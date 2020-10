Los mejores juegos de 2020 para Android: de los imprescindibles a las joyas ocultas

Te traemos una pequeña colección con los mejores juegos de 2020 para Android. En esta ocasión, nos hemos intentado centrar sobre todo en los títulos que han sido lanzados durante este año, aunque también hay algunos que han sido lanzados en el pasado, pero son una muy pequeña minoría.

En total, hemos recopilado 31 juegos que consideramos los más imprescindibles. Hemos intentado abarcar la mayor cantidad de géneros para que haya juegos para todos los gustos, y en cada uno de ellos te hemos incluido un vídeo para que puedas verlos en movimiento y un enlace para que vayas a descargarlo. Sólo hemos incluido juegos nativos, dejándonos fuera los de plataformas de streaming de juegos.

Algo que debes saber es que en todos los juegos hemos incluido un enlace a Google Play, en el que ponemos cuál es el precio a pagar para descargarlo. El que ponga gratis significa simplemente que puedes empezar a jugar sin coste, aunque en todos los casos los juegos tendrán sus propios sistemas de microtransacciones para monetizarlos. Sin embargo, por lo general estos no te impiden poder jugar sin pagar.

Alto's Odyssey

Comenzamos por todo lo alto, con la segunda parte de uno de los runners infinitos de referencia en el mundo de los juegos móviles. Se trata de la saga Alto, donde Alto's Odyssey coge todo lo bueno de su predecesor y lo mejora, manteniendo y puliendo uno de los mejores apartados gráficos que puedes encontrar en juegos móviles, y añadiendo algunas nuevas mecánicas.

El objetivo sigue siendo el mismo. Tu personaje tiene que bajar esquiando una montaña, y tú tienes que hacer que llegue lo más lejos posible. Para ello tendrás que ir sorteando varios tipos de obstáculos que van desde el salto de precipicios hasta el grindeo por cuerdas y lianas, y mejorando el personaje y sus capacidades.

Precio de descarga: Gratis

Among Us

Among US es sin duda uno de los juegos revelación del año, y eso que se trata de un título que ya lleva dos años en el mercado. Se trata de una adaptación del juego del asesino, donde un grupo de personajes reales entra en una nave, y se sortea aleatoriamente que uno o dos de ellos tengan que matar al resto.

A partir de ahí, la misión de unos será la de matar sin ser descubierto, y la del resto cumplir una serie de misiones o adivinar quién es el asesino. Para ello hay una especie de sala de deliberación donde votar expulsar a alguien que puede ser o no ser el asesino. Un juego en el que incluso la persona en quien más confías puede darte una puñalada trapera y engañarte.

Precio de descarga: Gratis

AnimA

Un juego para amantes de los RPG con mezcla de hack-n-slash, que disfrutarán especialmente aquellos a los que en su día les gustó el Diablo II. De esta saga hereda su clásica cámara isométrica y sus conceptos principales, todo en un juego gratuito con microtransacciones, aunque estas no te impiden poder disfrutarlo sin necesidad de pasar por caja.

Precio de descarga: Gratis

Bendy in Nightmare Run

Esta es una de las mayores joyas ocultas dentro de los juegos de Android en general, y de los runners infinitos en particular. En cuanto a mecánicas es bastante sencillo, con la diferencia de que tu personaje no corre de forma lateral o hacia adelante, sino que viene corriendo hacia ti en una perspectiva frontal, y parece que estás escapando de tus enemigos.

El juego utiliza gráficos de dibujos animados retro, muy del estilo a los inicios de Disney o a juegos como 'Cuphead', pero en blanco y negro. El juego es gratis, aunque teniendo que recolectar puntos para avanzar, también te permite hacerlo mediante micropagos.

Precio de descarga: Gratis

Bombergrounds: Battle Royale

Un battle royale con las mecánicas de 'Bomberman' pero protagonizado por gatos y otros adorables animalillos, con un potente sistema de personalización y mucha diversión. Es una combinación de ingredientes de sobra conocidos, y siendo gratuito incluye un sistema de pases de pago para intentar obtener mayor cantidad de bonificaciones y personalizaciones.

El juego hace los emparejamientos de los rivales a los que te enfrentas por un sistema de rankings, por el que irás ascendiendo según vayas ganando partidas. Con ello, se garantizan el que estas sean lo más equilibradas posible. En cuanto a las mecánicas, pues tienes que ir soltando bombas para acabar con el resto de enemigos, y podrás recoger habilidades especiales e incluso patear las bombas de los demás.

Precio de descarga: Gratis

Brawlhalla

Se trata de uno de esos juegos que lleva tiempo paseándose por todas nuestras listas de juegos gratis para consola, tanto para Nintendo Switch como para PS4 y Xbox One. Se trata de un juego de peleas muy del estilo del 'Super Smash Bros' de Nintendo, pero en dos dimensiones y con gráficos estilo dibujo animado.

En su versión para Android lanzada en julio, pueden jugar hasta 8 personas a la vez en sus partidas personalizadas con juego cruzado. También puedes jugar a sus modalidades online de 1v1 o 2v2, además de un todos contra todos. Dispone de un creciente elenco de 50 personajes, en los que a veces aparecen caras conocidas de series o juegos.

Precio de descarga: Gratis

Civilization VI

Hablar de estrategia por turnos es hablar de Civilization, por lo menos en lo que a la gestión de reinos o civilizaciones se refiere. El formato con el que llega es con una descarga gratuita que hace las veces de demo, puesto que tras los primeros 60 turnos gratis a modo de prueba, tendrás que pagar para acceder al juego completo o para poder adquirir sus expansiones.

El juego llegó este mismo verano, y ocupa 4,21 GB. Con controles adaptados al móvil, el objetivo sigue siendo el de elegir una de las civilizaciones disponibles y hacerla crecer turno a turno hasta conquistar el mundo, buscando el equilibrio con los recursos que tienes y la economía, y decidiendo qué clase de construcciones realizar para ir mejorando.

Precio de descarga: 21,99 euros con primeros turnos gratis

Dead by Daylight

Si estás buscando juegos que estén al nivel de los de las consolas, este título sin ir mas lejos ha salido tanto en PC como en Xbox One y PS4. y esta es una versión adaptada a los tipos de control de dispositivos móviles. Esto quiere decir que no vas a necesitar mando, porque usará controles táctiles sobre la pantalla.

Es un juego de terror en el que puedes elegir entre meterte a la piel del asesino o manejar a alguno de los personajes que tratan de huir de él y sobrevivir. Todo ello en un ambiente bastante tétrico, con texturas y personajes muy detallados, y esa combinación de intriga y libre albedrío que hace que nunca sepas qué puede estar a punto de pasar.

Precio de descarga: Gratis

Dead Cells

Dead Cells es un aclamado juego de acción y plataformas, creando su propio género bautizado como roguevania: Este nuevo género es el resultado de fusionar el del roguelike, con sus mazmorras y muerte permanente, con el género metroidvania y su concepto de plataformas no lineal. A todo ello hay que añadirle un excelente apartado gráfico con estilo pixel art.

Este título llegó a Android en verano de este mismo 2020, después de haber triunfado en consolas y en iOS. En, tendrás que explorar un castillo en constante cambio abatiendo a todos los enemigos que te salgan al paso, todo mientras decides el tipo de combate en el que te quieres especializar y vas mejorando a tu personaje. Es uno de esos títulos que cuando mueres empiezas desde el principio, pero la experiencia que ganas te empuja a seguir jugando una y otra vez.

Precio de descarga: 8,99 euros

Dragon Quest Of The Stars

Este es un juego que lleva ya algunos años en Japón, y que tras ser anunciado en 2015 ha llegado por fin a plataformas móviles. En él, tienes un nuevo título de la franquicia Dragon Quest, que conserva toda la magia de los gráficos estilo dibujo animado y los personajes diseñados por Akira Toriyama, creador de Dragon Ball.

El juego utiliza un sistema de lucha automática en la que debes combinar las distintas habilidades de los personajes en cada turno. Necesita un móvil con 1 GB de RAM como mínimo, y aunque es un juego gratuito tiene un sistema parecido al de los pases de temporada para obtener más recompensas.

Precio de descarga: Gratis

Fortnite

Con sus amantes y detractores, Fortnite es uno de esos juegos que marcan época. El título supo coger el concepto de Battle Royale popularizado por PUBG y lo convirtió en un fenómeno tal que pocas son las franquicias de shooters que no han probado suerte con este tipo de modo. El juego es gratis, pero tiene un sistema de temporadas y de micropagos para ir ganando elementos decorativos.

En cuanto al juego en sí, ya sabes, 100 jugadores bajan a una isla y se enfrentan entre ellos hasta que solo quede uno. El juego mezcla el género del shooter añadiendo otros elementos de construcción o conducción, y deberás tener muchos reflejos para enfrentarte a los mejores jugadores y construir ese muro justo en el momento preciso para que te de ventaja.

Precio de descarga: Gratis

Forza Street

La de Forza es una de las mayores franquicias de los juegos de Microsoft, un título de conducción que en mayo de este 2020 recibió una versión especialmente diseñada para dispositivos móviles. Y lo mejor de todo es que se trata de un juego gratuito, de forma que puedas empezar a disfrutar de sus carreras sin ningún coste.

El aspecto negativo de este juego es que no tenemos que conducir controlando la dirección, sino que nos limitamos a tener que acelerar, frenar o utilizar el nitro. Por lo demás, su apartado gráfico es espectacular y con coches excelentemente detallados. Tiene un sistema de elementos que puedes desbloquear por micropagos, y tiene modos de historia, campeonatos e incluso multijugador.

Precio de descarga: Gratis

Genshin Impact

Posiblemente uno de los grandes fenómenos videojueguiles del año. Es un juego para PC y PS4 que ha sido portado a Android tal cual, convirtiéndose en toda una referencia de cara al futuro. Es un juego RPG de mundo abierto, con gráficos que recuerdan al 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', y totalmente gratuito.

Realmente, Genshin Impact es un juego que sorprende por lo muy bien hecho que está y el gigantesco mapa de mundo abierto que ofrece para tratarse de un juego gratuito con compras puramente estéticas. También tiene un amplio elenco de criaturas contra las que luchar, aunque lo más llamativo son sin duda los gráficos... que deja el aspecto negativo de necesitar un móvil bastante potente para jugarlo sin problemas.

Precio de descarga: Gratis

GRID Autosport

Un juego lanzado a finales de 2019 al que podríamos considerar como uno de los mejores títulos de conducción del sistema operativo móvil. Tiene unos gráficos alucinantes, que junto a su jugabilidad intentan poner en tu teléfono una experiencia cercana a la de los juegos de consolas.

GRID Autosport consigue adelantar en plena curva a líderes del género como Asphalt 9 o Real Racing 3, aunque el precio a pagar es precisamente el coste bastante elevado del juego y que vas a necesitar un poco de práctica para aprender a exprimir al máximo la conducción del coche. No es tan fácil de jugar como otros títulos más modestos de conducción.

Precio de descarga: 10,99 euros

GRIS

GRIS fue uno de los mejores juegos del ya lejano 2018, y tras su debut en Nintendo Switch poco a poco fue llegando a otras plataformas. Se trata de un excelente juego indie, que en abril de 2020 finalmente llegó a Android para ofrecernos su excelente combinación de aventuras con plataformas, puzzles y misterios.

El juego te conquista desde el primer minuto por su historia, pero también cuenta con una excelente jugabilidad y un apartado técnico sobresaliente, con muy buenos gráficos, animaciones y banda sonora. La historia gira en torno a Gris, a quien tenemos que acompañar tras una experiencia muy dolorosa para ayudarle a que su mundo en blanco y negro recupere de nuevo el color.

Precio de descarga: 5,49 euros

Legends of Runeterra

Se trata de uno de los mejores juegos que ha llegado durante el 2020, y es una nueva incursión en el género de los juegos de cartas coleccionables. Por compararlo, podríamos compararlo con títulos como Harthstone, aunque sus cartas están ambientadas en el mundo de League of Legends. Vamos, un juego de cartas del lol.

Este juego te propone como objetivo de las partidas jugar tu mazo de cartas para acabar con el nexo de tu enemigo. Hay un turno de ataque y uno de defensa, y cada carta ocupa un espacio y atacará a la carta que tenga frente a ella. También tendremos que aprovechar los huevos no cubiertos para atacar, y utilizar diferentes hechizos y habilidades de los personajes para intentar tener un poco de ventaja.

Precio de descarga: Gratis

Lucky Looter

Un juego al que podríamos calificar de estrategia y reflejos, también lanzado en 2020 como la mayoría de esta lista. El objetivo del juego es robar todo lo que puedas sin que los guardias te detecten, con diferentes pantallas por las que moverte y en las que encontrar puntos donde camuflarte y esconderte para no ser visto.

El apartado gráfico es bastante modesto, y el juego también es bastante sencillo. Tiene algunas compras para obtener mejoras, pero lo vas a poder jugar tranquilamente sin gastar nada de dinero.

Precio de descarga: Gratis

Mario Kart Tour

Se trata de un juego lanzado ya en 2019, pero podemos seguirlo considerando como uno de los mejores que tienes disponibles en Android. Se trata de un juego de carreras, una adaptación del mitiquísimo Mario Kart para la pequeña pantalla. La conducción se realiza a través de gestos, y no te va a costar demasiado poder aprender a utilizarlo.

Por lo demás, como es de esperar, cuentas con una gran cantidad de personajes, e incluso han introducido un modo online. Por lo demás, el juego es gratuito con sistema de micropagos y una suerte de pase de batalla o pase oro, que sirve para desbloquear algunos modos adicionales y opciones de juego.

Precio de descarga: Gratis

Math Ball

Es un juego bastante peculiar que recomendaron nuestros hermanos de Xataka Android, y que está destinado a gamificar la práctica de matemáticas. Suena aburrido, sí, pero el juego lo convierte en un reto con el que ir resolviendo operaciones para seguir pasando de nivel.

Lo que tienes que hacer es dirigir la bola que manejas hacia la respuesta correcta del problema que se plantea en cada pantalla. Son problemas sencillos, y el reto realmente está en conseguir llegar hasta la solución sin tocar las bolas de las soluciones incorrectas, y cuanto más avances en los niveles más respuestas equívocas habrá.

Precio de descarga: Gratis

Mini Football

Los amantes del balompié tienen una cita casi obligatoria con 'Mini Football', un humilde pero divertidísimo juego que quizá abusa de los micropagos y las cajas sorpresa, pero que ofrece una jugabilidad muy sencilla y efectiva para disfrutar del fútbol en partidos muy cortos y arcade.

Sus controles son muy sencillos, con botones para moverte y otros para correr, pasar y disparar o hacer una entrada. Los partidos duran apenas 3 minutos, haciéndolo perfecto para cualquier rato libre, y no necesitarás un teléfono de gran potencia para poder jugarlo sin problemas. Todas las partidas son online, por lo que vas a necesitar estar conectado para aprovecharlo.

Precio de descarga: Gratis

Pokémon Go

A pesar de que ya lleva varios años en el mercado, Pokémon Go sigue siendo un juego totalmente imprescindible para los amantes de la franquicia, de la realidad aumentada, y en definitiva de todos aquellos a los que les gusta salir a la calle para jugar a un juego digital acompañado físicamente de sus amigos para formar un grupo de aventureros.

Las mecánicas del juego ya te las sabes. Tú sales a la calle, y en el juego ves el mapa de tu ciudad para que la explores y busques huevos de Pokémon que tienes que eclosionar caminando una determinada cantidad de pasos. Luego, pues te enfrentas a otros jugadores e intentas hacer que tus Pokémon vayan subiendo de nivel y evolucionando.

Precio de descarga: Gratis

Run Guys: Knockout Royale

La historia se repite: un juego tiene éxito pero no tiene una versión para móviles, y eso hace que acaben apareciendo clones que tampoco tienen mucho que envidiarle. Este es el caso de 'Run Guys', un clon del mítico 'Fall Guys' de PC y PS4 en el que tienes que superar pruebas locas a lo 'Humor Amarillo' intentando pasar el corte en cada una de ellas para no quedar descalificado.

Los controles del juego son muy sencillos, y sólo tienes que moverte con el pad direccional y pulsar otro botón para saltar. En cuanto a los personajes, estos los vas a poder personalizar. El juego es gratis, pero con un sistema de monedas y gemas que puedes utilizar para adquirir diseños especiales para tu personaje.

Precio de descarga: Gratis

Scrabble GO

Y por qué no vamos a tener en nuestra lista la adaptación oficial al móvil de un juego de mesa clásico. Sobre todo si se trata de un título lanzado durante los últimos meses. El juego ofrece partidas online, con diferentes modos de competición para que si nos aburrimos de alguno de ellos podamos seguir con el resto. Tiene un sistema de premios en torneo y de personalización de fichas.

Precio de descarga: Gratis

Shadowgun War Games

Un shooter en primera persona al que podríamos considerar como un "Overwatch en miniatura". Viene de la mano de la desarrolladora de Dead Trigger, un título que lleva ya unos cuantos años siendo una referencia en el sector de juegos móviles. Lo que nos propone son partidas de dos equipos de cinco jugadores enfrentándose entre si.

Se trata de un juego gratuito con micropagos, aunque estos se centran en compras estéticas para personalizar el personaje y no en ofrecer ninguna ventaja en las partidas. Cuenta con varios mapas y diferentes modos multijugador, como el de capturar la bandera o duelos a muerte por equipos. Además, cada uno de los personajes que puedes escoger tiene sus propias habilidades.

Precio de descarga: Gratis

Sky: Children of the Light

Se trata de un juego de aventuras con tintes de rol multijugador, un título social con mucha exploración. Te pone en la piel de un niño de la luz, cuya misión es explorar un amplio mundo moviéndose por sus siete reinos. Un título de aventuras y plataformas en 3D con una muy cuidada ambientación y un excelente apartado artístico y sonoro, y que te enamorará debido a las muchas posibilidades para explotar su exploración y la socialización con otros jugadores.

Precio de descarga: Gratis

Stickman Warriors - Super Dragon Shadow Fight

Si te gustan los juegos de lucha en general y el mundo de Dragon Ball en particular, pero tampoco te obsesiona la fidelidad gráfica o los gráficos de quitar el hipo, este juego te puede interesar mucho. Y es que es un juego de Stickman basado en Dragon Ball, aunque sin pagar las licencias y sin nombres explícitos, pero con unos personajes perfectamente reconocibles.

El juego te va a ofrecer frenéticas batallas con unos controles relativamente sencillos, las respectivas transformaciones de los personajes, poderes a tutiplen, kamehames, y definitivamente todo lo que cabe esperar en un juego de Dragon Ball, pero con unos gráficos muchísimo más sencillos. Además, por tener tiene incluso un modo historia.

Precio de descarga: Gratis

Super Soccer Champs 2020

En esta lista podríamos haber metido juegos de renombre como FIFA o PES, pero eso hubiera sido tirar por lo fácil. Por eso, como segundo juego futbolístico hemos decidido incluir a este genial título que vive de clásicos como el mítico Sensible Soccer, heredando esa vista aérea y esos gráficos minimalistas.

Precio de descarga: 5,99 euros

Tabletop Racing: World Tour

Si te acuerdas de juegos míticos de coches como los añejos de 'Micro Machine', este juego seguro que te saca cuanto menos una sonrisa. Es un juego de carreras con gráficos 3D y coches en miniatura que competirán en un total de 32 circuitos diferentes ambientados en 8 ubicaciones, 4 pistas por cada ubicación.

El título ofrece la posibilidad de jugar con otra persona en partida local con pantalla dividida, o en partidas multijugador de hasta 8 personas. cuenta con 9 modos de juego únicos en sus campeonatos, y 16 coches diferentes que podrás equipar con 8 tipos de armas. Sus creadores prometen un total de hasta 25 horas de juego para pasártelo, aunque en este caso es un juego de pago.

Precio de descarga: 4,79 euros

TeamFight Tactics

Se trata de otro juego de LoL, uno de batallas automáticas y estrategia. Lo que tienes que hacer aquí es ir colocando a tus personajes en las casillas de un tablero, y cuando lo hagas estos lucharán automáticamente sin que tengamos que hacer nada más. Vamos, que viene a ser algo parecido al ajedrez para que agudices tus estrategias y tu ingenio.

Precio de descarga: Gratis

The Seven Deadly Sins: Grand Cross

Se trata de un RPG basado en el manga y el anime 'Nanatsu no Taizai', que es el nombre original de la serie de animación que tiene Netflix en su catálogo. De hecho, se puede ver que en su apartado gráfico, este juego trata de mostrar el aspecto más parecido al anime del que sea capaz, ofreciendo uno de los apartados visuales más cuidados del 2020.

Estamos ante un RPG clásico con combates por turnos mediante un sistema de cartas que te permitirán elegir habilidades con las que atacarte y defenderte de tus enemigos. También tiene detalles curiosos como poder fusionar las cartas o elegir cuidadosamente los héroes de tu equipo para tenerlo equilibrado o tender más al tipo de estrategia que prefieras utilizar.

Precio de descarga: Gratis

Vampire: The Masquerade — Night Road

Un juego de rol ambientado en el mundo de 'Vampiro: La Mascarada', y que llegó a principios de este año para intentar hacer más corta la espera hasta el lanzamiento del retrasado 'Bloodlines 2'. Destaca por ser un RPG basado en el texto, lo que puede ponerte las cosas difíciles si no sabes inglés. Pero si lo haces y estás dispuesto a darle una oportunidad, su historia es excepcional.