La "mini Xbox" para jugar en la nube está lista. Un jefazo de Microsoft la tiene ya en su salón

Hace unos meses se filtraban los rumores sobre 'Keystone'. Este proyecto tenía como objetivo crear una especie de dongle HDMI que permitiría disfrutar de los juegos en la nube que ofrece Microsoft a través de xCloud, el servicio que es parte de Game Pass Ultimate.

El lanzamiento parece ahora más inminente que nunca, sobre todo tras un mensaje en Twitter de Phil Spencer, máximo responsable de la división Xbox. En él este directivo publicaba una imagen de su salón, y es allí donde aparece el dispositivo que parece una especie de "mini Xbox Series S".

Se espera que esta miniconsola permita acceder a plataformas de streaming como Netflix —la Xbox tiene apps para todas ellas—, y además según The Verge constará de una interfaz más ligera para poder navegar por el catálogo de juegos.

Vault Boy left the shelter and stopped by my office to celebrate the #Fallout25 Anniversary. Congratulations to the @Fallout @Bethesda teams on this major milestone for an iconic franchise. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK