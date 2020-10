33 aplicaciones que los editores de Xataka han descubierto en 2020 y ahora son esenciales

Hoy te traemos una lista con 33 aplicaciones que el equipo de Xataka y otros medios de Webedia España han descubierto durante este 2020, y que ahora se han convertido en herramientas imprescindibles para su día a día. Aunque parezca mentira, nosotros también somos animales de costumbres y solemos usar casi siempre las mismas apps, aunque de vez en cuando hacemos algún descubrimiento y una o dos apps concretas pasan a formar parte de nuestro día a día.

En este artículo vamos a ponerte las aplicaciones recomendadas y qué editor la ha recomendado. La mayoría de aplicaciones de la lista no son nuevas, pero son esas que el editor concreto ha descubierto en los últimos meses y ha considerado mencionar. Además de la descripción escrita por cada editor, también te incluiremos enlaces para que tú también puedas descargarla y probarla.

Apollo

Recomendada por Antonio Sabán, de Genbeta

"Este año, en el iPhone he descubierto el cliente de Reddit Apollo, que me gusta mucho más que el oficial por su velocidad, personalización y estética, que encuentro mucho mejor integrada con el diseño general del sistema. Además de un modo de visualización multimedia muy bueno para quien entra en la comunidad a ver memes o fotos, cuenta con soporte de iPad y de Touch y Face ID, que dado que en Reddit puede haber contenido sensible, me parece importante."

Disponible en: App Store

AutoSleep

Recomendada por Yúbal Fernández, de Xataka

"Vale, Apple le ha metido a su Apple Watch una función de registro de sueño, pero esta todavía está a años luz de los datos que me ofrece AutoSleep. Es una aplicación de pago, pero si tienes un iPhone y un Apple Watch es una app sencillamente imprescindible para registrar tu sueño. Por una parte, todos los días tendrás en el móvil un gráfico con tu sesión de sueño, en el que se muestra las horas a las que has estado despierto, esas en las que estabas profundamente dormido y tanto cuando tienes sueño ligero como cuando simplemente estás quieto. Todo, también con datos de tus pulsaciones, y un sistema de círculos como los del ejercicio diario para marcarte objetivos de sueño y sueño profundo."

Disponible en: App Store

Cl@ve PIN

Recomendada por Javier Pastor, de Xataka

"Me ha sorprendido gratamente la aplicación Cl@ve PIN, que forma parte del sistema de identificación electrónica que es una alternativa del certificado digital o del DNIe. Hay unas cuantas gestiones y consultas que puedo hacer rápidamente con esta aplicación, y la verdad es que creo que es un paso muy adecuado en este ámbito de las gestiones oficiales."

Collect by WeTransfer

Recomendada por Laura Sacristán, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Una aplicación que he empezado a usar este año y que me resulta de gran utilidad es Collect by WeTransfer. Como su nombre indica, te permite descargarte archivos enviados por WeTransfer y organizarlos por carpetas o tableros. También es posible compartir fácilmente cualquiera de las carpetas a través de un link en apps como WhatsApps y Telegram, o por AirDrop, email y redes sociales. Es cierto que está en inglés y que algunas de sus funciones son de pago (como la de sincronizar y hacer backup en diferentes dispositivos), pero la versión gratuita es suficiente para mí y me resulta muy intuitiva. Eso sí, si te animas con la versión Pro, tienes 200 GB de almacenamiento en la nube, que tampoco vienen mal."

Discord

Recomendada por Enrique Pérez, de Xataka

"No soy especialmente gamer, pero Discord es con diferencia la mejor aplicación de mensajería y llamadas del mundo de los juegos. Me encanta que esté dividida en comunidades, normalmente creadas alrededor de un juego. Tiene chat, las llamadas funcionan muy bien y es multiplataforma. En mi caso la utilizo para comunicarme con otros jugadores de Universal Battle, donde hay muy buen ambiente y casi todo se hace por Discord. En el móvil su diseño me gusta bastante, con casi todos los menús accesibles desde la pantalla inicial."

Dispo

Recomendada por Santi Araújo, de Genbeta

"Normalmente no hago fotos con el móvil, sobre todo en situaciones cotidianas (en viajes suele ser la historia al revés). Me parece bien, pero hay ocasiones que me gustaría recordar, pero me cuesta vencer la pereza de sacar el móvil y valorar si es un momento / foto que merezca la pena recordar. Dispo es una aplicación curiosa, ya que emula las míticas cámaras desechables, y eso significa que verás lo que sale en la foto por un pequeño recuadro. Además, sólo podrás ver la foto “revelada” al día siguiente a las 9 de la mañana. Eso hace que al día siguiente los valores de otra manera y te haga ilusión recordar ciertos momentos. Y, lo más importante de todo, gracias a esta app me sorprende que estoy consiguiendo hacer más fotos en el día a día."

Disponible en: App Store

eBiblio

Recomendada por Javier Pastor, de Xataka

"Leo mucho en el móvil (https://www.xataka.com/moviles/defensa-leer-libros-movil-que-no-leo-papel-lector-e-books), así que para mí han sido todo un descubrimiento las aplicaciones que están disponibles en algunas bibliotecas públicas. En mi caso, eBook Pozuelo y eBiblio Madrid, que dan acceso a los catálogos del sitio donde vivo y de toda la comunidad de Madrid. Tienen un gran catálogo, y aunque hay que esperar para que te concedan algunos préstamos de obras muy solicitadas, vale la pena totalmente y la experiencia es fantástica"

Flo

Recomendada por Alesya Makarova, de Xataka

"Es una aplicación en la que registras tu menstruación y te ayuda a registrar tu ciclo tanto si buscas quedarte embarazada como simplemente por llevar un control rutinario. Dentro de la app puedes registrar tu flujo, estado de ánimo, posibles dolores, entre otros, y a partir de esa base de datos que vas formando con tus datos, periódicamente te hace un análisis. Te indica si estás teniendo unos ciclos dentro de lo normal o cuáles son los momentos en los que quizás puedas sufrir estados de ánimos bajos, qué tipos de dolores y por qué. Hace una gran labor divulgativa, ya que me ha enseñado muchas cosas que no era consciente de lo que pasaba en mi cuerpo. Te enlaza y te recomienda artículos de diferentes fuentes para que puedas consultarlo tú misma. Es una app que uso todos los días y me resulta muy útil."

Game Pass

Recomendada por Iván Linares, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Me parece una aplicación espléndida con la que suplir la compra de una Xbox. Multitud de juegos para disfrutar en streaming, títulos reconocibles y de enorme calidad, puede utilizarse en el móvil sin problema y la app funciona a la perfección en Android TV, principal dispositivo donde la utilizo. Microsoft ha dado en el clavo."

Health Sync

Recomendada por Jesús Quesada, de Applesfera

"Hace poco he vuelto a Android y es donde estoy cacharreando más. Allí, una que utilizo a diario para la sincronización de los datos entre Samsung Health y Google Fit es Health Sync, que permite sincronizar diferentes servicios como Fitbit , Garmin, Polar y otros con otras apps que no tienen esa función integrada. Tengo un Galaxy Watch Active 2, y aunque obviamente se sincroniza muy bien con Samsung Health no lo hace con Google Fit de forma nativa. Investigando un poco encontré esta app y copia todos los datos muy bien: entrenamiento, sueño... Tiene un período de prueba gratuito, pero vale la pena adquirirla porque no es una cantidad desorbitada la que se pide ni una suscripción que tan de moda están. Y si luego quiero cambiarme de reloj y dejo de usar Samsung Health, al menos sé que mis datos están en Google Fit y puedo usar sin problemas un smartwatch con wear OS, un dispositivo más dedicado como un Polar o Garmin, etc."

Disponible en: Google Play

HEY

Recomendada por Cristian Rus, de Xataka

"La aplicación que más me ha sorprendido este año sin duda es HEY. El servicio de correo electrónico de los creadores de Basecamp me conquistó desde el primer momento que cree mi cuenta. Una vuelta de tuerca a lo que conocemos como correo electrónico, pero esta vez de verdad. Si te interesa, puedes ver más en detalle cómo funciona el servicio en el artículo que le dedicamos en su momento. La característica estrella de HEY es su funcionalidad para limitar quién puede y quién no puede enviarte correos. Sin embargo es sólo la punta del iceberg. Una interfaz cuidada, funciones para manejar más cómodamente los correos y un enorme enfoque en privacidad con un bloque total de trackers y la promesa de no leer ni vender tus datos. Eso sí, a cambio de unos 100 dólares al año."

Hypocam

Recomendada por Jesús León, de Xataka

"Conozco Hypocam desde hace tiempo, es una aplicación fotográfica con recorrido y buena fama, pero hasta hace unos meses no me puse a probarla con continuidad. El caso es que ha acabado convirtiéndose en la app de captura fotográfica que más uso. Como soy fan del blanco y negro, reconozco que los resultados que ofrece Hypocam me gustan mucho. No hay que retocar nada, consigue unos contrastes muy buenos. Ideal para los que gusten del blanco y negro sin tener que pararse a editar. "

JustWatch

Recomendado por Frankie MB, de Vida Extra

"JustWatch es indispensable para cualquier cinéfilo y seriefilo, y una manera estupenda para sobrellevar este 2020 tan peculiar: buscas una película concreta y te dice qué operadoras o servicios de Video on Demand la ofrecen y qué opciones existen para alquilar o comprar. ¿Quieres ver la clásica DUNE antes de su nueva versión? Con JustWatch vas a tiro fijo. Perfecto para los días previos a las vacaciones y puentes a la hora de evaluar contratar un mes de VoD."

LastPass

Recomendada por John Tones, de Xataka

"Reconozco, con cierto rubor por mi parte, que mi actitud hacia el mundo contraseñas no siempre ha sido todo lo apropiada que debería, y que a veces he caído en los pecados de contraseñas repetidas en distintos servicios y demás imprudencias. Este año me he animado a reformarme en ese aspecto, y LastPass ha sido una ayuda estupenda. Lleva un rato (o varios días) cambiar todas las contraseñas a opciones más seguras, pero la estupenda web y su efectiva comunicación con la app para móvil funcionan de perlas. Por primera vez uso contraseñas indescifrables que ni yo mismo recuerdo y que LastPass guarda adecuadamente, y el acceso es inmediato y mucho más fácil de lo que pensaba. Debería haberlo hecho antes."

Letterbox

Recomendada por Alesya Makarova, de Xataka

"Es una especie de red social donde puedes llevar la cuenta de las películas y otros contenidos que ves. Hay una comunidad que opina y puntúa las películas y es muy entretenido leerlos. Desde que tengo esta app me dejo tanto recomendar qué películas ver según lo que está más alto esa semana y siempre después de ver una película voy directa a mirar su puntuación y comentarios que se han hecho en la comunidad. Es de las apps que más uso en el día también, incluso aunque no vea ninguna película me gusta pasar el rato leyendo la comunidad."

Manga Plus

Recomendado por Frankie MB, de Vida Extra

Manga Plus es una app esencial para todo fan del manga. Detrás de ella está la propia editorial Shūeisha, y ofrece algo tan simple y potente como la colección definitiva de mangas del Shonen Jump en castellano. Desde clásicos como Captain Tsubasa (Óliver y Benji por estas costas) hasta esenciales como One Piece, pasando por los capítulos más recientes de Dragon Ball Super traducidos al poco de publicarse en Japón. ¿Lo mejor? Todo es absolutamente oficial y gratuito."

Disponible en App Store y Google Play

MiDGT

Recomendada por Juan Carlos López, de Xataka

"La app que más me gusta de todas las que he empezado a utilizar durante los últimos meses es ‘miDGT’. Está disponible tanto para Android como iOS, y la razón por la que me gusta tanto es que contiene toda la documentación que debemos llevar encima cuando nos desplazamos en nuestro coche, como la ficha técnica, el permiso de circulación, el dictamen de la ITV o los datos del seguro. Además, también nos permite conocer de un vistazo cuántos puntos nos quedan, y contiene una versión digital de nuestro carné de conducir. La DGT ha aprobado una regulación que da validez oficial a toda la documentación en formato digital que contiene esta app, por lo que ya no es imprescindible, aunque sí recomendable, que llevemos en el coche esta documentación en papel. Crucemos los dedos para que este organismo no tarde mucho más en introducir nuevas funciones en esta app tan interesante, como son el pago de tasas o la notificación de avisos y sanciones."

Recomendada por Mario Arroyo, de Xataka TV

"Una de mis aplicaciones del año es MiDGT, la aplicación de la Dirección General de Tráfico en España, que resulta de mucha utilidad si tienes coche. En ella, puedes registrar todos los datos de tu vehículo, como por ejemplo el seguro o la ITV, y puedes configurarla para que te avise con una notificación, cuando la fecha de caducidad de alguno de estos servicios esté próxima. Pero lo que más me gusta de esta app, es que puedes tener el carné de conducir en todo momento en tu bolsillo gracias a ella. De esta forma, no será necesario que lleves la cartera encima cuando vas a conducir, algo que resulta muy cómodo y permite que siempre lo llevemos con nosotros en todo momento (siempre que no nos dejemos el teléfono en casa)."

Nooddle

Recomendada por César Muela, de Xataka

"Me encanta cocinar y disfruto mucho experimentando. Más de una vez he mirado lo que tengo por casa y he pensado recetas con esos ingredientes, en parte para no desperdiciar alimentos y en parte para descubrir nuevas comidas. Nooddle hace justo eso por ti. Aparte de ser una base de datos de recetas que al parecer revisan expertos en nutrición, tiene un buscador en el que puedes introducir ingredientes concretos y te devuelve recetas con ellos. Además, puedes especificar ingredientes a los que eres alérgico, intolerante o que simplemente no comes o no te gustan y no te mostrará recetas que los incluyan. Esto es ideal para dietas concretas (vegetarianos, baja en carbohidratos, etc.). También me gusta que la mayor parte de recetas con las que me he topado son muy sanas, con mucha verdura e ingredientes naturales, nada de guarrerías grasientas que se ven por ahí. Es gratuita aunque tiene un plan de pago que desbloquea todo el contenido. Si no pagas hay bastante contenido como para probar y ver si te merece la pena."

Notion

Recomendada por Amparo Babiloni, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Desde hace varios meses, Notion se ha convertido en una herramienta imprescindible para mí. Aquí gestiono tanto temas de trabajo como personales, llevo un seguimiento de hábitos saludables, tengo la lista de la compra, recetas, lista de películas que quiero ver... vaya, todo. La verdad es que Notion como herramienta es completísima y la app móvil permite hacer lo mismo que en el ordenador, aunque es bastante mejorable ya que no funciona sin conexión y le cuesta un poco (mucho) cargar, por lo que le tengo que dar un tirón de orejas. Aún así, la uso a diario, pero espero que la mejoren porque le hace falta."

QR Scanner de Kaspersky

Recomendada por Javier Jiménez, de Xataka

"Mi conspiranoia favorita sobre el coronavirus es esa que dice que el SARS-CoV-2 no se originó en Wuhan, sino en la ciudad de Kariya, en la prefectura japonesa de Aichi. Concretamente en el oscuro sótano de la Corporación Denso donde allá en 1994 Masahiro Hara y su equipo diseñaron los códigos QR. Es una broma, claro: pero una broma que protagoniza el gran tapado tecnológico de 2020. Al fin y al cabo, llevan décadas entre nosotros, pero el 'boom' que están viviendo no creo que tenga parangón. Y eso se traduce que, un buen día, tuve que decidir qué escáner de QR instalaba en el móvil. Mi elección fue sencilla: busqué la app que usaban los compañeros de Xataka Basic y comprobé que tenía buenas reseñas. El 'QR Scanner de Kaspersky' además de ser sencillo y funcionar de maravilla, me avisa si el QR que estoy escaneando tiene algo raro, es un timo o compromete la seguridad del dispositivo. Hasta que Lacort no nos enseñe cómo organizar toda nuestra existencia a través de este tipo de app, es todo lo que necesito. Soy consciente de que no es la elección más glamourosa, pero es la pura verdad: si hay una sola app que he instalado este año y con la que no podría vivir esa es mi escáner de QR."

Radar COVID

Recomendada por Mario Arroyo, de Xataka TV

"Mi segunda es Radar Covid, otra aplicación que, aunque no utilizo todos los días, me parece de gran utilidad y casi obligatoria en nuestro teléfono móvil, siempre y cuando esté activada. Como muchos sabréis, gracias a Radar Covid, podremos tener un mayor control sobre la situación actual del COVID-19, sobre todo cerca de nuestro entorno. Este servicio es capaz de avisarnos cuando hemos estado cerca de alguna persona que ha sido diagnosticada con coronavirus, siempre y cuando dicha persona también tenga la aplicación descargada y activada en su teléfono. Además, la privacidad está asegurada con esta aplicación, ya que utiliza códigos que van cambiando de forma aleatoria, que en ningún caso, guardan nuestros datos personales. Creo que hoy en día, aplicaciones de este tipo son esenciales para la situación actual que estamos viviendo, y cuanta más gente la tenga instalada, será mejor para poder combatir la pandemia."

Remini

Recomendada por Iván Ramírez, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Remini ha sido una de las apps revelación de este año por un motivo sencillo: te permite dar vida nueva a fotos viejas, borrosas o pixeladas. El resultado no siempre es perfecto, pero en la mayoría de los casos es impresionante y, cuanto menos, curioso. La he usado en unas cuantas ocasiones con fotos antiguas o simplemente por hacer la gracia, y teniendo en cuenta que hay pocas aplicaciones que hagan lo mismo, es de agradecer que la versión gratis sea relativamente generosa, permitiéndote hacer cinco ediciones al día."

Disponible en: Google Play

Samsung Good Lock

Recomendada por Iván Linares, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Good Lock no es nueva precisamente ya que lleva años ofreciendo multitud de módulos con los que personalizar los Samsung. El problema es que no podía descargarse oficialmente en España, algo que cambió recientemente. Y vale mucho la pena: Samsung Good Lock incluye multitud de pequeñas apps con las que cambiar el aspecto y funcionamiento de los teléfonos. Por ejemplo, adoro Task Changer, el módulo que permite cambiar la estética del menú de últimas apps abiertas. O Theme Park, para crear temas ajustando los tonos al fondo de pantalla.

Disponible en: Galaxy Store

SKRWT

Recomendada por Anna Martí, de Xataka

"Soy consciente de que este editor de fotografía no es nuevo ni mucho menos, pero lo es entre mis apps fijas desde este año. Ha ido prescindiendo de apps de fotografía a medida que las de los fabricantes se van completando más y más (también sus editores), pero hay ediciones que a veces sólo encontraba al editar en Instagram o ni eso: las de perspectiva, espejo y distorsiones, algo que ofrece de manera muy completa SKRWT. Me la sugirieron para iOS pero está también para Android y además es gratuita. Es en realidad tres editores en uno, de manera que según quieras editar la perspectiva/orientación, hacer el efecto espejo o bien distorsionar desde un ángulo abres la foto con SKRWT, MRRW o 4PNTS respectivamente. Es intuitiva, pero quizás al ser también muy minimalista necesitemos algo de ayuda para saber exprimirla(s) bien del todo, pero al abrir cada una de las apps nos ofrece ver un tutorial en YouTube. Creo que es un buen complemento sobre todo si nos gusta que nuestras instantáneas queden alineadas, enderezadas y o simétricas. Yo la uso mucho en fotos que hago durante viajes de edificios y escenarios urbanos, sobre todo la parte de SKRWT"

Smash

Recomendada por Ricardo Aguilar, de Xataka Android y Xataka Móvil

"La mejor aplicación que he descubierto este año se llama Smash. Se trata de un servicio para subir archivos y, lo mejor de todo, es que no hay ni límite en tamaño ni compresión alguna cuando la otra persona los descarga. Literalmente abres la aplicación, pulsas el botón de subir archivos (la app no hace nada más, no genera distracciones), y se genera un enlace que puedes compartir con cualquier plataforma o app. Es completamente gratuita y está disponible para Android y iOS."

Splitwise

Recomendada por Eva Rodríguez, de Xataka

"Lo de no poder vivir es un poco exagerado, pero sí que es cierto que me hace algo tan cotidiano como los ajustes de cuentas más llevaderos sin necesidad de contratar a sicarios. Se llama Splitwise y es una app que sirve para repartir gastos. Me explico: imagina que te vas de viaje con alguien. Bien, creas un grupo y vas añadiendo lo que pagas tú y el resto de viajantes. En el momento de hacer cuentas, la app te dice lo que debes o te deben y puedes dejar el balance a 0 sin tener que ir detrás de la gente y con la comodidad de hacerlo desde el móvil, al instante"

Time Interesect

Recomendada por José García, de Xataka

"Reconozco que no soy un usuario que use muchas aplicaciones en su día a día, pero hay un par que considero esenciales. La primera es 'Pokémon GO', que es el único juego para el móvil que cada dos por tres consigue engancharme como si fuera el primer día, pero es un juego y no una app per se, así que te diré Time Interesect. Time Interesect es una app para calcular qué hora es en diferentes sitios del mundo. Hay quién pensará que es una tontería, pero para alguien como un servidor, que debe estar pendiente de presentaciones de China, Estados Unidos y tal, es realmente útil. Simplemente le pongo los países que me interesan, pongo la hora local y me devuelve la hora en dichos países."

Disponible en: App Store

TooGoodToGo

Recomendada por Yúbal Fernández, de Xataka

"A día de hoy todos tenemos alguna aplicación de delivery para pedir comida a domicilio. To Good To Go, viene a ser algo más del estilo de Take Away, con la diferencia de que lo que compras son realmente las sobras del día de un restaurante. Evidentemente, los precios también son mucho más económicos. Vamos, que si te descargas la app, podrás ver todos comercios o restaurantes de tu ciudad que se han registrado. Lo que haces es reservar un "paquete sorpresa" con comida que ha sobrado para evitar que se tire a la basura. Vamos, nada de desperdicios, y por 3 o 4 euros puedes pillarle a tu pastelería favorita algunas cosas que en otras circunstancias irían a tirar. Eso sí, olvídate de comprar para comer, porque tendrás que pasar a recoger el paquete a la hora del cierre.

Traducir de iOS

Recomendada por Miguel López, de Applesfera

"Ninguna aplicación "me ha cambiado la vida" este año, pero sí que ha habido una sustitución importante en mi lista de aplicaciones más usadas. iOS 14 ha traído consigo la aplicación Traducir, que ha permitido que desinstale Google Translate y aproveche la mayor privacidad de Apple. La interfaz es más optimizada para el iPhone, rinde mejor y la integración con Siri es efectiva. No cubre todos los idiomas que cubre Google, pero cubre los suficientes para mis necesidades. Otra cosa que también me gusta de la aplicación es la integración con otros dispositivos: ahora puedo preguntar por traducciones directamente en mi Apple Watch."

Integrado en iOS

TransferWise

Recomendada por David Bernal, de Applesfera

"Recientemente he descubierto TransferWise una app de servicios financieros que me ha sorprendido muy agradablemente por el excelente desarrollo de su aplicación y servicio. Con TransferWise podemos tener cuentas en cualquier moneda del mundo, la entidad se asocia con diversos bancos, por ejemplo Barclays o WellsFargo para almacenar nuestro dinero. Hasta aquí la aplicación sirve igual que cualquier banco, podemos domiciliar recibos, hacer transferencias, usar una MasterCard para pagar, etc. La diferencia, para mí, está en la forma de operar, todo fácil, sencillo, con un servicio de atención al cliente sobresaliente. Entre los servicios que más utilizo está la cuenta multidivisas con la que puedo transferir internacionalmente cualquier divisa con unas comisiones minúsculas. Además la tarjeta MasterCard me permite pagar en cualquier país sin las comisiones de cambio de moneda propias de otras tarjetas. Para mí TransferWise es lo que debería ser cualquier banco. Una herramienta transparente y fácil de utilizar que materializa estos principios en su app."

Unwind

Recomendada por Javier Lacort, de Xataka

"La uso tanto en el iPhone como en el Apple Watch, según dónde me encuentre. Ejercicios de respiración para bajar las pulsaciones y aumentar la concentración o el nivel de relajación en función de si queremos activarnos al amanecer, relajarnos o concentrarnos durante el día, o a calmarnos para quedarnos dormidos antes cuando llega la noche. También podemos elegir el tiempo que queremos dedicar a estos ejercicios, desde dos minutos hasta diez. Es un buen ejemplo de app freemium: gratuita para todos los usos, sin límite; compras in-app para desbloquear elementos meramente visuales. Muy útil y conectada con la app Salud nativa de iOS."

Disponible en: App Store y próximamente en Android

Vaporgram

Recomendada por Fabio Rodríguez, de Xataka TV

"Hay que estar preparado para la inminente llegada de Cyberpunk 2077, y la mejor forma para ello es poniéndonos nuestras mejores galas retrofuturistas. ¿Cómo? Con Vaporgram. Básicamente es un editor de fotos. Pero no un editor de fotos cualquiera. Esta app te permitirá darle un estilo synthwave y vaporwave bastante logrado a las fotos de tu biblioteca. Otorga filtros, retoques en imágenes, stickers y enmarcados muy característicos y su capacidad de personalización en el espectro y la estética puede conseguir resultados bastante logrados (En caso de que quieras ser la portada de la nueva peli de Blade Runner). No descubre nada, pero sin lugar a dudas para mí, como fan de Kavinsky, es una herramienta de la que no me gustaría deshacerme. Uno siempre ha de estar preparado para adentrarse en Night City..."

Vivino

Recomendada por Enrique Pérez, de Xataka