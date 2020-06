Las mejores apps de 2020 para iOS: nuevas, imprescindible y joyas ocultas

Te traemos una colección con las mejores apps para iOS de 2020, donde uniremos tanto las aplicaciones nuevas como esas que no lo son tanto pero son imprescindibles, e incluso intentaremos ofrecerte alguna joya oculta. La idea principal es que si estrenas iPhone en este 2020 tengas una lista con esas que consideramos como algunas de las mejores posibles.

En este artículo también vamos a intentar que los tipos de aplicaciones sean lo más variado posible, de forma que podamos satisfacer a los diferentes tipos de usuarios. Tenemos un total de 35 aplicaciones con sus correspondientes enlaces de descarga, que van desde las destinadas a la personalización hasta otras más prácticas.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, somos conscientes de que en esta recopilación podemos habernos dejado fuera alguna aplicación que tú sí puedas considerar imprescindible o una de las mejores. Por eso, te invitamos a que nos dejes tus sugerencias en la sección de comentarios para que el resto de lectores también pueda beneficiarse de los conocimientos de nuestros xatakeros.

AppRaven

Vamos a empezar por una aplicación prácticamente imprescindible en el caso de que te guste explorar aplicaciones o comprarlas cuando están en oferta. AppRaven te permite crear listas con las apps que tienes o listas temáticas de apps, y visitar las listas de los demás para descubrir nuevas aplicaciones por sus recomendaciones.

Además, también hace seguimiento del precio de las apps que pongas en tu lista de espera, notificándote cuando tengan alguna bajada considerable de precio. Con esto, si estás esperando a poder comprar determinada app al mejor precio, no se te escaparán las posibles ofertas que pudiera haber sobre ellas. También tendrás cada día una lista de las mejores ofertas en la App Store, y puedes filtrar los resultados por iPhone, iPad o incluirlos a ambos.

Precio y enlace: Gratis

AutoSleep

Vamos a empezar con una aplicación que no es gratuita, y que cuesta cerca de cinco euros. Pero es que AutoSleep es prácticamente imprescindible si tienes un Apple Watch y quieres monitorizar tus horas de sueño, y además tiene sincronización con la aplicación de Salud de iOS. De hecho, el día en el que Apple lance su propia monitorización de sueño lo va a tener muy, muy difícil para superar a esta aplicación.

La aplicación utiliza los sensores de tu reloj para analizar cómo duermes cada noche, los momentos en los que tienes sueños profundos y esas veces en las que te despiertas. Además de unas gráficas completamente alucinantes y completas, también te ofrece un sistema de calificación a base de anillos como los de ejercicio del Apple Watch para que puedas tener referencias de cómo duermes cada noche. Y lo mejor de todo es que no tiene un consumo significativo de batería.

Precio y enlace: 4,49€

Cámara Spectre

La fotografía es un aspecto importante para muchos usuarios, y el hecho de que una aplicación fotográfica fuese nombrada como la mejor app de 2019 para iOS ya te da una idea de lo buena que puede ser en un sector tan competido. Se trata de una aplicación especializada en fotografía de larga exposición combinada con la inteligencia artificial.

Gracias al aprendizaje automático, Cámara Spectre logra imágenes luminosas que capturan el movimiento de manera estática. Pintura de luz, cascadas con el agua algodonosa o mejores fotos nocturnas, por ejemplo. También te permitirá fotografiar lugares bulliciosos sin la gente que hay en ellos, e incluso aprovecha la función de Live Photos de iOS.

Precio y enlace: 3,49€

CamScanner

Aunque muchas aplicaciones de grandes empresas como Google han intentado pisar su terreno ampliando las funciones de muchas de sus apps, CamScanner sigue siendo una de las mayores referencias a la hora de digitalizar documentos utilizando la cámara de tu móvil, y si quieres también sirve para digitalizar fotografías.

Además, la aplicación también te dejará extraer textos de los documentos PDF que hayas digitalizado, así como compartirlos o crear un documento DOC que puedas modificar. Tienes una función para imprimir documentos con impresoras cercanas o para compartirlos con otras personas.

Precio y enlace: Gratis

Canva

Canva es una herramienta online de diseño de imágenes de la que ya lleva algunos años haciendo mucho ruido, y de la que ya te hemos hablado a fondo y te hemos ofrecido varios trucos para su versión de escritorio. Pero este portal también tiene una potente versión móvil con la que permitirte hacer múltiples tipos de diseño sin necesidad de pagar.

Con ella, vas a poder crear imágenes y composiciones para tus redes sociales, tanto publicaciones de Instagram como historias, y lo hace de forma sencilla para que no tengas que tener conocimientos de diseño para utilizarla. Es como una versión fácil del Photoshop, con hasta 60.000 plantillas gratuitas creadas por profesionales, y la posibilidad de explorar su versión de pago en el caso de que necesites un poco más.

Precio y enlace: Gratis

Citymapper

Esta es otra aplicación que por muchos años que pasen, es imprescindible que siempre esté en las recomendaciones anuales. Sobre todo si eres un amante de los viajes y te gusta visitar ciudades de todo el mundo. La app la puedes configurar para elegir una de las capitales o grandes ciudades que hay disponibles, y cuando lo hagas ya podrás moverte por la ciudad como si fueras un lugareño conociendo todas las combinaciones de transporte público disponibles.

Sólo tienes que decir al sitio donde estás, y teniendo en cuenta tu geoposición, Citymapper trazará varias rutas entre las que puedes elegir. Las rutas combinarán diferentes transportes públicos, y la app te guiará paso a paso para que puedas llegar a tu destino. Personalmente, con ella he pasado de tener que usar siempre el metro de una ciudad para ir de un sitio a otro a poder hacer combinaciones de autobuses con las que poder disfrutar un poco más de sus superficies.

Precio y enlace: Gratis

Continue on PC

Si no estás del todo adentrado en el ecosistema de Apple, y lo que tienes en tu escritorio de casa no es un Mac sino un PC con Windows, esta app es una de las casi imprescindibles. Lo que hace es permitirte compartir contenido del iPhone para abrirlo directamente en el PC, como una web que estés visitando.

Esto lo hace añadiendo una opción de continuar en el PC dentro del menú de compartir de iOS. Aún está un poco por pulir, ya que falla ocasionalmente, pero en general puede ayudarte a hacer las veces de AirDrop sin necesidad de enviarte mensajes ti mismo en otras aplicaciones.

Precio y enlace: Gratis

Disney+

Un poco más adelante en esta lista te encontrarás con Netflix, ya que pese a no ser nueva sigue siendo una de las mejores aplicaciones de streaming disponibles. Y entre la competencia que le ha estado llegando sin parar, destaca la recién llegada Disney+, que cuenta con las producciones de Disney, Star Wars, Marvel y muchas otras.

Con su aplicación podrás acceder fácilmente a todo el contenido, pudiendo descargarlo en el dispositivo para poder verlo más adelante incluso si no tienes conexión a Internet. También puedes enviar lo que estés viendo al Chromecast, y cuenta con la siempre acertada opción de saltarte la introducción de otra serie.

Precio y enlace: 6,99 euros al mes

FE File Explorer

Si tienes tu contenido esparcido por diferentes nubes, FE File Explorer es una de las mejores aplicaciones que puedes encontrarte para centralizarlo todo. Se trata de una especie de navaja suiza de las conexiones a servidores de almacenamiento, ya sean los tuyos propios o los de empresas de terceros.

Es compatible con conexiones a ordenadores Mac, Windows y Linux. Además es compatible con servidores NAS genéricos, con el NAS de WD, con el de Toshiba y el Time Capsule, con servidores con WebDAV, FTP y SFTP, y servicios como iCloud, ownCloud, DropBox, Google Drive, OneDrive o Box. También s compatible con almacenamientos externos con transferencia de archivos al estilo AirDrop.

Precio y enlace: Gratis

Feedly

Feedly no es ninguna aplicación recién llegada, pero pese al paso del tiempo sigue siendo una de las principales y más recomendadas para leer tus noticias en cualquier dispositivo, incluso en el ordenador. Se trata de un lector de feeds completo y con buenas opciones para buscar, catalogar y revisar todos los medios online o los blogs que quieras añadir. Todo ello con una interfaz fácil de entender y de gestionar.

Esta aplicación te va a permitir organizar tus páginas de lectura por grupos, pudiendo después ir leyendo las últimas publicaciones de cada grupo o directamente de todos a la vez. También tienes otras funciones como temas candentes o de actualidad, y la posibilidad de saber qué publicaciones están teniendo más lecturas. Tiene versión gratis y otra versión de pago.

Precio y enlace: Gratis

Filmr

Este es un editor de vídeo especialmente diseñado para usarse fácilmente en el móvil, con una interfaz de orientación vertical y la posibilidad de tener varias pistas de vídeo que gestionar. La interfaz es extremadamente sencilla de utilizar, y tiene opciones como una librería musical para añadir sonidos al os vídeos.

También puedes hacer ajustes profesionales a cómo se ve el vídeo, ajustando parámetros como el brillo o el contraste. Además, también contiene una serie de filtros y transiciones para poder darle a tus vídeos ese toque diferenciador, ya sea con aspecto profesional o más casual. Es una aplicación gratuita, pero algunos de los contenidos que ofrece son de pago.

Precio y enlace: Gratis

Flighty

Flighty es una de esas aplicaciones que consiguen sorprender incluso a quienes hemos probado muchas apps durante años. Su misión es simple: ser tu guía para los vuelos en avión que vayas a coger, pero aunque tenga una tarea sencilla, lo que hace lo hace muy bien. Para ello, te muestra toda la información relevante sobre cada vuelo para eliminar cualquier tipo de estrés que pueda generar un aeropuerto y la idea de perder un avión.

Es fácil de utilizar, ya que simplemente abres la app y tienes de un vistazo lo que estás buscando en cada momento, literalmente. Lo único que debes hacer es añadir en su buscador un número de vuelo o aeropuerto y la fecha. Automáticamente la app encontrará la información del vuelo para añadirla y poner el vuelo en tu lista de viajes próximos. No hay que hacer nada más, la app comenzará a recopilar información sobre el vuelo según esté disponible y te notificará de todo lo importante, incluso te dará detalles del avión como su edad.

Precio y enlace: Gratis

Gboard

Hace muy poco que Apple empezó a permitir utilizar teclados de terceros en iOS, y el hecho de que lleves años utilizando el mismo puede hacer más difícil el cambio. Pero si quieres probar otro, Gboard de Google una de las mejores alternativas gracias a su integración con varios servicios de Google que puedes utilizar desde el propio teclado.

Sin ir más lejos, en este teclado podrás utilizar el traductor de Google como si fuera una extensión. También tienes un buscador de emojis, la posibilidad de crear stickers personalizados con tu cara para usar en cualquier aplicación, o escribir en dos idiomas a la vez. Quizá, si eres de esas personas a las que les preocupa mucho la privacidad no te haga gracia que Google pueda saber lo que escribes, pero a cambio tienes un teclado muy versátil.

Precio y enlace: Gratis

Gemini Photos

Si has estado reorganizando tu fototeca recientemente, o si has traído fotos de alguna otra nube o disco duro, es posible que acabes teniendo un cacao con algunas fotos que estén repetidas. Si ese es el caso, esta aplicación ha sido diseñada para ayudarte a encontrarlas y acabar con las duplicadas.

La aplicación es extremadamente sencilla de utilizar, ya que cuando la abras, ya en la interfaz principal verás todas las opciones para detectar fotos similares, duplicadas, fotos borrosas, vídeos, capturas de pantalla o notas. Todo para poder escoger todas esas fotos que quieras descartar en un proceso que hacerlo manualmente suele llevar bastante tiempo.

Precio y enlace: Gratis

Google Fotos

Aunque la aplicación de Fotos de iCloud de Apple es muy completa en iOS y no tiene demasiado que envidiarle a la de Google, Google Fotos sigue siendo rotundamente superior en su versión web, por lo que es una alternativa imprescindible para quienes busquen una experiencia multiplataforma. Ya sea como respaldo gratuito subiendo las fotos comprimidas para tener espacio ilimitado o comprando espacio en Google One para poder subirlas en calidad original.

Pero más allá de los límites de espacio, la gran baza de Google Fotos está en su interfaz, tanto en la móvil como en la de navegador. Tiene un buscador para encontrar las fotos que quieras por diferentes términos o fechas, escribiendo el nombre de una ciudad o país para encontrar las fotos que hicieras allí, o incluso términos como concierto o flor para buscar las fotos que Google interprete como tales. También tienes creación automática de fotos mejoradas o vídeos, la posibilidad de agrupar las fotos por caras para ver sólo las de determinadas personas, o la de crear tus propios álbumes en los que incluso puedes meter mapas cuando son de algún viaje.

Precio y enlace: Gratis

Google Maps

Compartir tu ubicación, revisar el historial de los sitios donde has estado, recordar dónde aparcaste el coche, crear mapas personalizados, medir distancias, crear planes en grupo, diseñar y compartir tus rutas o incluso controlar Spotify mientras conduces, o incluso buscar restaurantes que tengan servicio para llevar. Los mapas nativos de Apple han mejorado mucho en los últimos tiempos, pero si buscas funciones variadas Google Maps sigue siendo un imprescindible.

La aplicación de mapas de Google hace tiempo que dejó de ser sólo eso. Ya no sólo te sirve para guiarte y ayudarte a llegar a determinado sitio cuando caminas o conduces, sino que por poder, puedes incluso dejar calificaciones en un sistema de valoraciones de lugares que rivaliza con gigantes como TripAdvisor. En pocas palabras, es otra prácticamente imprescindible para cualquier usuario móvil.

Precio y enlace: Gratis

HeartWatch

De los mismos creadores de la aplicación AutoSleep que teníamos al principio, también tienes disponible HeartWatch. En este caso, lo que monitoriza la aplicación en todo momento será tu ritmo cardíaco, analizándolo en nuestras actividades y durante diferentes momentos del día.

La aplicación también te permite saber cuántos pasos das cada día, las vueltas y las calorías que has quemado durante tus movimientos. Algo alternativo a los datos que ya da Apple por defecto. También muestra una representación visual de nuestro día en forma de un pequeño muñequito más o menos en forma.

HiHello

Esta es una aplicación que puede ser muy interesante si eres de las personas que suele estar siempre moviéndose con tarjetas de visita. Lo que hace, es permitirte crear varias tarjetas de visita virtuales que puedes compartir con un código QR, de forma que en cualquier momento y sólo con enseñar este código puedas compartir tu contacto.

Puedes crear diferentes perfiles o códigos de información, como por ejemplo uno con tus datos de tarjeta de visita profesional u otros para hacer una tarjeta que sea más personal. También puedes insertar elementos como vídeos de YouTube en el caso de que quieras hacer la tarjeta más interactiva.

Precio y enlace: Gratis

iA Writer

El precio de esta aplicación la va a poner lejos del alcance de muchos, pero es una de las aplicaciones esenciales para los editores de Applesfera, o sea que no puede faltar en nuestra lista. Se trata de una aplicación de escritura en formato Markdown, y que destaca sobre todo por su sencillez y por su limpieza.

La aplicación también permite exportar los artículos que escribas a portales de terceros como Wordpress, y se sincroniza a través de tu cuenta de iCloud para que puedas acceder a todos tus escritos desde tus iPhone, iPad o Mac sin necesidad de delegar en ningún servidor de sus creadores, por lo que aumenta la seguridad.

Inoreader

Un poco más arriba te hemos propuesto Feedly como una de las aplicaciones de referencia a la hora de organizar tus feeds. Pues bien, la otra gran app de feeds disponible es Inoreader, que también te permite añadir todas las páginas que quieras para ir organizando todas las publicaciones nuevas que se lanzan en ellas.

Vamos a poder crear diferentes conjuntos de suscripciones para tener siempre el pulso de la actualidad, y tienes una sección de tendencias para ver cuáles son los artículos más populares e importantes del momento. Todo ello, pudiendo etiquetar tus páginas y organizar tus suscripciones de la manera que quieras.

Precio y enlace: Gratis

Mi DGT

Mi DGT es la app oficial creada por la DGT, que permite consultar tus permisos digitales y tus principales datos. Entre otras cosas, te permite llevar el carnet de conducir en tu iPhone con la misma validez que si lo estuvieras llevando físicamente, y también te permite saber de una ojeada rápida cuántos puntos de carnet te quedan disponibles.

Además de tu carnet de conducir, la aplicación también te va a permitir llevar siempre contigo la documentación de tus vehículos, como el permiso de circulación o su ficha técnica. También tiene un menú lateral en el que, en la sección de 'Verificaciones', puedes comprobar la autenticidad de los documentos oficiales y permisos digitales expedidos por la DGT mediante la lectura del código de barras o código QR que aparece en ellos.

Precio y enlace: Gratis

Netflix

Netflix se ha convertido en el gran servicio de streaming de referencia. Y vale, quizá no tenga ese halo de calidad en todas sus producciones, pero a la hora de hablar de aplicaciones, la suya es con diferencia una de las más completas a las que las demás han de mirar. Tienes las funciones clásicas son la de saltarse introducciones y resúmenes de capítulos, pero también su gestión de capítulos que estás viendo.

Más allá de eso, tiene también una sección de Trending Topics donde se te muestran los contenidos más vistos del día en tu país, y varios tipos de listas y categorías (algunas de ellas ocultas) para proponerte contenido. Además de eso, puedes enviar contenido al Chromecast, y Netflix también aprende de ti para ofrecerte contenidos relacionados con otros que has estado viendo.

Photoshop Camera

Si te gusta sacar fotos y aplicarles todo tipo de efectos, Photoshop Camera es una de las mejores y más nuevas aplicaciones diseñadas para ese cometido. Los filtros están generados por IA y puedes ver sus efectos en tiempo real, lo que quiere decir que vas a poder ver cómo va a quedar tu foto antes de que la saques, apuntando con la cámara y viendo el resultado en la pantalla del móvil.

La interfaz de la aplicación es muy fácil de utilizar, ya que es prácticamente la misma que puedes encontrar en otras aplicaciones como Instagram. En grande tienes cómo se verá la foto y el botón para sacarla o grabar un vídeo, y debajo tienes una lista de miniaturas con todos los filtros que vas a poder ir aplicando.

Precio y enlace: Gratis

Snapseed

Snapseed lleva bastantes años siendo una de las mejores aplicaciones de edición fotográficas, tanto para Android como para iOS, debido sobre todo a ofrecer una interfaz por gestos sencilla de utilizar pese a las muchas herramientas que ofrece. Todo funciona a través de deslizar el dedo para cambiar de ajustes y cambiar el nivel de cada ajuste.

Con Snapseed vas a poder desde hacer sencillos recortes hasta ajustes avanzados como modificar la orientación de una cara o borrar objetos. Su principal baza es que es totalmente gratis, sin anuncios ni sorpresas. Por lo tanto, tienes aquí ya todo lo que vayas a necesitar para editar fotos desde las limitaciones del tamaño de una pantalla de móvil.

Precio y enlace: Gratis

Sofa

Si eres de los que les gusta tener su vida organizada, con esta aplicación podrás organizar todo lo que estás viendo, leyendo, escuchando o jugando. Te permite crear listas y agregar libros que quieras leer, discos o podcast que quieras escuchar, o películas o series que quieras ver, y así podrás saber el contenido que quieres consumir y el que ya has consumido.

Aquí, ya será decisión tuya el conformarte con las listas así de simples o de alimentarlas añadiendo autores, años de lanzamiento o todo lo que quieras sobre este contenido. Es una solución todo en uno que puede resultar bastante cómoda si no quieres tener varias aplicaciones de tracking, y tiene un diseño muy bien cuidado que la hace fácil de utilizar.

Precio y enlace: Gratis

Spark

Spark lleva tiempo siendo uno de los mejores clientes de correo electrónico de terceros que puedes encontrar para iOS. Con esta aplicación vas a poder vincular tus cuentas de correo de Gmail, Outlook o Yahoo entre otros para verlas en un entorno con un diseño muy cuidado y sin publicidad, y con opciones colaborativas para discutir determinados correos con otras personas.

También permite crear correos de forma conjunta, organiza tu bandeja de entrada para que no se te pase lo más importante, y con categorías inteligentes para que se organicen automáticamente. También podrás programar correos para enviarse a determinada hora o posponer los que te han llegado para que te vuelva a notificar después.

Precio y enlace: Gratis

Spotify

En el mundo del streaming musical hay dos pesos pesados, por lo menos en iOS. Pero por mucho que Apple Music tenga músculo en su casa, Spotify sigue siendo la gran referencia ya sea para su versión de pago como para su modo gratuito mejorado. Es una aplicación que te va a servir tanto para su catálogo musical como para consumir podcasts, e incluso se integra con Siri en el Apple Watch.

En cuanto a la reproducción, podrás controlar la reproducción de tus canciones y hacer listas de reproducción con tus favoritas. Pero el gran punto fuerte de la aplicación son sus recomendaciones, ya que cuanta más música escuches más aprenderá de tus gustos, y mejores recomendaciones o playlist personalizadas vas a recibir.

Streaks

Streaks es una aplicación destinada a ayudarte a cumplir con tus microtareas diarias, esos pequeños objetivos que tienes que cumplir regularmente, como pueden ser sacar a pasear al perro, dedicarle un rato a la lectura de un libro, o cualquier otra actividad.

Esta aplicación te permitirá crear hasta 12 microtareas diarias cada una con su nombre y un icono diferente. Tendrás que decir qué días de la semana quieres cumplir con cada tarea, y configurar notificaciones u horas concretas en los que quieras que te avise para realizarlas. Luego, tendrás que ser tú quien las marque como finalizadas.

SwiftKey

Si hemos mencionado antes Gboard, no podemos dejar fuera de la lista al otro gran teclado virtual para iOS. Y es que en el caso de que quieras cambiar el nativo de tu iPhone y no te termines de fiar de Google, Microsoft es el responsable de su mayor compositor: Swiftkey. Lleva tiempo siendo un robusto competidor al que no le faltan opciones como su sistema de autocorrección inteligente que aprende no sólo qué escribes, sino también el cómo para recordarte tus palabros extraños cuando los vayas a configurar.

En general, no vas a encontrarte con tantas implementaciones y funciones como el teclado de Google, pero todo lo que hace lo realiza de forma sobresaliente. También puedes vincular otros servicios para aprender de ellos, y al tener a todo un Microsoft detrás sabes que es un producto que seguirá creciendo y mejorando.

Precio y enlace: Gratis

Telegram

Telegram es con diferencia una de las mejores aplicaciones de mensajería que puedes encontrar. Si la comparas con WhatsApp puede que no tenga su misma base de usuarios, pero tiene casi todas las funciones imprescindibles y muchísimas otras más, como un sistema de bots o la posibilidad de crear canales, todo ello pudiéndose utilizar desde varios dispositivos a la vez.

Puedes utilizar Telegram como tu propia nube personal, ya que tiene la posibilidad de enviarte mensajes y archivos a ti mismo. También puedes crear carpetas de chats para organizar tus conversaciones, y hacer uso de sus muchísimas opciones de personalización para darle un aspecto único. Recuerda que además, tampoco necesitarás dar tu número de teléfono para que te contacten gracias a su sistema de nombres de usuario.

Precio y enlace: Gratis

TikTok

Te guste más o te guste menos, TikTok se ha acabado convirtiendo en una de las mayores redes sociales del momento, sobre todo entre los más jóvenes. En ella puedes encontrar una creatividad muy superior a la mayoría de las otras redes sociales de creación de vídeos.

Tanto es así, que cada vez es más común ver que se comparten vídeos de TikTok en otras redes sociales. A la creatividad de sus usuarios hay que añadir una completa caja de herramientas para crear todo tipo de vídeos originales, o incluso de crear un vídeo en el que interactúas con los vídeos de otros usuarios. Todo ello con decenas de efectos y filtros de todo tipo.

Precio y enlace: Gratis

Vellum Wallpapers

Si lo que quieres es darle a tu iPhone un aspecto diferente, uno de los primeros pasos es cambiar el fondo de pantalla. Y es ahí donde entra esta aplicación, que ofrece un amplio catálogo de fondos de pantalla muy cuidados y elegidos a mano, y con nuevos fondos que van siendo añadidos diariamente.

La selección es buena y está organizada en categorías y aspectos, pero tiene el clásico problema del exceso de publicidad tan común en este tipo de apps. Si eres capaz de aguantar, este será un buen punto desde el que explorar los nuevos fondos que necesites.

Precio y enlace: Gratis

Watcht

Esta aplicación es uno de los mejores clientes de iOS para utilizar Trakt. Se trata de un servicio gratuito con el que puedes llevar el control de las series y películas que vas viendo, calificándolas en general o por temporadas y capítulos. Su gran aliciente en comparación con las muchas alternativas que hay es que tiene una API abierta y que se integra con muchas otras aplicaciones como Kodi o Plex.

La plataforma es abierta y mediante su API permite que otros hagan diferentes aplicaciones para usar su base de datos. También vas a encontrar información sobre todos los actores, un calendario de lanzamiento, sugerencias personalizadas o listas de lo que llevas visto. Y si te cansas de la app en el futuro, podrás buscar otra que también sea cliente de Trakt para mantener todos tus datos y no perderlos.

Precio y enlace: Gratis

WhatsApp

De WhatsApp poco podemos decir que no sepas ya. Simplemente, es la aplicación de mensajería que utiliza casi todo el mundo, por lo que aunque tenga algunas flaquezas con respecto a otras alternativas, sigue siendo un imprescindible a la hora de comunicarte con otras personas a través del teléfono móvil.

Precio y enlace: Gratis

YNAB

Gestionar el dinero para no llevarse sorpresas a fin de mes, esa es la tarea que quiere realizar YNAB por ti. Si quieres tener organizados todos tus ingresos y tus gastos en un aspecto similar a las tablas de Excel, esta aplicación te ayudará con ello creando para ti un presupuesto a medio y largo plazo para que puedas ahorrar.

La app necesitará saber el dinero que tienes y en qué quieres gastarlo. Podrás añadir tus cuentas y tu dinero en efectivo, y podrás crear una serie de categorías como gastos inevitables, de mantenimiento, deudas o extras. Con ellos, podrás tener una mejor organización de tus gastos previstos.