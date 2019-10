25 juegos de PC que marcaron la infancia y juventud del equipo de Xataka

Hay cosas que marcan: tu primer día de colegio, cuando te quitan los ruedines de la bici y, por qué no decirlo, tu primer juego. Para muchos de nosotros, ese primer juego vino de la mano de nuestro primer ordenador, marcando nuestra infancia — o adolescencia incluso — y en cierta manera determinando nuestro destino. Y es que como leerás más abajo, en algunos casos ese primer videojuego en PC sirvió para forjar una pasión, la de la informática y la tecnología en general, que hace que estemos hoy aquí.

Entre los juegos elegidos por los editores de Xataka vas a encontrarte grandes clásicos, pero también sorpresas. Y es que para gustos, los colores. Además, la horquilla de edad de nuestros editores es bastante amplia. Hoy nos ponemos nostálgicos: estos son los juegos que nos marcaron.

'Age of Empires' (1997)

La recomendación de Rubén Márquez

Hasta ese punto todo habían sido plataformas, algún que otro puzzle e incluso algún pinito en el mundo del rol con un 'Final Fantasy Legend 2' que ni siquiera entendía -inglés con seis años, va a ser que no-. 'Age of Empires' me abrió las puertas a un mundo completamente distinto.

No sólo por lo que supuso a la hora de engancharme al género de la estrategia y la gestión de recursos, algo que arrastro hasta hoy, sino también por acercarme al diseño de videojuegos de la mano de un editor de escenarios que quemé casi tanto como el juego en sí. Puede que no sea el nombre que colocaría en una lista con mi top de favoritos, pero sin duda sí uno de los que más me ha marcado como jugador y profesional.

La recomendación de Javier Jiménez

Si tuviera que recordar un juego que marcara mi juventud, ese sería, creo, 'Age of Empires'. Estoy casi seguro de que jugué más al 'Simcity' y dediqué más horas el 'Counter' en el cibercafé del pueblo. También tengo claro que 'Commandos' nos trastocó la vida. Pero AoE fue el juego que me acompañó durante más tiempo en mis años de formación.

Ahora que lo pienso, creo que se debe a que, con sus limitaciones, es justo la mezcla de esos juegos anteriores: tenía el componente constructivo y estratégico del largo plazo y el componente de lucha, táctica y, a veces, huída desesperada. Lo mejor de todos los mundos, mi 'Minecraft' y mi 'Fornite'.

Volver a estos juegos tantos años después me hace preguntarte en qué medida lo que jugamos tuvo un impacto en lo que somos hoy en día. No es algo que haya investigado. Sin embargo, me doy cuenta de que si es así, si los videojuegos nos ayudan a conformarnos como personas, no creo que pudiera escoger mejor juego, ese en el que un chaval siente sobre sus hombros el peso de construir una civilización entera. El resto de la vida se la toma uno con mucha más calma.

'Maniac Mansion' (1987)

La recomendación de Juan Carlos López

Aún estoy en deuda con Rol Gilbert y Gary Winnick. Su mítico 'Maniac Mansion' fue uno de los primeros juegos que disfruté en PC, aunque ya llevaba varios años jugando con mi añorado Spectrum y mi también estupendo, y todavía en plena forma, Atari ST 520. Pero esta aventura gráfica, la primera publicada por Lucasfilm Games, tenía algo especial. Algo que me hizo enamorarme definitivamente no solo de los videojuegos, sino también de la informática.

Esa picante mezcla de humor a medio camino entre la inocencia y la absurdez, aventura y diálogos ácidos fue explotada más a fondo por Gilbert, Winnick y Schafer en otras aventuras gráficas de la empresa de George Lucas, pero 'Maniac Mansion' tiene, en mi modesta opinión, el mérito de ser la primera. Aún recuerdo como si la hubiese jugado ayer mismo sus giros y esos momentos inolvidables que me provocaron una sonora carcajada. Sí, definitivamente este es el juego para PC que más hondo ha calado en mí, y dudo mucho que otro título en el futuro vaya a ocupar su lugar.

Disponible en Steam por 4,99 euros

'Diablo' (1996)

La recomendación de Sergio Cejas

Durante mi infancia ha habido varias aventuras gráficas que me marcaron y las sigo guardando en mi memoria como si fuera el primer día, pero 'Diablo' dejó una huella imborrable. Recuerdo cuando lo veía en un programa francés de videojuegos, sin entender nada de lo que decían, pero me pareció fascinante y tenía unas ganas locas de probarlo, hasta que un día vi a mi hermano con él, me animé a darle una oportunidad y fue como conocí Internet.

Hasta entonces no sabía qué era eso de jugar en línea con más jugadores. Me pareció algo mágico saber que había otras personas al otro lado de la pantalla que hacían lo mismo que yo, con las que podía interactuar y hablar. De hecho, hasta mi hermano me tenía que ayudar porque ni sabía escribir en el teclado y tardaba un siglo en poner una sola frase. Por eso siempre guardaré aquella época con especial cariño, porque sin duda fue un antes y un después en mi afición por los videojuegos.

'Commandos' (1998)

La recomendación de Álex Cánovas

Nunca he sido jugador de PC como tal, la verdad. Le metí muchas horas a los juegos en mi MSX durante los 80, eso sí, y posteriormente, cuando llegaron las primeras consolas, di el salto. A pesar de todo, sí que hubo un juego capaz de robarme un buen montón de tardes. Un título español que le sonará a todo el mundo: 'Commandos'.

Probablemente fue uno de los primeros juegos de estrategia que probé en PC junto al 'Age of Empires'. Son muy distintos entre sí, claro, y el juego de Pyro estaba plagado de buenos hallazgos. Desde sus mecánicas jugables basadas en el sigilo, con unos enemigos cuyo campo de visión podías ver para saber cuándo y cómo actuar, hasta las geniales voces de los personajes al recibir mis órdenes. Mítico.

Pack de 'Commandos' por 14,99 euros en Steam.

'Prince of Persia' (1989)

La recomendación de Santi Araújo

Recuerdo que mi padre tenía un Olivetti cuando yo era pequeño, y de vez en cuando me dejaba jugar alguna partida a 'Prince of Persia'. Podía estar jugando durante horas, a pesar de que siempre acababa muy frustrado (era realmente difícil). Su música y ambientación te introducían en un mundo tenebroso, en el que debías correr contrarreloj para intentar llegar al final del juego (y salvar a tu amada). Peleas a espada, trampas de todo tipo y saltos imposibles. Me atrevería a decir que me gustan las alfombras persas por culpa de este juego.

Disponible gratis en la Microsoft Store.

'Broken Sword: The Shadow of The Templars' (1996) y 'Broken Sword II: The Smoking Mirror' (1997)

La recomendación de César Muela

Son los dos primeros juegos que se me vienen a la cabeza al pensar cuando era un niño. Yo tenía menos de diez años y enfrentarme a estas dos aventuras gráficas me encantaba, no solo por lo bien que me caía el protagonista, George Stobbart, sino porque la historia me enganchó en ambos casos.

Era curioso porque en aquella época no me gustaba leer (en parte porque nos mandaban en el cole cosas como El Quijote, que con 7 u 8 años pues hacen bola), pero me empapaba los textos de todos los objetos, manuscritos y conversaciones de 'Broken Sword'. Creo que también me gustaban por la sensación de libertad de poder explorar e interactuar con calma con los escenarios y personajes.

No era como en el 'Street Fighter', que también me gustaba, pero era todo más lineal. Lo tengo tan grabado que hasta recuerdo las canciones que sonaban en muchas pantallas. Fueron muchas horas y la sensación de victoria cuando te atascabas y al tiempo conseguías resolver el puzzle me daba mucha satisfacción. Además, con estos 'Broken Sword' empecé a imaginarme y escribir mis propias historias (al final he acabado siendo periodista) y también descubrí otro tipo de juegos, como los de estrategia, donde 'Age of Empires' (1997), guarda un sitio muy especial para mí.

Disponibles en Steam: 'Broken Sword: The Shadow of The Templars' gratis y 'Broken Sword II: The Smoking Mirror' por 4,99 euros

'Civilization II' (1998)

La recomendación de PRobertoJ

Todo lo que podía contar de él, y de la saga en general, ya está en un post de Xataka (Civilization de la A a la Z). Sólo puedo decir que pasé horas de sueño como con ninguna otra cosa en mi vida, perdí horas de clase en la universidad, he vuelto a él infinitas veces y, aún así, siempre me ha quedado pendiente un turno más.

La recomendación de Anna Martí

No soy muy jugona y nunca lo he sido, aunque he tenido enganches puntuales (y tengo la impresión de que me engancharía fácil a algunos títulos actuales si decidiese probar, pero no quiero tentar a la suerte ni dejar de ver la luz del Sol). A los que más horas de mi vida he empleado a mi aire son el 'Civilization II' y posteriormente a uno de los oficiales de Formula 1, pero no recuerdo la versión (probablemente fuese el de los primeros).

El primero era un tatarabuelo de los actuales 'Age of Empires' y similares en los que dedicas un pellizco de tu vida a levantar una civilización desde la nada, cogiendo como plantilla una de las históricas (griegos, romanos, etc.) y ganando si vencías a tus adversarios y lograbas mantener en pie un coloso (gané una, una sola vez, y ya no volví a jugar).

El segundo era mi entretenimiento entre examen y examen en la uni, cuando necesitaba desaturar la mente, y me encantaba la parte de configurar el coche y ponerme el disfraz de ingeniera por cinco minutos. Imola formaba parte del campeonato y era el circuito más rápido y más divertido, y aunque Alonso estaba aún en Renault reconozco que de vez en cuando jugaba con los Ferrari.

Bonus: otro que ocupó horas de mi vida fue el 'Counter Strike'. aunque ahí nos juntábamos unos cuantos con los portátiles, cables un switch y pocas ganas de dormir

'El Día del Tentáculo' (1993)

La recomendación de Frankie MB

Todavía recuerdo lo mucho que aluciné con la secuela de 'Maniac Mansion'. Pese a que con diez años era un verdadero devorador de aventuras gráficas, 'Day of The Tentacle' me voló la cabeza en todos y cada uno de sus aspectos: personajes y situaciones delirantes, un aspecto de dibujos animados y unos puzzles cargadisimos de humor , surrealismo y una pizca de maldad que incluso a día de hoy resultan brillantes.

Las claves: viajes a través del tiempo y la historia, mutaciones no tan impresionantes pero con enormes efectos colaterales y tres jóvenes con muy poca vergüenza como última línea de defensa de la humanidad. Sabotear el plan maestro del Tentáculo púrpura por dominar el mundo fue una exquisita y excepcional experiencia y lo sigue siendo a día de hoy a través de su versión remasterizada.

'El Día del Tentáculo' es una parada obligada dentro del legado de la Lucasarts más inspirada, así como una de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos. Una que resolvimos entre amigos de quinto curso, en un tiempo en el que no teníamos acceso a internet. Y eso hacía que cada logro, experimento y gamberrada fuera todavía más especial.

La versión remasterizada de 'Day of The Tentacle' en Steam por 14,99 euros

'GTA Vice City' (2006)

La recomendación de Gabriela González

El juego de PC que probablemente marcó mi juventud fue GTA Vice City, fue la primera vez en mi vida que me pareció que un juego me ofrecía tanta libertad como para hacer lo que me diese la gana. Hacia unos años había probado el GTA III de visita en casa de un primo y me dejó marcada, cuando pude jugar Vice City fue toda una experiencia. En su época no tenía ni consola ni PC en casa, así que solía ir a un ciber café a jugarlo, o lo instalaba en los ordenadores de algunos familiares. Horas y horas solo haciendo el tonto por las calles, destruyendo cosas y explotando todos los cheats posibles. Hasta el día de hoy nada se acerca a la locura de escribir "PANZER" un montón de veces y ver los tanques de guerra llover.

En Steam por 9,99 euros

'The Secret of Monkey Island' (1990)

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis

Mi vida cambió al hacer la primera comunión: me regalaron un ordenador. Y en ese viejo PC con Windows 3.1 venían instalados juegos tan míticos como 'Wolf 3D' y otros que no lo eran tanto como 'La bella y la bestia' —que también me hizo pasar buenos ratos — y un hallazgo sin precedentes: 'The Secret of Monkey Island'. No se parecía a nada de lo que había jugado antes en los recreativos: no había presión (o sí, después de todo Le Chuck es un pirata terrible), sino que podía dedicar horas y horas a recorrer la isla con la misión de convertirme en pirata, cogiendo cosas o batiéndome en duelo verbalmente con personajes de lo más variopintos. Lo abierto y libre del juego y su peculiar sentido del humor me marcaron para siempre.

Después del Monkey llegó toda la saga de 'Maniac Mansion', 'Indiana Jones and the Fate of Atlantis', 'Broken Sword' o 'Leisure Suit Larry'... había encontrado mi género, las aventuras gráficas. Y todo se lo debo a esta magnífica saga de LucasArts.

La edición especial de 'The Secret of Monkey Island: Special Edition' en Steam por 8,19 euros

'Half Life' (1998)

La recomendación de Toni Castillo

Confieso que nunca he sido mucho de juegos de ordenador. Jugaba más a la PlayStation o a la GameBoy, pero cuando tuve oportunidad de jugar a 'Half Life' quedé atrapado. Fascinado. Y esto es todavía más curioso teniendo en cuenta lo malo que era (y sigo siendo) jugando a juegos de disparos en primera persona. El caso es que no sé muy bien cómo, de tanto que me gustaba la historia, terminé haciéndome a él. Me lo pasé bastante rápido teniendo en cuenta lo que me costaban otros juegos.

Disponible en Steam por 8,19 euros

'Match Day II' (1987)

La recomendación de Javier Pastor

Es difícil elegir uno en particular pero diría que 'Match Day II' fue el juego que más me marcó en mi infancia. Mi hermano y yo disfrutábamos especialmente de aquellos partidos en nuestro Commodore 64 y llegamos a marcar algún que otro gol mítico. La jugabilidad y los gráficos eran espectaculares para la época, y echamos muchas horas con partidos y ligas en un juego que trasladaba lo mucho que nos gustaba el fútbol real al videojuego

'Anno 1602' (1998)

La recomendación de Enrique Pérez

Siempre me gustaron los juegos de estrategia. Tenía unos diez años cuando me regalaron el primer ordenador y recuerdo que vicié mucho a títulos como 'Commandos', 'Age of Empires' o posteriormente al 'Stronghold', pero el que me cautivó fue uno tan sencillo como el 'Anno 1602', con esa gestión de recursos, evolución de los aldeanos y la planificación de la isla. El apartado comercial era mucho más importante que el bélico pero sobre todo me gustaba por el "tempo" del juego, mucho más calmado y sosegado.

Disponible en la Store de Ubisoft por 2,50 euros

'Age of Empires 2' (1999)

La recomendación de María González

Me lo regalaron (con su correspondiente caja, arbol de tecnologías, etc.) en plena adolescencia y no podría contabilizar las horas que pasé jugando a él. Hasta mis hermanas y mi prima, que nunca han sido de juegos de ordenador, se engancharon al juego. Fue (y sigue siendo) nuestro juego "familiar". Para mí en su día el juego fue un antes y un después.

Mi ordenador no era muy potente y el AoE 2 funcionaba bien (eso sí, sin pasarse de 75 de población...). Entre eso, que siempre me había gustado la estrategia y que la época medieval era una de mis favoritas... Todo se juntaba en un único juego. Jugaba tanto las campañas como escenarios creados por mí o partidas contra la máquina. Cuando llegó Internet a casa, cayó alguna que otra partida contra otros jugadores en la red, pero entre que mi equipo estaba algo desfasado, que tampoco pese a las horas jugadas soy experta y que el sistema de juego online daba problemas, lo cierto es que no jugué demasiado online.

Todavía ahora, años después, sigo jugando de vez en cuando. Ya he perdido la cuenta de todas las versiones que tengo compradas (la original, una especial para coleccionistas, la digital de Steam...) y tengo claro que el día que saquen la remasterización, allí estaré para comprarla. Wololo!

La versión HD en Steam por 19,99 euros

'Worms' (1995)

La recomendación de Amparo Babiloni

No fue el primer juego de PC al que me enganché, pero creo que fue el primero al que nos enganchamos todos mis amigos. Hubo un verano en que nos reuníamos alrededor de mi viejo PC para enfrentarnos en una (más bien varias, que siempre pedíamos revancha) cruenta y a la vez adorable batalla entre equipos de gusanos.

Tenía armas de todo tipo: ataques aéreos, bate de béisbol, el empujón (qué rabia daba eso), bombas, cohetes dirigidos y hasta podías inmolarte para acabar con tus enemigos. El juego era bastante simple tanto en gráficos como en mecánica, pero era divertidísimo. Y lo mejor, sin duda, el doblaje.

Disponible el juego original por 5,99 euros en Steam

'Alley Cat' (1984)

La recomendación de John Tones

'Alley Cat' es un demencial recopilatorio de minijuegos gatunos (apenas tres o cuatro que se repetían una y otra vez) mezclaba con el suficiente salero plataformas, habilidad, plagios de otros juegos y gráficos netamente peceros de principios de los ochenta como para mantenerme enganchado una buena temporada.

La velocidad que llegaba a adquirir la acción y cierta profundidad rudimentaria en las mecánicas me alejó durante un tiempo de mi Commodore 64, pero acababa volviendo a mi primer ordenador de 8 bits. Quería sentirme mecido por el ronroneante sonido del chip SID del C64 cuando el beeper del PC me acababa taladrando la sesera con esa banda sonora nacida de las profundidades del infierno.

'DOOM' (1993)

La recomendación de Raúl Álvarez

Yo no era mucho de juegos en PC, ya que odiaba tener que jugar con teclado y mouse, además las consolas eran más económicas en aquel entonces y te ofrecían lo que prometían, jugar videojuegos y ya.Más adelante mis padres por fin pudieron comprar un PC de escritorio, un confiable Acer Aspire, que como promoción traía una versión demo de 'DOOM'. En ese momento mi vida cambió para siempre, ya que aunque solo tenía un nivel, llegué a aprendérmelo de memoria hasta que tuve lo necesario para comprar el juego completo.

'DOOM' fue el primer juego al que le dediqué horas y varias noches sin dormir, compraba revistas para encontrar secretos, hablaba con amigos y juntos descubríamos cosas, hacía mapas de los niveles… vamos, se volvió una adicción y a día de hoy es uno de los juegos más importantes de mi vida, un juego que además fue la puerta de entrada al maravilloso mundo del PC Gaming.

Disponible en Steam por 9,99 euros

'Sid Meier’s Colonization' (1994)

La recomendación de Antonio Ortiz

Una maravilla de estrategia por turnos del creador de 'Civilization'. Por azar me enganché mucho más a este que se basa en la colonización, empezando en 1492 y teniendo que elegir entre Inglaterra, Francia, Holanda y España

Me gustó ese punto de obviar el desarrollo de la nación desde 0, la riqueza de opciones (desde mandar misioneros hasta la guerra contra otras potencias colonzadoras), era imposible no aguantar otro turno más hasta las tantas de la mañana.

Disponible en Steam por 6,99 euros

'Baldur's Gate' (1998)

La recomendación de Sam Fernández

Con todo el dolor de mi corazón, mi compañera Eva me ata de pies y manos y me obliga a elegir sólo un juego de todos los que considero que marcaron mi infancia o mi adolescencia, y eso hace aún más difícil la selección. Se quedan fuera DOOM II, Warcraft 2, Starcraft, X-Wing vs Tie-Fighter, Broken Sword y todas las aventuras gráficas de LucasArts plagadas de piratas, monos y tentáculos. Así que si tengo que elegir uno, me quedo con Baldur’s Gate.

Me llegó ya con 18 años en los riñones y, sin embargo, considero que marcó mi adolescencia ya saliente. He jugado a montones de juegos antes de Baldur, y a muchos más montones después, y no recuerdo ninguno que me causara tanta obsesión completista como el juego de Bioware. Horas, horas y más horas descubriendo cada mapa, completando cada misión secundaria y enamorándome de Khalid, de Jaheira, de Minsk y Bubu y de otros tantos secundarios. Maldita sea, ahora tengo ganas de volver a Candelero

En la Enhanced Edition se incluye el 'Baldur's Gate' original, por 15,99 euros

'Fallout 3' (2008)

La recomendación de Samuel Oliver (Xataka Vídeo)

El que recuerdo con más cariño es sin duda 'Fallout 3'. Nunca había jugado a la saga pero este me llamaba mucho la atención, cautivándome desde el primer momento. Enfrentarte al Yermo y sus horrores, decidir si hacer el bien o el mal, poder afrontar las distintas situaciones arrasando con todo, siendo sigiloso o simplemente con la maestría de tus palabras me pareció una locura en aquel tiempo.

Aunque voy a ser sincero, yo era más de disparar primero y preguntar después. El juego me atrapó tanto que tuve que jugar todas y cada una de sus locas expansiones, ¿aliens en el Yermo? A tope con ello.

Disponible en Steam por 9,99 euros.

'Age of Mythology' (2002)

La recomendación de Javier Penalva

Aunque ya había jugado a muchos títulos en consolas de Sega y algún Amstrad en casa de amigos del colegio, el juego de PC que marcó una buena parte de mi juventud fue 'Age of Mythology'. Fue el primer juego que compré con ahorros propios, que pude ejecutar en mi propio PC y al que tuve la suerte de poder dedicar muchas horas no solo durante las vacaciones de verano sino todo el curso. Es lo que tenía que por fin un PC llegara a tu habitación. Además fue el juego con el que descubrí que el género de estrategia histórica ya nunca me iba a dejar en paz.

La versión renovada y extendida 'Age of Mythology: Extended Edition' por 27,99 euros

'Heroes of Might and Magic II' (1996)

La recomendación de Yúbal FM

En mi juventud mi vida gaming dependía de las consolas de SEGA, tanto Master System como Mega Drive. De ahí que tampoco haya juegos de PC que realmente me hayan marcado, ya que tardé bastante más en tener uno en casa. El primer juego de PC en calarme venía instalado en mi viejo Packard Bell y se llamaba 'CivNet', era una versión del primer 'Civilization'. Pero el que realmente me consiguió enganchar de verdad fue el 'Heroes of Might and Magic II'.

Es un juego de estrategia en el que recorres un mapa buscando sus secretos, y al entablar combates lo hacías en una pantalla a parte con luchas en 2D y combates por turnos con gráficos mejorados en relación al mapa principal. Recuerdo haber pasado horas y horas con él, e incluso usar el CD en el que venía para escuchar su banda sonora en el reproductor de casa.

Y lo mejor de todo era su editor de mundos, tan sencillo que no me costaba pasar horas creando mis propias aventuras o jugando las de los demás. Era un juego largo en el que tenías que gestionar bien tus castillos y recursos para mejorar tu ejército. Con el tiempo he ido probando más títulos de la saga, pero esa segunda entrega tenía una magia especial que no he vuelto a ver en ninguno.

'Terratopia' (1996)

La recomendación de Javier Lacort

Aunque pronto empecé a sentir la huella Nintendera, en 1996 yo tenía seis años y un PC en casa con el que trastear. Virgin Interactive distribuyó en esa época un juego llamado 'Terratopia' junto al diario La Vanguardia. Una copia me vino a parar a mí y fue el primer videojuego del que tengo conciencia de jugar y seguir su historia, más allá de partidas casuales a títulos de MS-DOS.

Era una aventura gráfica llevada al PC desde un juego de mesa. Sus mecánicas, extremadamente simples, de la mecánica point-and-shoot y con cinemáticas muy básicas para complementar largas horas de imágenes estáticas. No fue gran cosa, pero fue la primera historia que seguí en ese formato y me sirvió para aprender sobre la fauna y la flora de la Tierra. A veces vuelvo a escuchar la voz del anciano o la del coyote. Buenos tiempos.

'Theme Park World' (1999)

La recomendación de Mario Merinowski (Xataka Vídeo)

El juego de PC que me marcó de pequeño y no tan pequeño fue el 'Theme Park World' y el 'Theme Hospital'. Aunque, si tuviera que decidir uno, sería el 'Theme Park World'. Era un juego donde construías un parque de atracciones y tenía temáticas de Halloween, veraniegos… Podías construir montañas rusas, zona infantil o restauración.

Realmente gastaba horas y horas jugando a ese juego. Un juego que parece una tontería, pero te enseñaba a gestionar recursos de dinero y un simulador teniendo que atender necesidades de los visitantes como hambre o diversión.

¿Y el tuyo?

Hemos repasado algunos de los juegos más míticos de las últimas décadas para PC, pero seguro que nos han quedado muchos en el tintero. ¿Qué juego marcó un antes y un después tu infancia o adolescencia? Si así lo deseas, puedes participar en los comentarios.