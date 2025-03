Hay una fiebre por los videojuegos diseñados "para parejas" porque consiguen algo inesperado: reinventar las formas de jugar

El multijugador ha estado presente en los videojuegos desde el principio de los tiempos: ya los legendarios 'Spacewar!' o 'Pong', abuelos de los videojuegos actuales, estaban pensados para ser disfrutados en compañía, aunque siempre con ánimo competitivo. Pero de un tiempo a esta parte, y al compás de la ramificación infinita que han vivido los videojuegos en toda una panoplia de estilos, argumentos y público, los multijugadores cooperativos están viviendo una nueva edad dorada.

'Split Fiction', punto y aparte. El nuevo juego de EA deja bien claro que vivimos un tiempo ideal para aquellos jugadores que prefieren construir juntos una historia o una experiencia de juego, antes que jugar a matarse (que también está muy bien). Y no sale de la nada: sus creadores, Hazelight Studios, ya revolucionaron los cooperativos hace unos años con el fabuloso 'It Takes Two', asentando una forma de juego que favorece, en sus mecánicas y su estética, la construcción conjunta: a través de la pantalla partida, los jugadores tienen que cooperar para avanzar en zonas de plataformas, combatir con enemigos o superar desafíos conjuntos (por ejemplo, manejar una espada láser).

Siempre se cooperó. Casi desde los mismos orígenes del medio encontramos juegos cooperativos. Ya en la edad dorada de los arcades, títulos como 'Joust', 'Mario Bros.' o 'Gauntlet' promovían la colaboración para vencer a enemigos comunes. Pero más adelante, en los noventa, conviene recordar que uno de los géneros más famosos de la época, los brawlers callejeros o 'yo contra el barrio', eran eminentemente cooperativos. 'Final Fight', 'Double Dragon', 'Golden Axe', 'Cabal', 'Teenage Mutant Ninja Turtles', 'The Simpsons' y muchísimos más tenían una mecánica muy clara: coge a un amigo (o más) y sobrevivid a esta oleada infinita de asnos con cresta.

Échame una mano. Colaborar en la resolución de un problema es una mecánica que no ha hecho sino evolucionar hasta los juegos y videojuegos actuales. Cualquiera que haya solucionado una escape room en compañía de un grupo de colegas o haya jugado a epopeyas de colaboración en juegos de mesa como 'Gloomhaven' sabrá de las singulares cotas de satisfacción (muchas de ellas estudiadas por la ciencia, tanto a nivel psicológico como conductual) que se alcanza con este tipo de mecánicas.

La nueva ola de los juegos cooperativos. Sin embargo, los tiempos de la diversificación de estilos y jugadores, y también de la popularización de los juegos no orientados exclusivamente a público hardcore ha propiciado la aparición de un nuevo estilo de juegos cooperativos, de ritmo a menudo frenético, estética accesible y argumentos con un punto cotidiano, que arrasan en ventas y convierten en fanáticos a aficionados puntuales. Son títulos como el juego de cocina 'Overcooked', el de mudanzas 'Moving Out' o el de chapuzas caseras 'Tools Up'. Rápidos, breves, divertidos y con más profundidad y carga adictiva de lo que parece.

Tiempos frescos. Estos juegos (y sus compañeros competitivos, que un Mario Kart sigue siendo un Mario Kart) propician el juego local, los empujones en el sofá y los gritos en directo en tiempos en los que el multijugador parecía haber enfriado definitivamente las relaciones directas jugando ante la pantalla. Por eso son especialmente apropiados para parejas de jugadores, y volvemos a It Takes Two, han sido calificados como 'terapia de pareja' en formato videojuego.

