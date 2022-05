Los 17 mejores juegos multijugador para móvil

Te traemos un recopilatorio con los 17 mejores juegos multijugador para móviles, para que si tienes un buen móvil y quieres jugar con tus amigos u otras personas de todo el mundo, tengas unos cuantos títulos por los que empezar. Los juegos de este artículo son todos multiplataforma, por lo que vas a poder instalarlos tanto en un iPhone como en un móvil Android.

Vamos a intentar que la lista sea lo más variada posible, por lo que vas a tener varias propuestas de diferentes géneros, desde juegos de cartas hasta Battle Royale, pasando por MOBAs y otros varios géneros. También has de saber que la inmensa mayoría de ellos recurren a un mismo sistema de monetización, el de ofrecer el juego gratis pero con micropagos internos.

Crear una de estas listas no es fácil, porque todos tenemos nuestros gustos personales. Hemos intentado que estén los más imprescindibles y que sean nativos e instalables en el móvil, sin juego en la nube. Sin embargo, te invitamos a que si crees que nos hemos dejado algún juego que merece la pena recomendar, nos dejes tus propuestas en la sección de comentarios para que el resto de lectores pueda beneficiarse de los conocimientos de nuestros xatakeros.

Among Us

Uno de los últimos grandes pelotazos de los juegos multijugador. La partida empieza contigo dentro de una nave junto a otros jugadores. Todos en el mismo mapa. Y aquí, uno de los jugadores ha sido asignado como impostor, y el resto son los tripulantes. Los tripulantes tienen que ir haciendo varias misiones, y el impostor debe asesinar tripulantes.

La idea es que el impostor mate tripulantes sin ser descubierto. Los tripulantes pueden solicitar una votación, en la que se vota quién se cree que es el impostor y se le expulsa de la nave. Aquí, pueden pasar dos cosas, que se acierta y se gane la partida, o que se elimine a otro tripulante mientras el impostor sigue libre.

Ark: Survival Evolved

ARK Survival Evolved es un juego de acción y supervivencia, en el que estarás en una isla plagada de dinosaurios y un modo de juego que irá aumentando en complejidad a medida que encontremos nuevos objetos, enemigos y tribus aliadas. Tendremos un personaje que irá subiendo de nivel a medida que recoja recursos, construya nuevas armas y derrote enemigos.

El juego está pensado inicialmente para jugador en modo un jugador, pero también podremos aliarnos con una tribu para formar un grupo y disfrutar del modo cooperativo. Todo depende de cómo prefieras jugar y enfrentarte a los 80 dinosaurios únicos y criaturas primitivas que vas a poder capturar y domar.

Black Desert Mobile

'Black Desert Mobile' es un RPG multijugador online masivo gratuito, de acción y mundo abierto. Black Desert es uno de los pesos pesados dentro de este género de juegos multijugador, y esta es una versión totalmente adaptada para móviles. Dentro, tendrás gráficos realistas, y un amplio mundo que explorar lleno de misiones que podrás realizar a solas o con otros jugadores.

Los jugadores pueden elegir entre cinco clases de personajes: guerrero, exploradora, gigante, maga o valquiria. Cada una de estas clases tiene sus propias habilidades, y una vez te decantes por tu personaje vas a poder personalizarlo hasta el último detalle, pudiendo cambiarlo todo en su aspecto físico. Esto hace que puedas sentir como realmente tuyo tu personaje, y la inmersión sea mayor.

Brawl Stars

'Brawl Stars' es un shooter brawler inspirado en los MOBA de PC, pero adaptado para el móvil. Se trata de un juego en la que un equipo de tres personas se enfrenta a otro de otras tres, todo en un escenario por el que te vas a tener que mover buscando coberturas y disparando a los rivales.

El título ofrece casi una veintena de personajes con sus diferentes habilidades, y tienes varios modos de juego para competir. Es un juego especialmente indicado para los amantes de los eSports. Cada uno de los personajes tiene una habilitad principal y secundaria propia, por lo que uno de los secretos para jugar es el de escoger el que mejor se adapte a ti.

Brawlhalla

Si te gusta la franquicia de 'Super Smash Bros' de Nintendo, Brawlhalla similar, en el que te enfrentarás a otros jugadores en locos combates con gráficos en dos dimensiones y con un estilo de dibujo animado. Hay de todo, desde personajes que conoces de otras franquicias hasta otros más únicos.

En este título jugar hasta 8 personas a la vez en sus partidas personalizadas con juego cruzado. También puedes jugar a sus modalidades online de 1v1 o 2v2, además de un todos contra todos. Su elenco es de varias docenas de personajes, que van creciendo a lo largo que se suceden los eventos especiales y nuevas incorporaciones.

Call of Duty Mobile

'Call of Duty Mobile' es la versión móvil de esta mítica saga, un juego que llega para intentar trasladar el espíritu de la franquicia en la pantalla de tu móvil. Es un shooter free to play con controles personalizables, chat de voz y de texto para charlar mientras juegas, gráficos 3D y un buen apartado sonoro.

Es un juego multijugador con varios modos de juego, y dividido en temporadas para ir liberando contenido y personalizaciones para ir dándole variedad al juego con el paso de los meses. En el juego, cuanto más tiempo estés jugando más contenido y personajes podrás ir desbloqueando, y en cuanto a su jugabilidad... bueno, es el CoD.

Clash Royale

Este juego lleva años siendo uno de los que más recauda en el sector. Se trata de un título que empezaba tímidamente como una nueva propuesta en la que se cambiaba la dinámica de proteger y construir aldeas de Clash of Clans por un juego de combates con cartas, al estilo Hearthstone.

Por lo tanto, es un juego en el que tienes que lidiar batallas mediante el uso de distintos guerreros y armas que usamos en forma de cartas con el fin de destruir las torres del enemigo manteniendo las nuestras. Para usarlas necesitas tener suficiente elixir, que se reduce al usar cada carta y va aumentando con el tiempo.

Dragon Ball Legends

Lo primero que debes saber es que 'Dragon Ball Legends' no es el último refrito que vuelve a contar la ya conocida historia de los personajes principales de Dragon Ball, aunque sí salen en el juego, sino una nueva aventura dentro de ese universo en el que controlaremos a un saiyan desconocido con un misterioso pasado, y que ha sido creado por el propio Akira Toriyama en exclusiva para este título.

Por lo demás, es un juego de lucha con varios modos de juego, que van desde un modo historia hasta otro en el que te puedes enfrentar en combates singulares a otros jugadores de todo el mundo, demostrando quién de los dos domina mejor las técnicas de combate del título.

Final Fantasy VII: The First Soldier

Los Battle Royale llevan años siendo uno de los géneros de referencia en los juegos online, también en los móviles. De ahí que pocos se resistan a probar suerte. Square Enix lo hace con este excelente 'Final Fantasy VII: The First Soldier', que es un Battle Royale ambientado en el mundo de su franquicia más popular en el que no solo tendrás que enfrentarte a todos los demás rivales de la isla a la que desciendes, sino también a los monstruos que la habitan.

Por lo tanto, estamos hablando de un JRPG de Acción con partidas desarrolladas bajo las reglas de los Battle Royale, pero también una experiencia competitiva que busca evolucionar temporada a temporada, con una trama de fondo, y un auténtico festival de acción y supervivencia con espadazos, hechizos y balazos.

Genshin Impact

'Genshin Impact' es uno de los grandes bombazos en cuanto a juegos online de los últimos años. Es un juego de rol online de mundo abierto y gráficos estilo manga, con una estética gráfica con marcada influencia de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' y se ha convertido en el mejor lanzamiento de la historia de una IP china.

El juego es también un rotundo éxito en móviles. En este título despertaremos despierta en Teyvat, un mundo de fantasía donde los siete elementos fluyen y convergen. El juego se puede jugar en solitario o en modo cooperativo, y destaca por su trabajado sistema de combate lleno de acción y por lo muy bonito que es su aspecto.

Hearthstone

Hearthstone es uno de esos juegos capaces de marcar una era, y por eso, tras haber sido lanzado en el ya lejano 2014 hoy en día sigue estando en plena forma. Se trata de un juego multijugador que ofrece la posibilidad de enfrentarte a otros oponentes mediante cartas. Cada uno tiene su propio mazo, el cual ha ido mejorando a través de las partidas, y os enfrentáis en un uno contra uno.

Aquí, como todo este tipo de juegos de cartas, cada una de las cartas del mazo tiene sus características y funciones, además del héroe que puedes elegir. Y luego, tienes que diseñar una estrategia basándote en tus conocimientos de las cartas, pensando en las que te pueden salir a ti o las que puede tener el rival, y evolucionando tu mazo en la dirección que se acerque más a tu manera de jugar.

Magic The Gathering

Y si hemos hablado en esta lista de juegos de cartas competitivos, no podemos dejar a 'Magic: The Gathering'. Básicamente porque es, con diferencia, uno de los juegos de cartas coleccionables más populares del mundo. Podríamos decir que si no hubiera existido Magic, posiblemente el resto de juegos de cartas tampoco. O por lo menos no tal y como son ahora.

Es un juego de cartas en el que cada uno va creándose y armando su propio mazo, con decenas de cartas raras y especiales, y cada una de ellas con sus propias habilidades. Por lo tanto, para poder ganar en los combates de uno contra uno, necesitas un buen mazo adaptado a tu manera de jugar y una buena estrategia. Y no lo subestimes, porque es un juego tan complejo, que ni siquiera las máquinas y algoritmos de inteligencia artificial saben como ganar.

Mario Kart Tour

Aunque inicialmente las sensaciones no fueron todo lo buenas que cabía esperar, 'Mario Kart Tour' sigue manteniéndose como un entretenido juego multijugador de carreras ambientado en el mundo de Mario. La mayor diferencia con el resto de juegos de Mario Kart está en los controles, ya que se juega en vertical y el coche acelera solo. Por eso mismo, lo único que tienes que hacer es manejando el coche deslizando el dedo sobre la pantalla.

En él, realizarás carreras por las que irás ganando estrellas que luego puedes canjear por personajes y elementos cosméticos. También hay micropagos, que sirven tanto para adquirir antes estos personajes y elementos como premios especiales en las temporadas. En todo lo demás, es un Mario Kart especialmente diseñado para móviles.

Minecraft

Minecraft es como jugar a Lego en tu móvil o tu ordenador, y lleva años siendo toda una referencia en los juegos de creatividad. Puedes jugar con a solas o en un servidor con otras personas, y decides si quieres un mundo vivo donde interactúas con criaturas y monstruos, o prefieres un relajante mundo creativo.

Minecraft es un juego de mundo abierto en el que todo está formado por cuadros de terreno y elementos. Tú entras allí sin nada, y tienes que empezar a talar árboles y excavar, combinar elementos para construir otros, explorar el mundo, y construir. También hay animales que puedes criar y de los que obtienes recursos. Un sandbox de supervivencia al que puedes jugar de muchas maneras.

Pokémon Unite

'Pokémon Unite' es un juego del género MOBA basado en el universo Pokémon. Es uno de los géneros más importantes y representativos del mundo de los eSports, y todas las partidas se hacen en el mismo escenario, una misma arena con la que todos los jugadores ya están familiarizados. Y en ella, puedes elegir entre los diferentes Pokémon para luchar, cada uno con sus propias habilidades.

Se trata de un juego gratuito con elementos de pago, y con funciones de crossplay y crossplatform, permitiendo juego cruzado entre los diferentes sistemas operativos móviles y la Switch, que son donde ha llegado el juego. Su mecánica es sencilla, juegas en un mapa contra otro equipo, y cada equipo tiene tres bases. Tu personaje se cura en tus bases, y ganas puntos cuando entregas las Pokéballs que recojas en bases enemigas.

PUBG Mobile

La versión para móviles de uno de los grandes precursores del género de Battle Royale, y que ha estrenado este 2022 pasándose al Free-to-Play. La mecánica es la siguiente: 100 participantes son lanzados en una isla y solo puede quedar uno. Una vez sobre el terreno, tendrás que ir explorando y recogiendo armas y equipación, a la vez que intentas ver a los rivales y matarlos antes de que acaben primero contigo.

Todo esto pasa con un límite de tiempo, ya que para evitar que se haga eterno, según va pasando el tiempo el área jugable se va reduciendo, por lo que también tienes que calcular la estrategia de manera que estés en las zonas jugables antes de que el mapa se recorte la próxima vez. Por lo demás, es un todos contra todos con varios modos de juego en el que puede pasar cualquier cosa.

Roblox

Roblox es otro de esos juegos que ha redefinido la industria. Bueno, en realidad es como un metajuego, Roblox es la base sobre la que cualquier persona puede crear sus propios juegos o servidores, y luego el resto de personas puede unirse en modo multijugador para jugar en cada uno de esos mundos. Por lo tanto, las mecánicas y el cómo se juega dependerá de cada creador.

Es un juego orientado sobre todo a los más pequeños, y de ahí que en Xataka tengamos una guía de Roblox para padres. Y si te has creado una cuenta y no sabes por dónde empezar, también tienes una lista de 21 juegos de Roblox para empezar a explorar sus posibilidades.