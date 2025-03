LEGO lleva décadas en los videojuegos, pero su último movimiento estratégico sugiere que ahora va más en serio que nunca

LEGO ha estado presente en decenas de videojuegos, pero la mayoría han sido desarrollados por terceros. Eso podría cambiar pronto. Su CEO, Niels Christiansen, ha revelado en una entrevista con Financial Times que la compañía está apostando nuevamente por un equipo de desarrollo interno, un movimiento interesante en su estrategia. La idea parece clara: tener más control sobre sus productos. Para entender la importancia de este paso, basta con repasar la historia de LEGO y cómo ha evolucionado su relación con el mundo digital.

Fundado en Dinamarca en 1932, LEGO comenzó a fabricar ladrillos de plástico en 1949. Con el tiempo, amplió su catálogo y se consolidó como una de las marcas de juguetes más influyentes del mundo, aunque sin prestar atención al mundo digital. Sin embargo, a principios de la década de 1990, cuando la informática comenzaba a cobrar más fuerza que nunca, un grupo de entusiastas liderado por el artista Dent-de-Lion Du Midi (también conocido como Dandi) pensó que era el momento de que LEGO diera el salto del mundo físico al de las películas y, eventualmente, al de los videojuegos.

LEGO en el mundo de los videojuegos

Convencer a la compañía no fue tarea fácil. Dandi y su equipo trabajaron durante más de un año en la creación de una biblioteca digital que recreara los ladrillos LEGO en un entorno virtual, una idea que en ese momento era revolucionaria. Pero cuando finalmente presentaron el proyecto, la respuesta fue un tajante no. A pesar del rechazo, el equipo no se rindió. En lugar de abandonar la iniciativa, decidieron llevar su propuesta directamente a Kjeld Kirk Kristiansen, CEO de la compañía y nieto del fundador. La apuesta salió bien. Kristiansen quedó lo suficientemente impresionado como para asignar un presupuesto destinado a un estudio en profundidad sobre la digitalización de los productos LEGO.

Ese estudio acabaría dando frutos. Con una inversión inicial de 11,5 millones de dólares (unos 27 millones ajustados a la inflación), nació el "Proyecto Darwin", una iniciativa que dio lugar a cuatro divisiones, una de ellas dedicada a los videojuegos. De aquí se ayudó a desarrollar ‘LEGO Island’ en 1997, el primer videojuego para PC de la compañía. Sin embargo, el entusiasmo inicial no tardó en verse eclipsado por la realidad financiera de la empresa. A principios de los 2000, en plena crisis económica, LEGO decidió vender su división de videojuegos como parte de una estrategia de reestructuración para evitar la quiebra, delegando así el desarrollo de sus títulos en estudios externos.

Hoy, la situación es radicalmente distinta. LEGO no solo ha evitado la bancarrota, sino que se ha convertido en el mayor fabricante de juguetes del mundo, superando a rivales como Mattel y Hasbro con una facturación de 10.100 millones de dólares en 2024, un 13% más que el año anterior. Con su negocio más sólido que nunca, la compañía ha decidido recuperar el control sobre su estrategia digital. "Podemos cubrir experiencias para niños de todas las edades, digitales o físicas”, afirma Christiansen. Con ese fin, una división interna de desarrollo de juegos "es algo que estamos construyendo”.

La apuesta es firme. LEGO ha invertido cientos de millones de dólares en triplicar su plantilla de ingenieros de software desde 2022 y en reforzar su infraestructura digital. Lo que aún está por ver es si este nuevo enfoque significará un distanciamiento de los estudios externos con los que ha trabajado durante años. Renunciar a desarrollos como ‘LEGO Star Wars’ o ‘LEGO Indiana Jones’, que han sido claves en su éxito en la industria del videojuego, sería una jugada arriesgada. Mientras tanto, 'Lego Fortnite' ha demostrado que la marca sigue teniendo un enorme tirón, con 87 millones de jugadores en su haber.

La gran pregunta es: ¿marcará este movimiento el inicio de una nueva era para los videojuegos de LEGO, o simplemente será otra pieza más en su estrategia global? El tiempo dirá si la compañía danesa está dispuesta a construir su propio camino ladrido a ladrillo o si, como hasta ahora, sigue confiando en sus socios externos para dar forma a su universo digital.

Imágenes | LEGO

