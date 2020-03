Te traemos una lista con las 11 mejores aplicaciones para hacer ejercicio en casa, de forma que la imposibilidad de salir a la calle o la falta de tiempo para hacerlo no te impida seguir ejercitándote. Esto te ayudará a no necesitar gastarte dinero en gimnasios, ya que son apps móviles que pueden sustituir a tu entrenador personal ofreciéndote toda la información que necesitas.

Las once propuestas que te hemos traído son multiplataforma, lo que quiere decir que tienen versiones tanto para Android como para iOS. La mayoría son para todo tipo de entrenamientos, aunque también hemos incluido algunas específicas para Yoga o abdominales.

Entrenamiento de 7 minutos

Es una aplicación que basa su propuesta en los entrenamientos de circuito de alta intensidad o HICT, y es muy apropiada para quienes busquen entrenamientos intensos que duren poco tiempo. La aplicación propone 12 rutinas con periodos de 30 segundos, después de las cuales tienes periodos de descanso de 10 segundos.

Por lo tanto, si no tienes equipación en casa ni tiempo o posibilidad para ir al gimnasio, los ejercicios de esta aplicación no te llevarán demasiado tiempo. Tiene bloques de ejercicios divididos en categorías, aunque algunas las tendrás que desbloquear viendo vídeos publicitarios o haciendo ejercicios de la categoría Original. La aplicación siempre te va a explicar detalladamente cómo tienes que hacer cada ejercicio.

Disponible para Android e iOS

Ejercicios en casa

El nombre de esta aplicación ya te explica todo lo que debes saber sobre ella: su misión es la de permitirte hacer ejercicios en casa sin necesidad de equipamiento especial o ir al gimnasio. Los ejercicios que te van a proponer utilizarán únicamente tu peso corporal para todo.

La aplicación te va a proponer diferentes tipos de rutinas para los principales grupos de músculos de tu cuerpo, desde los abdominales a los glúteos. También incluye rutinas de calentamientos y estiramientos, y en cada ejercicio la aplicación te mostrará guías con animaciones y vídeos para asegurarte de hacerlos con las posturas adecuadas.

Disponible para Android e iOS

Ejercicios Caseros

Otra aplicación dedicada a los ejercicios caseros, y que destaca porque te va a permitir crearte alarmas para programar entrenamientos y que así no te olvides o no te de tanta pereza como para saltártelos. Además de la rutina, antes de cada uno también te va a ayudar a calentar, y al terminar también harás estiramientos.

Por lo demás, es una aplicación que cuenta, como casi todas, con explicaciones detalladas de cada ejercicio apoyadas con imágenes para que los realices correctamente. También ofrece la opción para que crees rutinas personalizadas y lleves un seguimiento de tu peso e índice de masa corporal.

Disponible para Android e iOS

Freeletics Bodyweight

Una aplicación que te ofrece diferentes planes de entrenamientos, los cuáles pueden tener dificultades variables. Esto ayuda a que si eres un principiante no acabes con un entrenamiento que te deje para el arrastre. Como su nombre indica, es una aplicación que proponer ejercicios que utilizan tu peso corporal, por lo que no vas a necesitar ninguna equipación.

La aplicación te ofrecerá también la posibilidad de ir guardando tus progresos para que puedas comparar marcas y ver cómo mejoras, tiene opciones para compartir, y es compatible con Apple Salud. La parte negativa es que tiene una modalidad gratuita limitada, y que para acceder a todas sus opciones necesitas realizar suscripciones de tres, seis o doce meses.

Disponible para Android e iOS

Fitbit Coach

Fitbit es una de las empresas más conocidas que se dedica a wearables como pulseras deportivas, y no sólo tiene su propia aplicación para medir tu actividad diaria, sino que también ofrece esta otra enfocada a hacer las veces de entrenador personal. Podrás utilizarla tanto en móviles como en tabletas.

Una de las mejores características de la aplicación es que no vas a necesitar tener ninguna pulsera o reloj de la marca para poder hacer los ejercicios, es como una alternativa a parte. Te va a proponer diferentes rutinas de entrenamiento que irán desde 7 minutos hasta una hora, y serás tú quien tenga que elegir entre sus cientos de ejercicios dependiendo del tiempo que tengas.

Disponible para Android e iOS

HIIT y Cardio

Una aplicación que se basa en los entrenamientos por intervalos de alta intensidad o HIIT para permitirte realizar entrenamientos de cardio en casa y sin ningún equipamiento. Cuenta con 4 programas de entrenamiento y un total de 90 ejercicios, con vídeotutoriales y varios tipos de dificultades para adaptarse a ti.

Disponible para Android e iOS

Sworkit Entrenador

Esta aplicación tiene una pega, y es que para poder desbloquear todas sus funciones vas a necesitar pagar una suscripción trimestral o anual. Sin embargo, también es una de las más completas por incluir también ejercicios de bajo impacto para las personas mayores o usuarios principiantes. Todo ello sin necesitar ningún material adiciona, sólo tu propio peso.

La aplicación tiene como una de sus mejores características la división de los ejercicios por categorías, con ejercicios de fuerza para tren superior, tren inferior, abdominales, o incluso estiramientos o ejercicios de Yoga. A todo ello se añade la flexibilidad de tiempo, ya que podrás dedicarle desde cinco minutos hasta una hora.

Disponible para Android e iOS

Yoga para principiantes

Pero no queremos que la lista nos quede demasiado enfocada en exclusiva al ejercicio intenso. Si buscas algo más relajado, esta aplicación te ayudará a iniciarte en el Yoga. Ofrece tres prácticas de yoga para principiantes, todas ellas con vídeos e instrucciones para hacerlo correctamente. Y no, no se trata de hacer poses imposibles desde el primer día, sino de empezar a iniciarte en este tipo de ejercicios desde el principio.

Disponible para Android e iOS

Pocket Yoga

Y si quieres hacer un poco más en el mundo del Yoga, esta otra aplicación te permite seleccionar desde ejercicios aislados hasta clases completas. En todos ellos, tendrás vídeos en los que se te explicarán todos los movimientos, cada uno de los cuales también viene perfectamente catalogado y detallado paso a paso.

Esto permite que si todavía eres principiante puedas empezar a intentarlos, y que si ya eres experto también tengas información para corregir y mejorar. En definitiva, una completísima aplicación de Yoga para adentrarte en su mundo.

Disponible para Android e iOS

SWEAT Kayla Itsines Fitness

Vamos ahora a otra aplicación un poco más personal, ya que está creada por Kayla Itsines, una de las gurús del entrenamiento en casa. Este entrenamiento está pasado en lo que ella llama Bikini Body Guide o BBG, entrenamientos pliométricos de alta intensidad con equipo mínimo.

La aplicación cuenta con todo lo que cabe esperar en este tipo de herramientas, como tutoriales y programas personalizados para semanas de entrenamiento. Tienes programas de alta intensidad con rutinas de 28 minutos, programas postparto, sistema de retos y todo tipo de entrenamientos, incluyendo calentamientos y estiramientos para recuperarte después.

Disponible para Android e iOS

Abdominales en 30 días

Y terminamos con otra aplicación específica, y que se centra en ofrecerte diferentes ejercicios de abdominales. Si estás buscando lucir tableta de chocolate en el próximo verano, esta aplicación te propone un plan para acercarte al objetivo en 30 días con tres niveles de entrenamiento con diferentes rutinas gratuitas.

Tampoco necesitas ningún equipamiento especial, y la aplicación incluye vídeos y animaciones de guía con los que ayudarte a entender cómo hacer correctamente los ejercicios de abdominales. Tendrás una especie de calendario en el que marcar el porcentaje de tu progreso cada día, y no tendrás problemas en repetir el plan hasta obtener los resultados deseados.

Disponible para Android e iOS

Extra: Vitónica.com

Más allá de estas aplicaciones, también te recomendamos que visites a nuestros compañeros de Vitónica con su amplio listado de sugerencias para hacer ejercicios en casa. En su canal, puedes encontrarte desde ejercicios de calistenia hasta un entrenamiento metabólico sin material, incluyendo ejercicios para entrenar core, ejercicios aeróbicos o entrenamientos de cardio. Todos ellos para hacer en casa desde el salón.

Además, también tienes el canal de YouTube de Vitónica en el que también vas a encontrar un amplio repertorio de vídeos con todo tipo de ejercicios que vas a poder hacer sin salir de casa.