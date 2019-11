31 aplicaciones que los editores de Xataka han descubierto en 2019 y ahora son esenciales

Hoy te traemos una lista con 31 aplicaciones que el equipo de Xataka y otros medios de Webedia España han descubierto en 2019, y que ahora se han convertido en imprescindibles para su día a día. Muchos de nosotros probamos bastantes aplicaciones al mes, pero a la hora de la verdad son pocas las que realmente acaban revolucionando la manera en la que hacemos las cosas. Estas son las que lo han conseguido este último año.

En el artículo incluiremos el nombre de la aplicación y el editor que la ha recomendado, algunos recomendaron varias, así como las razones que le han llevado a cada uno a que se convierta en una app imprescindible. También incluimos los enlaces para Android e iOS, ya que nos hemos centrado sobre todo en aplicaciones móviles y para tabletas. Al final, verás que nos ha quedado una lista de lo más variada.

Recomendada por Iván Ramírez, de Xataka Android y Xataka Movil

"Air Visual es una app para mi esencial en la definición más estricta, pues sin ella no podría vivir, más o menos. Donde vivo la contaminación ambiental alcanza con frecuencia niveles que duplican o triplican las recomendaciones de la OMS, de modo que AirVisual me sirve para ver los niveles de partículas PM2.5 y reducir la exposición en la medida de lo posible.

Recomendada por Jose Antonio, de Xataka Windows y Xataka Home

Recomendada por Ricardo Aguilar, de Xataka Android, Xataka Movil y Genbeta

Es cierto que no funciona en todas las ciudades, pero sí en grandes capitales, donde si no conoces el transporte urbano puedes perderte con facilidad. Siempre que viajo utilizo esta app, y ya solo recurro a Google Maps para rutas en el coche o la moto, o para buscar alguna dirección muy concreta."

Recomendada por Gabriela González, de Genbeta

"Esta es un indispensable que llevo en el móvil desde que comencé a coleccionar vinilos. No solo me sirve para catalogar mis discos y valorar mi colección, sino para sobre música y lanzamientos. Además que me deja hacer scrobbling manual de los vinilos a Last.fm."

Recomendada por Jose Antonio, de Xataka Windows y Xataka Home

Watermark P es una aplicación que podemos usar en modo gratuito si bien y en mi caso y dado el uso intensivo que le doy no dudé en hacerme con la versión de pago, que añade algunos extras interesantes. El uso es muy intuitivo y permite trabajar con marcas de agua, incluso las que tienen transparencias , tanto en imágenes individuadles como con conjuntos de imágenes. A la hora de añadir la marca de agua podemos rotarla, cambiar el tamaño o la transparencia y dejar en archivo las más usadas para que no tengamos que añadirlas de la biblioteca en cada momento. Para mí es indispensable. Y para los amantes del vídeo, también contamos con una app para añadir marcas de agua a los vídeos, eZy Watermark Lite - Video ."

Recomendada por Javier Jiménez, de Xataka

Es decir, pensaba que no era algo para mí. Pero luego, este verano, el coche me dejó tirado durante 14 horas en mitad de la carretera que une Rubielos de Mora con Mora de Rubielos y pensé que, oye, por qué no ponerme y actualizar la agenda.

La agenda de contactos de Lacort es una monstruosidad de información, datos y capacidad de organización que, sencillamente, es sorprendentemente útil. Cuando me contó que guarda fotos, fechas de cumpleaños y notas de todos sus contactos (o de los que puede) inmediatamente lo marque con el tag de #madremialacort y me olvidé del asunto.

Recomendado por Eduardo Archanco, de Applesfera

Recomendada por Javier Pastor, de Xataka

Recomendada por Éricka Duarte, de Applesfera

Recomendada por Jose Antonio, de Xataka Windows y Xataka Home

Recomendado por Julio César Fernández, de Applesfera

Recomendada por Antonio Sabán, de Genbeta

La interfaz es prácticamente calcada en todas las plataformas, lo que agiliza que lo encuentre todo, pero también dificulta que el uso sea intuitivo en móvil. Personalmente esto no me importa, porque desde el móvil sólo introduzco notas como gastos que quiero recordar, alguna idea de artículo o recomendaciones que veo en las redes sociales. Además, Notion me gana con la potencia y profundidad de sus plantillas."

"La aplicación que he descubierto en 2019 es Notion, con clientes para Android, iOS, macOS y Windows 10. Notion es una aplicación que puede ser un poco lo que quieras: aplicación de notas, de gestión de tareas, organizador de ideas, bases de datos, etc. Además, organizo cosas de trabajo y personales con suma comodidad.

Recomendada por Christian Rus, de Xataka y Applesfera

"De muchas apps que he probado y descubierto este año me quedo con Pixelmator Photo para iPad. Pixelmator tiene una larga trayectoria en el ecosistema Apple y para muchos ha sido el sustituto definitivo a la suite de Adobe con Photoshop, Illustrator y similares. Pixelmator Photo ha sido su apuesta definitiva por traer una edición de fotos versátil y potente al iPad. Y vaya que si lo han conseguido, se convirtió inmediatamente en mi app de edición de fotos preferida y por defecto.

Recomendada por Javier Lacort, de Xataka

Recomendado por Julio César Fernández, de Applesfera

Recomendada por Iván Ramírez, de Xataka Android y Xataka Movil

Recomendada por Laura Sacristán, de Xataka Android y Xataka Movil

Recomendada por Ricardo Aguilar, de Xataka Android, Xataka Movil y Genbeta

"Una aplicación que he descubierto en los últimos meses ha sido Smoke Free,, una aplicación que, pese al nombre, no nos permite fumar gratis, sino dejar de hacerlo. Básicamente, es un contador que registra el número de días, meses y años que llevamos sin fumar, amén de permitirnos apuntar los momentos del día en el que nos ha apetecido o no fumar, y registrar si hemos resistido o no a la tentación.

Recomendada por Laura Sacristán, de Xataka Android y Xataka Movil

"Una de las aplicaciones que he descubierto en el último año y que uso bastante a menudo es Splitwise. Resulta muy útil para repartir gastos y saber cuánto debes o cuánto te deben en un viaje de amigos, una despedida de soltera, un piso compartido, un regalo en grupo, etc. La interfaz es mejorable, pero cumple su función."

Recomendada por Jose Antonio, de Xataka Windows y Xataka Home

"En Android este año he comenzado a usar dos nuevas aplicaciones que se han hecho un hueco entre las fijas de mi cajón de aplicaciones en cualquier teléfono que pasa por mis manos y la primera de ellas es Suscriptions. Una aplicación cuyo nombre ya nos deja ver cuál es su objetivo. En un panorama en el que los servicios por suscripción son moneda común no está demás tener controlado el gasto global que hacemos al mes o al año en todos y cada uno ellos.

Recomendada por Enrique Pérez, de Xataka

"Como experto en tecnología me gusta estar a la última, aunque eso signifique estar en sitios donde no pintas nada. Lo curioso es que engancha muchísimo y es fácil entender su éxito. Me preocupa el algoritmo, que parece conocerme a un ritmo muy acelerado. Pero es divertido abrirla un rato y ver que ya te has visto decenas de vídeos antes de cerrarla."

Recomendada por José García Nieto, de Xataka Android y Xataka Movil

"No es una app precisamente desconocida, pero en el último año, digamos desde hace algunos meses, he descubierto Todoist. Siempre he usado Bullet Journal para organizarme, pero al final la libreta se me quedaba corta a la hora de eventos que se repiten, notificaciones, comentarios, etc.

Recomendada por Raúl Álvarez, de Xataka

Recomendada por Enrique Pérez, de Xataka

Recomendada por Juan Carlos López, de Xataka

Además, esta app te recomienda vinos a muy buen precio, por lo que es una herramienta muy valiosa para descubrir opciones con una relación calidad/precio estupenda que pasan inadvertidas para los que no somos expertos. Se la recomiendo a todos los aficionados al vino que aún no la estén utilizando."

"Aunque no la utilizo a diario, sin duda la última app que ha pasado a formar parte de mi pequeña colección de aplicaciones imprescindibles es Vivino. Solo bebo vino ocasionalmente y en poca cantidad, pero me gusta, y esta app es una delicia para todos los que disfrutamos esta bebida. Su característica más interesante es que te permite fotografiar la etiqueta de una botella cualquiera y a partir de ahí genera un informe bastante detallado acerca de ese vino en particular, precio incluido.

Recomendada por Yúbal Fernández, de Xataka

"Hasta ahora era un feliz usuario de TV Time , aunque poco a poco algunos pequeños detalles como el sistema de valoraciones me iban quemando un poco por dentro. Todo cambió cuando alguien me empezó a hablar de la desventaja que tenía el hecho de no poder exportar tus datos, si el servicio cerraba o decidías dejarlo lo perdías todo. Fue entonces cuando decidí levantar la cabeza y ver qué alternativas había.

Recomendada por Samuel Fernández, de Xataka Android y Xataka Movil

"Qué mejor forma de empezar con mi recomendación que confesando que doy un poco de vergüenza: llevo años abominando de los libros físicos para pasar mi vida entera a digital, y ahora me ha dado por comprar cómics. Supongo que el que la vida te dé en los morros así es muy de la vida. Y como me suscribo a unas colecciones, y compro otros por separado (siempre en formato recopilatorio o novelas gráficas), me encuentro con el problema de saber qué tengo y qué no, algo que estoy solucionando con Whakoom.

Recomendada por Gabriela González, de Genbeta

"Es una app de cómics para iOS y Android, la llevo instalada en el móvil y en el iPad, pero la uso casi 100% en este último. Está repleta de cómics exclusivos de creadores independientes y la cantidad de contenido que consigues es enorme y hay cosas de enorme calidad. Todo es gratis, pero si te gusta mucho algún creador siempre puedes pagar por acceso anticipado a episodios de tus cómics favoritos por tan poco como 0.50 el capítulo. La uso casi a diario para leer historias LGBT+ que no me consigo en ningún otro lado."

Recomendada por Eva Rodríguez, de Xataka

"Soy un animal de costumbres y me cuesta cambiarlas y mi uso de aplicaciones no es una excepción: a no ser que me obliguen, no entran novedades... salvo que sean indiscutiblemente geniales. Es el caso de Wikiloc. No es una aplicación nueva y es bastante sencilla, pero súper efectiva si te gusta el monte tanto como a mí.

Me gusta ir a pasear con mi perra por rincones perdidos, así que o me sé la ruta o tengo mi inseparable Wikiloc: meto la zona, dificultad, distancia y cómo la voy a hacer (andando, corriendo, en bici). A partir de aquí, tengo el track documentado con fotos y comentarios de otros montañeros para seguirla al milímetro. Es la una aplicación por la que he pagado en mi vida y vale cada uno de esos 9,99 euros que cuesta."