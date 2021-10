Los videojuegos a los que están enganchados los editores de Xataka: 14 títulos recomendados para móvil, consola y ordenador

Lanzamientos al margen, lo de los videojuegos va por rachas: el finde de después de comprarlo, los ratitos de descanso después de trabajar, ese puente que te pasas enfrente de la consola o simplemente volver a jugar ese juego que te marcó y que te mantiene como el primer día. ¿Qué juego te tiene pegado a tu consola, móvil u ordenador? Estos son los nuestros.

Magic: The Gathering

La recomendación de Rubén Márquez:

"De contárselo ahora a mi yo adolescente probablemente se reiría en mi cara, pero tras esquivar el pozo de 'Magic: The Gathering' en aquella época, ahora he caído con la fuerza de un elefante cartaginés gracias a -por culpa de- mis Crónicas Magic. No hay día que no le dedique 10 minutos a echar una o dos partidas a Magic Arena y, siendo yo un manco en esto de las cartas, me ha sorprendido ver la tremenda enganchada que he pillado y cómo le he ido cogiendo el truco hasta llegar a niveles bastante altos. No sé lo que me durará el vicio, pero por ahora lo estoy gozando como un niño chico."

Streets of Rage 4

La recomendación de Juan Carlos López:

"Me encantan los videojuegos, pero, desafortunadamente, tengo muy poco tiempo para jugar. Por esta razón los escasos momentos de ocio que puedo dedicarles prefiero compartirlos con títulos que me permitan echar una partida rápida en la que me divierta sin necesidad de afrontar una curva de aprendizaje pronunciada. Uno de los juegos que cumplen estos requisitos, y al que llevo enganchado algo más de un año, es 'Streets of Rage 4'. Es adictivo a más no poder, y, de propina, es la cuarta entrega de un clásico de principios de los 90 que me encanta. Ya lo he terminado tres veces, y es tan rejugable que posiblemente lo terminaré alguna vez más. ¡Ah!, por cierto, está disponible para un sinfín de plataformas, incluidas Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC"

Metroid Dread

La recomendación de John Tones:

Ya no solo es que Metroid sea una de mis sagas favoritas de los videojuegos desde siempre, y que la escasez de secuelas nos haya obligado a conformarnos con sucedáneos durante años. Es que este esperadísimo 'Metroid Dread' es un perfecto regreso a los buenos tiempos por parte de la heroína de la serie, Samus, en un juego que demuestra que las mecánicas clásicas de la saga son perfectamente válidas hoy día.

El equilibrio exquisito entre mecánicas tradicionales y pequeñas novedades consigue eso tan complicado que es hacernos disfrutar de lo que nos gustaba sin llevarnos a pensar que estamos ante una mera repetición.

Pero es que además Metroid Dread, siendo un Metroid de pura cepa, tiene esa mecánica que hace volver una y otra vez a partidas que ya estamos a punto de dar por abandonadas para buscar un nuevo rincón, una zona sin explorar, un salto que no sale. Lo escarpado de la dificultad de los jefes y su matemático sistema de recompensas al explorar, al más clásico estilo metroidvania, me tuvo enganchado desde que empecé a jugarlo y hasta que logré acabar con él.

La recomendación de Mario Arroyo:

El juego al que estoy enganchado últimamente y al que intento echar una hora cada día es al nuevo Metroid Dread para Nintendo Switch. Hacía muchos años que la famosa saga de Nintendo no recibía ningún juego, y al fin, después de mucho tiempo de espera, podemos vivir una nueva aventura de Samus Aran. Es un título que ha sido desarrollado por Mercury Steam, un estudio de desarrollo español, y de hecho se ha convertido en uno de los juegos “Made in Spain” mas valorados de los últimos tiempos. Sin duda se lo merece, pues a nivel técnico es toda una delicia por su fluidez, sus cinemáticas, su mecánica y su jugabilidad, que no deja ni un solo respiro al jugador. Además, la curva de progreso y mejora es muy satisfactoria, enganchándote desde el minuto uno. Sin duda, un juego muy recomendado si tienes una Nintendo Switch."

Ratchet and Clank

La recomendación de Gabriela González:

"Ahora estoy jugando varias cosas a la vez, pero más enganchada con 'Ratchet and Clank' desde que al fin tengo PS5 hace unos días, y la verdad que está genial. Es una aventura muy divertida y relajada que hace sentir muy a gusto y me recuerda mucho el estilo de algunos de mis clásicos favoritos de N64 de la era Rare como Jet Force Gemini. Me encanta la exploración, todos los movimientos, el combate, las armas y lo colorido del mundo."

Magic Arena y Assassin's Creed Unity

Las recomendaciones de César Muela:

"Llevo jugando a las cartas coleccionables Magic desde los 11 o 12 años, así que la conexión que tengo con ese universo es muy especial. Magic Arena me parece la mejor adaptación digital que se ha hecho (con permiso de la de MicroProse de 1997) y es prácticamente al que, siempre que tengo un hueco, me apetece jugar. Me encanta probar mazos y pensar estrategias y combos divertidos. Assassin's Creed Unity. Me propuse pasarme todos los videojuegos de la saga principal de Assassin's Creed y ya voy por Unity, que es el que se basa en París. Por ahora mi favorito es el Black Flag, el de los piratas, pero esté no está del todo mal a pesar de que suele ser uno de los peor valorados. Estoy a tope con las hojas fantasma, aunque lo que más estoy disfrutando es poder dar palizas a los enemigos con la culata de mi rifle. Rudo, pero exquisito."

Call of Duty: Warzone

La recomendación de Carlos Castillo:

"En lo que llevamos de año, el título al que más juego sin duda es 'Call of Duty: Warzone'. En paralelo también le doy a 'Forza Horizon 4', al reciente 'New World' y a otros tantos juegos del catálogo de Game Pass (ya espero con ganas 'Forza Horizon 5' y 'Age of Empires: IV'). Pero entro a Verdansk casi a diario a competir con mi grupo de amigos contra jugadores de todo el mundo. A pesar de que existen muchos battle royale similares, y tras haber probado alguno que otro, siempre acabo volviendo a Warzone. Este juego tiene algo que lo hace realmente divertido, sobre todo cuando juegas con tus compañeros habituales. Y tanto el mapa como el modo de juego de Rebirth Island tienen buena parte de la culpa; esas partidas, mucho más cortas, me resultan muy dinámicas y divertidas cuando quiero desconectar un rato."

Overcooked! 2

La recomendación de Alesya:

"Últimamente este juego es mi zona de confort. Siempre he sido apasionada de los videojuegos, pero la vida diaria a veces no me permite jugar tantas horas como me gustaría. Lo bueno del Overcooked es que son partidas rápidas y que te hacen entrar en la "zona" con facilidad. Me ayuda a descargar mucho la ansiedad porque requiere de una gran concentración en esos 4 minutos en el que gestionas tareas mentalmente. Lo más divertido es siempre jugar con amigos porque te echas unas risas, pero en el modo individual es muy entretenido también, que es al que más juego. Unas partidas cortas de antes de ir a dormir siempre me ayuda a poner la mente en blanco y jugar siempre a mejorar tu propia puntuación. ¡Recomendadísimo!

New World

La recomendación de Fabio Rodríguez:

"'New World' (39 euros) es el primer juego de Amazon Games ha resultado ser un auténtico bombazo. Un MMORPG que, si bien no ha descubierto la pólvora, utiliza mecánicas interesantes como el looteo de recursos o su sistema de combate, muy alejado del spam de botones y teclas al que nos tienen acostumbrados la mayoría en esta categoría. Puede que aún esté un poco en pañales, que la historia no sea la más interesante y que tenga un buen puñado de bugs y glitches; pero su base, su esencia, es lo suficientemente sólida como para mantenerte sumergido en su extenso mundo. Si ahora de por sí ya es un buen juego, a medida que evolucione y se actualice no me quiero hacer una idea de la envergadura que puede llegar a tener. Ojalá este sea la primera de muchas alegrías que nos traiga la vertical de videojuegos del señor Amazon.

Pokémon Unite

La recomendación de Frankie MB:

"Existen casi una decena de videojuegos que siempre están ahí y juego de manera recurrente, por no decir a diario: FIFA 22, Street Fighter V, Dragon Ball FighterZ, Monster Hunter Rise... Casi todos tienen dos elementos comunes: partidas con duraciones muy definidas y el componente multijugador online. Quizás, por eso esté tan enganchado a Pokémon UNITE. Con más de 120 horas jugadas desde su lanzamiento (debutó en Switch a finales de verano) y muchas más en el horizonte, se ha convertido en un punto de encuentro entre amigos y ese divertido pasatiempo entre esperas y durante mis ratitos de ocio con la Nintendo Switch y desde móviles. Está claro que el mero hecho de que se trate de un juego de Pokémon es un atractivo añadido, pero la cosa va más allá: Nintendo ha llevado a su terreno la muy exitosa y lucrativa fórmula de 'League of Legends' hasta hacerla propia, la ha simplificado para que todos, incluidos los que no han jugado nunca a este tipo de juegos online, se sientan cómodos y emocionados con el desarrollo de las partidas, y, además, se ha incluido un sistema de progresos que te invita muy fácilmente a regresar mientras desbloqueas nuevos Pokémon. Sin ir más lejos, acaba de arrancar un evento de Halloween y a base de jugar puedo hacerme con nuevos premios, incluyendo la posibilidad de añadir el nuevo Pokémon a mi colección. Ahora mismo lo veo y sé que tengo por delante y cómo mínimo otras 120 horas"

Pokémon Unite, Brawl Stars y New World:

La recomendación de José García Nieto:

"Ahora mismo estoy enganchado a tres juegos. En el móvil juego a diario a 'Pokémon Unite', el MOBA de Pokémon que me parece muy divertido, muy sencillito y muy guay para pasar el rato. Cuando me canso del MOBA me voy a 'Brawl Stars', que es el juego de acción multijugador de Supercell. No pensaba que me iba a enganchar tantísimo y al final acabé hasta comprando el pase de batalla. Dejando el móvil de lado, el juego que ahora mismo ocupa mis horas es 'New World'. No juego tanto como me gustaría, pero cuando me pongo... se me pasan las horas volando. Me parece que Amazon ha conseguido hacer un MMORPG más que decente que encantará a aquellos jugadores que busquen un buen PvP y mecánicas de crafteo."

FIFA 22

La recomendación de Antonio Ortiz:

"Fifa 22, pero sólo al modo manager. El espíritu del Pc Fútbol es fuerte en mí y cada año llevo al Málaga a ganar la Champions. El juego está bien, pero no han modelado bien ni el pelo ni el bigote de la nueva estrella bética, Héctor Bellerín"

La recomendación de Yúbal Fernández:

"Aunque gracias al Game Pass de Microsoft llevo bastante tiempo probando todo tipo de juegos, en esta época del año el que me tiene atrapado es el FIFA22. Llevaba años sin jugar a los FIFA, y tras probar el 21 en su llegada a Game Pass el año pasado, este año me he animado a comprar el 22, y tiene tantos cambios en su jugabilidad que de momento lo estoy disfrutando mucho. El motivo es porque me gusta su modo carrera, que es prácticamente a lo único que juego. Los juegos de manager actualmente son bastante complejos y te abruman con tantas opciones, y el del FIFA es más sencillo, es más PC Fútbol, y eso es lo que me gusta. Juego al modo carrera casi siempre como manager, que este año al final de cada temporada te permiten cambiar el estadio y cosas de esas. También lo he probado en el modo carrera de jugador, que tras meterle elementos de RPG también me ha gustado bastante"

Star Wars Jedi: Fallen Order y Battlefield 1

Las recomendaciones de Javier Pastor

"Estos últimos meses he dedicado buenos ratos al 'Star Wars Jedi: Fallen Order' e incluso quise revisitar 'Ryse: Sons of Rome' en mi Xbox Series X, pero en realidad sigo dedicando la mayor parte del tiempo que juego al ya casi clásico 'Battlefield 1' —veremos si 'Battlefield 2042' me hace dejarlo atrás, 'Battlefield V' no pudo— y desde luego al 'FIFA 21', que sigue siendo más que suficiente para mí: no tengo prisa por dar el salto de momento al nuevo 'FIFA 22""

Farming Simulator 19

La recomendación de Javier Lacort:

"Me pasé a Stadia por FIFA y por el camino decidí darle una oportunidad a Farming Simulator, que estaba de ofertón. Nunca he sido de campo, pero este juego me hace sentir como si lo fuese, enfundado en mi mono de granjero, apostando por el latifundismo a largo plazo, contratando peones para que abonen mis cultivos y empacando yo mismo para sentir la experiencia. Algodón con el que ganar dinero, avena con la que alimentar a mi ganado, cosechadoras y remolques, las malezas bajo control y cada vez más aperos en mi establo. Ahora cuando salgo a correr por zonas rurales sé identificar un John Deere o un New Holland como quien distingue un Mercedes de un Opel. A finales de noviembre sale el Farming Simulator 22, el cual supondrá una oportunidad para quien quiera iniciarse en el género a lo grande, o para quien no lo tenga del todo claro y prefiera beneficiarse del precio irrisorio al que quedará el 19."

