27 juegos móviles que los editores de Xataka han descubierto en 2021

Si estas navidades tienes tiempo libre y no sabes a qué jugar, nosotros te vamos a proponer una lista con los 27 juegos para móvil que hemos descubierto este 2021, y que nos han tenido enganchados a la pantalla durante horas. En la lista, editores de Xataka y de otros medios tecnológicos de Webedia te diremos cuáles han sido nuestros descubrimientos.

Cada persona tiene unos gustos diferentes, y en esta lista hemos conseguido tener diferentes tipos de juegos, desde los más "serios" a otros más casuales. Algunos son nuevos y otros son juegos más antiguos, pero tienen en común que alguno de nosotros los han descubierto este año.

Esta es nuestra lista con nuestros descubrimientos personales. Pero como decimos siempre en Xataka Basics, te invitamos a participar utilizando la sección de comentarios para que nos digas cuáles han sido tus descubrimientos del año. Así, cualquier persona que entre al artículo también podrá beneficiarse de los gustos y descubrimientos de nuestra comunidad de xatakeros.

"Me entregué con fervor a las dos primeras entregas de Alto´s y con esta tercera parte no iba a fallar. Como se suele decir, no hay dos sin tres y Alto’s Odyssey The Lost City es la confirmación de la regla.

Battleship de Hasbro es uno de los juegos a los que me he enganchado este año. Cuesta unos 5 euros, y de nuevo, no te atormenta con mil microtransacciones y anuncios insoportables. Con un pago basta. Lo hemos instalado en ambos iPad en casa y mi mujer y yo nos echamos unas partiditas a veces, es un buen juego para trolear un rato y tiene unos buenos giros del concepto básico de batalla naval de siempre. Muy recomendado tanto si juegas solo o quieres jugar online con otras personas."

"Un juego al que me he enganchado este año, hasta el punto de haber comprado el pase de batalla, algo que nunca había hecho, ha sido 'Brawl Stars'. Lo jugué bastante cuando salió, pero este año me he reencontrado con él y lo cierto es que me ha encantado. Partidas rápidas, personajes divertidos, muchas mecánicas distintas... Muy divertido, vaya."

Son los juegos que más me gustan para el móvil, qué le vamos a hacer, que se puedan jugar a una mano y con partidas cortas y/o pausables. Es gratis con publicidad, y puedes hacer compras en el interior si te apetece, pero la publicidad no es nada intrusiva, algún anuncio que otro entre partidas y ya está. Si no lo has jugado nunca y te gustan estas mecánicas, dale una oportunidad. Igual te enganchas."

"No uso demasiado el móvil para jugar, eso lo dejo para la videoconsola y otros dispositivos no Android, así que no suelo descubrir demasiados juegos en el ecosistema. Aunque recientemente me he enganchado a ‘Merge Number Puzzle’ o ‘Combinar números’. Un jueguecito de agrupar números por un tablero en forma de panal de abeja bastante chulo y que recuerda poderosamente en su mecánica a Threes o a 2048.

Medirse con Fortnite a estas alturas es muy complicado, pero pese a que Final Fantasy VII The First Soldier se ha diseñado para jugarse en iOS y Android, se nota que Square Enix ha apostado por hacer una producción ambiciosa en todos los sentidos y, en el proceso, busca complacer a los fans de la serie y atraer a nuevos jugadores a su universo de fantasía a base de introducir elementos y una jugabilidad muy alineada con las recientes entregas de Final Fantasy en la que no faltan ni la magia ni las invocaciones. En cualquier caso, el uso de un mando de toda la vida, con crucetas y botones, es más que aconsejable: pese a que hay sistemas de apuntado automático y busca acomodarse a los móviles como puede, lo cierto es que el sistema de control en pantalla táctil es su talón de Aquiles."

"Square Enix expande el universo de Final Fantasy VII Remake con una singular precuela ambientada 30 años antes. A estas alturas eso no nos debería sorprender, teniendo en cuenta lo mucho que ha crecido la historia de Cloud y compañía desde el clásico de la PlayStation original, pero lo verdaderamente curioso es el formato: Final Fantasy VII The First Soldier es el salto de la archiconocida saga de RPGs al género de los Battle Royale y en exclusiva para móviles. Conservando la esencia, la estética y el contexto del remake de 2020, eso sí, y a través de un héroe creado para la ocasión y al que daremos aspecto y estilo de combate por nosotros mismos.

"Cuando era adolescente tuve una época de jugar a los Sims en mi PC. No sé decir qué versión era, me la prestó una amiga, pero sería antes del año 2000, cuando no siempre teníamos internet y éramos capaces de jugar hasta al buscaminas cuando nos aburríamos (lo siento por los amantes del buscaminas pero yo nunca le vi la gracia). Hace un tiempo recordé los Sims y decidí bajarlo a mi móvil. Los Sims Freeplay. He llegado a tener el tope de personajes que se me permite, tienen todos casas maravillosas y muy buenas capacidades y todo sin usar ni un solo truco ni dinero. Con mucha paciencia y tiempo. Es verdad que en los últimos meses ya no he jugado. Pero cuando sí pasaba tiempo pendiente de mis Sims en el pasado, llegué a consultar esto a una terapeuta.

Soy una persona que juega muy poco con pantallas y si lo hago, los que me suelen gustar son más rollo de preguntas (estilo Trivial). Sentía que estaba haciendo algo inusual en mí y por eso consulté. La terapeuta me dio una respuesta que me pareció muy "graciosa" y probablemente acertada. Hace unos pocos años y durante mucho tiempo fui voluntaria en terreno con personas refugiadas. Era agotador pero a mí me encantaba. La ayuda humanitaria a personas refugiadas está muy perseguida cuando te dedicas a denunciar públicamente la violencia a la que las autoridades las someten. Así que nos acabaron poniendo muchas trabas para seguir con nuestro proyecto, no me renovaron el permiso de residencia en el lugar y tuve que irme de donde estaba en pleno invierno con mucha gente viviendo en la calle con menos 10 grados de temperatura. Luego volví más veces, pero aquel episodio fue muy duro. La terapeuta me dijo que como no me habían dejado cuidar de gente, había encontrado unos Sims para cuidar de ellos. La verdad, que los he tenido muy muy bien atendidos."