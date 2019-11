Ponerte en forma con un videojuego en tu propio salón es posible: probamos Ring Fit Adventure para Nintendo Switch

Desde pequeña, siempre me han chiflado los videojuegos. Comencé con la clásica Game Boy cuando contaba con unos ocho años, y mi última adquisición ha sido la Nintendo Switch las pasadas navidades, ya con 34. Por mis manos han pasado desde el Tetris hasta el Super Mario Odyssey, incluyendo la inmensa mayoría de los juegos de películas Disney.

Pero si hay algo que me encanta son los videojuegos menos tradicionales, aquellos en los que físicamente tienes que hacer algo, ya que soy bastante inquieta y me cuesta quedarme sentada en el sofá. Desde el Eye Toy de la Playstation 2 hasta el Guitar Hero y, por supuesto, el Just Dance, al que sigo jugando a menudo. Quizás el único que no haya probado, algo que puede llamar la atención dedicándome al mundo del deporte, haya sido la Wii Fit, de la que sin embargo tengo buenas referencias.

Con este background, en cuanto vi que Nintendo anunciaba el Ring Fit Adventure, un videojuego que integra aventura y fitness, los ojos me hicieron chirivitas. ¡Eso hay que probarlo! Y aquí estoy, un mes después, para contaros cómo ha sido la experiencia de entrenar durante un mes con este videojuego.

Qué es y cómo funciona Ring Fit Adventure

Empecemos por el principio: ¿qué es Ring Fit Adventure y cómo se juega? Se trata de un videojuego que aúna un cierto componente de "aventura" con otro tanto de entrenamiento en casa; un entrenamiento que se realiza gracias a un dispositivo en forma de anillo que recibe el nombre de Ring Con ("anillo conectado").

Para poder jugar y ponernos en forma con Ring Fit Adventure necesitaremos tanto el videojuego en sí, disponible para Nintendo Switch, como el Ring Con, en el que colocaremos el mando derecho de nuestra Nintendo Switch, y una sujección adaptada a nuestra pierna en la que colocaremos el mando izquierdo. Las tres cosas las encontramos en la caja del Ring Fit Adventure y se venden de forma indivisible.

Lo más novedoso, claro, es el Ring Con. Cuando lo vi en el vídeo de presentación, lo primero que pensé fue "bueno, pero esto es un aro de Pilates de toda la vida". Y es que su forma es idéntica a la del clásico Magic Circle que se utiliza en las sesiones de Pilates, sobre todo para mejorar la alineación del cuerpo: un anillo flexible con dos sujecciones a los lados.

Lo cierto es que el Ring Con es más que eso, ya que en su interior cuenta con unos sensores de presión que pueden realizar mediciones cuando apretamos o estiramos los lados del anillo, y lo transmite a través del mando, que colocaremos en su soporte, a nuestra videoconsola. El Ring Con medirá y transmitirá el movimiento de nuestro torso y el movimiento y fuerza de nuestros brazos.

La sujección de la pierna, en la que colocaremos el mando izquierdo y que colocaremos en nuestra pierna izquierda, medirá y transmitirá el movimiento de nuestras piernas, tanto cuando estamos andando o corriendo como cuando estamos haciendo ejercicios que implican a nuestro tren inferior, como por ejemplo las sentadillas.

Cómo es entrenar con el Ring Fit Adventure

La premisa del modo "Aventura", el juego principal, es la siguiente: nuestro personaje protagonista, al que nosotros encarnamos y que podremos ir personalizando con el paso del tiempo, cuando vayamos consiguiendo retos, se encuentra en un lugar en el que Draco, un dragón powerlifter (ojo al nivel de detalle del dragón, que incluso lleva una vestimenta acorde a los competidores de esta disciplina), ha llegado para sembrar el caos. Con ayuda de Ring, el personaje que encarna a nuestro Ring Con, tendremos como misión principal vencer a Draco. Por el camino encontraremos otras misiones secundarias, descubriremos el lugar e iremos consiguiendo retos y nuevas habilidades.

Lo mejor de este modo de juego es que no se trata simplemente de ir luchando contra enemigos, sino que nos permite integrarnos dentro del mundo de fantasía que Nintendo ha diseñado para este juego e interactuar con él. Vamos a tener que correr a lo largo de diferentes senderos, que nadar en el agua, que subir escaleras o que recoger monedas a lo largo del recorrido. Y cada una de estas acciones requiere de un movimiento diferente de nuestro cuerpo: vas a tener que correr en el sitio, saltar con las rodillas arriba o girar tu tronco y apretar el anillo de forma recurrente para poder llegar al final de cada pantalla.

Por el camino encontraremos diferentes enemigos, esbirros de Draco, que nos obstaculizarán el camino. Para derrotarlos tendremos que hacer uso de nuestras habilidades fitness. Y aquí es donde llega la parte más dedicada al entrenamiento puro, porque para luchar contra ellos usaremos movimientos de entrenamiento con el propio peso corporal para diferentes partes del cuerpo (sentadillas, trabajo de abdominales), ejercicios de fuerza para los que usaremos el Ring Con (contracción del pectoral, contracciones de tríceps) o movimientos de Yoga (como por ejemplo la postura de la silla).

Para acabar con cada enemigo necesitaremos realizar un número determinado de repeticiones de cada ejercicio: en los primeros niveles, más sencillos, podemos llegar a hacer unas 12-16 repeticiones a un ritmo normal y unas 6-8 a un ritmo más rápido. Al final de una sesión de juego con el Rig Fit Adventure, os aseguro que eso son un montón de repeticiones que notaremos al día siguiente en forma de bonitas agujetas, sobre todo si no estamos acostumbrados a entrenar.

El nivel del entrenamiento es totalmente personalizable, lo que hace este "entrenamiento" accesible a todo el mundo, ya que la intensidad será la que nosotros elijamos. Antes de empezar a jugar podemos regular esta intensidad en una pantalla para este fin, donde apretaremos y estiraremos el Ring Con para establecer nuestro nivel. Si queréis un consejo, no os emocionéis mucho apretando el Ring Con la primera vez que juguéis: si lo hacéis, el nivel elegido será alto, y después del primer combate os arrepentiréis de haberle puesto tantas ganas. Mejor empezar despacio para después ir mejorando.

Además del modo "Aventura", también podemos encontrar otros modos de juego: unos mini-juegos en los que pondremos a prueba la fuerza de nuestros brazos, piernas y zona central con diferentes misiones, y un modo de entrenamiento "autónomo" con el que podremos montar nuestra propia tabla de entrenamiento escogiendo entre los diferentes ejercicios que el videojuego nos propone.

¿Quién puede ponerse en forma con Ring Fit Adventure?

Ring Fit Adventure está diseñado para que cualquier persona pueda integrar el ejercicio físico en su día a día y, además, lo haga de forma divertida. Evidentemente, este juego será mucho más útil para aquellas personas que de forma habitual no realizan un entrenamiento de fuerza en su día a día, y también puede ser una buena oportunidad para que empiecen a hacerlo, gracias a la gamificación.

Para aquellos poco iniciados en el ejercicio físico, este videojuego es ideal, ya que aporta toda la información que necesitamos para hacer bien los ejercicios y mantener una buena técnica en todo momento.

Siempre que se nos propone un ejercicio en la pantalla, se acompaña de una figura animada que nos indica cómo se hace el ejercicio, además de indicaciones de voz que nos recuerdan las partes más importantes de la técnica del mismo. Son indicaciones como las que podríamos recibir de un instructor cuando estamos realizando ejercicio en una clase colectiva: recuerda mantener la espalda erguida, inspira cuando levantes los brazos, etc.

Así mismo, también nos propone ejercicios de calentamiento y estiramientos que tendremos que hacer antes y después de jugar en el modo "aventura". Y nos sugiere cuándo deberíamos parar de jugar porque hayamos realizado una buena sesión de entrenamiento.

Jugar a Ring Fit Adventure no equivale a un entrenamiento en el gimnasio, pero sí puede ser una buena forma de sumar más actividad física a nuestro día a día de forma divertida.

Muchas personas no hacen ejercicio porque les resulta aburrido o porque les da pereza. El hecho de integrar el ejercicio físico dentro de una especie de aventura gráfica y de convertirlo en el pilar principal del juego puede solucionar estos problemas.

¿Jugar a Ring Fit Adventure puede reemplazar al entrenamiento en el gimnasio? Desde mi punto de vista no, ya que el número de movimientos y ejercicios que podemos realizar es, en un momento dado, limitado, y si somos sujetos entrenados la intensidad del entrenamiento puede ser insuficiente. Pero sí nos puede servir para esos días de descanso activo o esos otros días (que todos tenemos) en los que la pereza nos puede y no queremos salir de casa.

Mi experiencia jugando con Ring Fit Adventure

Como os contaba más arriba, soy muy fan de los videojuegos que implican movimiento, y mucho más de aquellos que te ayudan a ponerte en forma. Por eso, la primera vez que probé Ring Fit Adventure iba con algo de miedo porque no sabía si la integración de ejercicio + videojuego sería satisfactoria, o si se quedaría en algo más puramente deportivo como era la Wii-Fit.

Pero al empezar a jugar se despejaron las dudas: el hecho de integrar la "aventura gráfica" dentro del videojuego y la posibilidad de interactuar con el entorno es lo que realmente diferencia a este videojuego de los anteriores. Como decía, no se trata solo de hacer un ejercicio detrás de otro, sino de integrarlos en una narrativa que hace del entrenamiento algo entretenido y divertido.

Desde el punto de vista puro del entrenamiento, las sesiones me han parecido bastante completas, integrando un calentamiento, un entrenamiento de diferentes partes del cuerpo (te "obliga" a elegir ejercicios tanto para tren superior como inferior, así como algunos movimientos de Yoga) y unos estiramientos finales.

Además, las explicaciones de cada ejercicio son sencillas y útiles, perfectas especialmente para aquellas personas que no entrenen a menudo o que no lo hayan hecho nunca. También es clave que estas indicaciones sean tanto visuales como orales, y que sean complementarias entre sí.

Lo mejor, sin duda, es el hecho de poder personalizar el nivel del entrenamiento, que me ha permitido realizar sesiones más o menos intensas en mi propia casa. Como decía antes, no reemplaza a un entrenamiento en el gimnasio, sobre todo si entrenas de forma regular como es mi caso, pero te soluciona esos días de pereza extrema en los que no quieres salir de casa (y ojo, que en los meses de más frío, pueden ser bastantes).

Dos cosas a destacar: por un lado el hecho de que te indique cuándo deberías terminar tu sesión. Solo una vez decidí seguir a pesar de que el videojuego me sugirió parar, y ha sido el único día que he tenido agujetas. El juego es sabio, hacedle caso.

La otra cosa que destacaría es el resumen que te ofrece después de terminar cada sesión de ejercicio en el que te indica cuántos ejercicios has hecho de cada tipo, cuántos kilómetros has recorrido (dato bastante sorprendente, si piensas que no te has movido de tu salón, pero ya os decía que caminar o correr es uno de los movimientos que más vamos a realizar en el juego), y cuál es tu frecuencia cardíaca, que se mide con el infrarrojo del mando y es bastante acertado. Yo lo comparé con mi pulsómetro de muñeca y el dato es muy cercano al que nos da un dispositivo como un reloj deportivo.

Para los curiosos, tomando los datos de un Apple Watch series 5, realizando la medición con el ejercicio "videojuegos activos", una hora de jugar al Ring Fit Adventure equivale a quemar unas 200 kilocalorías. Este dato dependerá tanto de vuestra composición corporal como de vuestro estado de forma y de qué ejercicios hayáis realizado en la sesión, pero es interesante conocerla como aproximación.

En resumen, Ring Fit Adventure puede ser una manera divertida de integrar el ejercicio físico en nuestro día a día, y de hacerlo de una manera bastante acertada, combinando entrenamiento aeróbico con el de fuerza, y siendo apto para todas las edades y niveles. Una forma diferente de levantarnos del sofá y de invitarnos a movernos un poco más a diario.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Nintendo. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.