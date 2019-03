Cómo Magic lleva 25 años siendo el rey de los juegos de cartas, contado por uno de mejores jugadores españoles de la historia

Wizard of the Coast, empresa que fabrica y gestiona Magic: El Encuentro, el primer y más popular juego de cartas coleccionables, afirmaba en 2015 que su comunidad de jugadores ascendía a 20 millones de personas en todo el mundo, aunque su diseñador en jefe, Mark Rosewater, rebajaba hace un par de años la cantidad a 12 millones. En todo caso, no dejan de ser cifras que hablan un juego que, traducido a 11 idiomas y con más de un cuarto de siglo de vida, se ha convertido en un fenómeno global.

Pero ¿qué es lo que hizo que Magic lograse un éxito tan rotundo, y que este se mantenga durante tres décadas? Carlos Barrado ha vivido muy de cerca la llegada y popularización de Magic. Dos veces campeón de España, primer español en ganar un Gran Prix y presencia habitual en el circuito Pro Tour -la esfera competitiva del juego de más alto nivel- durante años, y recuerda como la llegada a mediados de los 90 de un par de mazos de la edición básica de Magic en curso al grupo de amigos con que jugaba a rol supuso una revolución: “nos pasamos toda la noche jugando con esos dos mazos, y ya no volvimos a jugar a Dungeons & Dragons”.

Un jovencísimo Carlos Barrado, a finales de los años 90

Barrado recuerda cómo esas primeras partidas, con pocas cartas y sin conocer apenas las reglas, despertó un interés sin precedentes “esa misma semana me acerqué a una tienda y me compré un par de mazos y unos sobres. Mis amigos y yo empezamos a conseguir más cartas y a cambiar con otra gente, y en breve comenzamos a jugar campeonatos en tiendas en los que, por cierto, el premio cada semana era un Mox (una de las cartas más preciadas de Magic, cuya versión más barata no baja de 1.000 euros)”.

Una comunidad que podía jugar en cualquier sitio

Magic era rápido, novedoso, y se podía jugar casi en cualquier parte, “Nos juntábamos en un bar cercano a la Calle Doctor Esquerdo de Madrid, el Remo, y nos tirábamos toda la tarde con una coca cola y unas pipas”, cuenta. “Yo había jugado a juegos de mesa como Battletech, y eso no lo podías hacer, no podías ir por ahí con el tablero y demás”.

Un portada de la revista especializada Urza

A su parecer, los siguientes hitos en el crecimiento exponencial del juego de cartas creado por Richard Garfield en España serían la llegada de la versión en castellano, junto con la labor de difusión de revistas especializadas como Urza, de la que fue colaborador y que, cuenta, llegó a vender entre 10.000 y 15.000 ejemplares, fue importantísima ya que ofrecía noticias, mazos, crónicas de torneos y una guía de precios.

La popularización de Internet globalizaría Magic y facilitaría el intercambio de información y de cartas. Así, de los rudimentarios grupos de noticias y grupos privados, se pasó a las primeras webs especializadas. Entre todas, destacaría The Dojo, un directorio de mazos, noticias y artículos. “Era la referencia”, recuerda Carlos Barrado, “yo pasaba horas consultando barajas e intentando aprender todo lo posible “.

Carlos Barrado jugando contra Jon Finkel, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos

Para el bicampeón de España de Magic, el espíritu de comunidad es otro de los factores que ha permitido que el juego de cartas siga adelante después de tantos años: “todo el mundo que juega a Magic tiene amigos del Magic, y no sé si eso ocurre con otros juegos”. Además apunta cómo el gran auge de los juegos de mesa o el revival de los juegos de rol acaba por responder a lo mismo “la gente busca otra vez que el juego tenga un elemento de interacción personal y socialización, que es algo que Magic siempre ha tenido”.

Esta interacción es, a su juicio, otro de los grandes aciertos de las mecánicas del juego. “A lo largo de una partida, tanto en tu turno como en el de tu oponente, hay una participación constante de ambos jugadores, mientras que en muchos otros juegos no es así, y cada uno lleva adelante sus estrategias y ya está”.

Competir contra los mejores

Para Carlos Barrado, a lo novedoso y atractivo del juego de cartas y sus dinámicas se sumaba el aspecto competitivo, que comenzó con pequeños torneos en tiendas de cómics y juegos de mesa y fue creciendo. La propia Wizards of the Coast, empresa que comercializa Magic, creó un sistema de juego organizado en el que, según sus cifras hay un millón de jugadores censados y que va desde las competiciones en tiendas más desenfadadas, el Friday Night Magic, cuyo premio son cartas promocionales, al circuito profesional Pro Tour, que reparte cientos de miles de dólares en premios y ha contribuido a crear una comunidad de jugadores profesionales y estrellas de Magic.

Wizards anunció recientemente una reestructuración de su sistema de juego competitivo, que incluye el juego físico y su nueva versión digital, Magic Arena, en el que repartirá 10 millones de dólares al año.

“Creo que este juego si no hubiese tenido un sistema de campeonatos, y luego el juego competitivo, con sus Pro Tours, sus jugadores estrella a los que podías seguir, no habría sido lo mismo”, cuenta Carlos Barrado. Aunque hay un porcentaje grande de jugadores que optan por un modo de juego casual, el factor aspiracional de Magic es muy importante. Antes de que los eSports existiesen tal y como los conocemos, el juego de cartas ya tenía sus Messis y Cristianos Ronaldos, y la posibilidad de jugar contra ellos en algún campeonato o formar parte del selecto grupo de proplayers mundiales fue y sigue siendo un importante acicate para muchos jugadores. Wizards of the Coast es muy consciente de ello e incluso cuenta desde hace año con un Salón de la Fama con el que mima a sus jugadores de mayor renombre.

La actividad competitiva suponía desplazamientos, tiempo y, por supuesto, dinero. “Mucha de la gente que jugábamos en aquella época nos pagábamos los viajes y tal cambiando y vendiendo cartas”, explica Barrado. Y es que el coleccionistmo y el valor de las cartas es, según él, uno de los factores que explica su éxito y pervivencia. “En los últimos 25 años, el Magic es una de las inversiones que mayor rentabilidad ha dado”, cuenta el jugador, quien apunta que parte del dinero rápido que generaron las criptomonedas fueron invertidas en cartas.

Magic Card Market es el principal mercado mundial de cartas de Magic

Hacerse con cartas difíciles de conseguir o hacer dinero son alicientes que ha redundado en comunidades de cambio y venta como Magic Card Market y un sinfín de tiendas online y páginas con cotizaciones, precios y tendencias. Una breve búsqueda con el hashtag #mtgfinance ofrece un vistazo muy revelador a la importancia del mercado secundario de cartas de Magic.

A lo largo de sus casi tres décadas de vida, Magic: el Encuentro ha sobrevivido a decisiones no siempre acertadas y, sistemáticamente, ha visto cómo sus competidores, tanto físicos como digitales han ido y venido. Con los últimos movimientos de Wizard of the Coast para entrar de cabeza en el mundo de los eSports, el juego creado por Richard Garfield parece tener cuerda para rato.