cercano a los 400 dólares que a los 300. Sería, a priori, más asequible que PlayStation y Xbox Series X, como no podría ser de otra forma, pero saldremos de dudas en unas horas.

Imágenes | Nintendo

