41 juegos cortos (e imprescindibles) para gente que tiene poco tiempo

Criados en una época en la que los videojuegos nos duraban meses (ahí no ayudaban ni nuestra economía ni la dificultad de los mismos), nos acostumbramos a medir la calidad de los juegos por el tiempo que podían mantenernos enganchados a la pantalla, pero ahora, siguiendo esa tabla que marca que conforme más grandes nos hacemos más dinero y menos tiempo tenemos, nuestras prioridades y valores de calidad han cambiado por completo.

Hoy queremos aprovechar esos tiempos muertos de las tardes de verano frente al ventilador para rendir homenaje a esa relación de minutos y calidad, y para ello hemos seleccionado 37 videojuegos que puedes pasarte en una tarde. Auténticas joyas imprescindibles en las que invertir menos de seis horas y, pese a ello, salir completamente encantados.

Entre 1 y 2 horas

‘Abzu’

Disponible en PC, PS4, Xbox One

De la mano de artistas y creativos que pasaron por ‘Flower’ y ‘Journey’, ‘Abzu’ nos sumerge en un viaje oceánico en busca de los secretos que se esconden en sus profundidades. Ni te supondrá un reto ni te tendrá pegado a la pantalla más de dos horas, pero cada minuto de su experiencia es un recorrido absolutamente imprescindible.

‘Chuchel’

Disponible en PC

Amanita Design ya demostró con 'Machinarium' o 'Botanicula' que lo suyo era crear juegos en los que el humor y el carisma de sus personajes fuesen el principal reclamo. Con 'Chuchel' volvieron a repetir fórmula con un formato a medio camino entre el puzle y la aventura gráfica que resultó ser igual de delicioso y entrañable.

‘Gorogoa’

Disponible en PC, iOS, Android

Tuvimos la ocasión de conocer a su creador, Jason Roberts, hace algunas semanas, y nos confirmó lo que ya dejaba entrever el juego a simple vista, que el trabajo a nivel visual de este magnífico juego de puzles es titánico. 'Gorogoa' es sin duda uno de los títulos más importantes de la última hornada de indies, y también una experiencia imprescindible.

‘Grow Home’

Disponible en PC, PS4, Xbox One

Nacido de la rama más creativa de Ubisoft, este ‘Grow Home’ nos invita a escalar mundos plagados de plantas mientras las polinizamos y hacemos que todo crezca más y más. Un juego en el que las físicas lo parecen todo hasta que descubres que, además de ser divertido, también puede ser treméndamente bonito.

‘Her Story’

Disponible en PC, iOS, Android

Tiene más de novela visual que de videojuego, al fin y al cabo casi todo lo que hagas será sentarte a ver vídeos de entrevistas policiales, pero el proceso de ir descubriendo qué se esconde tras ‘Her Story’ es tan potente que es inevitable calificarlo como el mejor juego de detectives que puedes encontrar en el mercado.

‘Journey’

Disponible en PS4, PS3

Un clásico imperecedero en el que ni el tiempo, ni el final, ni las mecánicas, importan lo más mínimo. Digamos que ‘Journey’ es como Perdidos, donde lo que importa realmente es el camino, y aquí está plagado de momentazos inolvidables en los a nivel visual es imposible no quedarse de pasta de boniato.

‘Minit’

Disponible en PC, PS4, Switch, Xbox One

Aunque no es el primer juego que experimenta con esa idea, 'Minit' ha conseguido posicionarse como una joya imprescindible. Aquí la propuesta es conseguir superar la aventura en apenas 60 segundos, pero como es lógico habrá que hacerlo en distintas fases ya abriendo atajos en cada intento que nos permitan superar ese reto.

‘Monument Valley’

Disponible en iOS, Android

Probablemente uno de los juegos de móviles que más ha dado que hablar durante los últimos años, una aventura en la que, a base de puzles, recorreremos niveles preciosos basados en los cuadros de escaleras de Escher. 'Monument Valley' es de esos juegos que hay que jugar para entender hasta qué punto se puede hacer mucho con muy poco.

‘Pony Island’

Disponible en PC

¿Un juego sobre ponis que acaba siendo una puerta al inframundo? Más o menos, pero la gracia no estará en los animales, sino en cómo hackearemos el juego para poder llegar al final y salir con vida de su maldición. ‘Pony Island’ es un juego que seguro no entra por los ojos, pero sin duda se mantiene en el recuerdo durante una buena temporada.

‘Superhot’

Disponible en PC, PS4, Xbox One

Has jugado a muchos juegos de acción. Has matado, masacrado y te has lucido en tiroteos en los que en un “solo contra el mundo” tenías todas las opciones en contra. Sin embargo no has jugado a nada como ‘Superhot’, un título en el que poder hacer eso como si de un puzle se tratase y sentirte el mismísimo John Wick en el proceso.

‘That Dragon, Cancer’

Disponible en PC, iOS

La familia Green perdió a su hijo en 2014 y pensó que crear un videojuego sobre la experiencia para intentar hacer comprender al mundo lo que supone pasar por algo así. ‘That Dragon, Cancer’ es un juego durísimo, pero tanto la aventura como el documental de su desarrollo, Thank Your for Playing, son obras tan necesarias como recomendables.

‘What Remains of Edith Finch’

Disponible en PC, PS4, Xbox One

En eso de contar historias con una mínima interacción hemos vivido propuestas de todos los colores, pero ninguna como esta. ‘What Remains of Edith Finch’ nos cuenta la historia de una familia perseguida por la muerte mientras exploramos la casa donde se han ido criando cada uno de los miembros y revivimos los últimos minutos de cada uno de ellos.

Entre 3 y 4 horas

‘80 Days’

Disponible en PC, iOS, Android

Tan aparentemente simple como recorrer el globo en 80 días, tan complicado como saber gestionar hacia dónde partir, qué senseres llevar, la salud del señor Fogg y cómo gestionar el limitado presupuesto que te debe llevar desde la puerta de tu casa hasta la puerta de tu casa atravesando casi 200 ciudades por el camino.

‘Door Kickers’

Disponible en PC

Puede que una partida a ‘StarCraft’ o ‘Civilization’ te lleve tanto tiempo como jugar a toda esta lista, pero eso no significa que los juegos de estrategia no puedan ser tan breves como intensos. En este caso la estrategia en tiempo real nos lleva hasta un grupo de comandos que debe irrumpir en distintas localizaciones para asegurar objetivos y acabar con ataques terroristas. Un juego táctico y simple, pero también muy exigente.

‘Firewatch’

Disponible en PC, PS4, Xbox One

He aquí 'Firewatch' otra aventura del estilo de lo que comúnmente se ha llamado “walking simulator”, en este caso la historia de Henry, un hombre que, huyendo de la enfermedad de su esposa, decide pasar un verano aislado mientras trabaja como guarda forestal. Pronto descubrirá que la soledad no sólo es incómoda, también guarda más de un peligro.

‘Inside’

Disponible en PC, PS4, Xbox One

Los creadores de ‘Limbo’ se coronaron hace un año con el lanzamiento de un juego muy similar a su popular éxito, pero aún más redondo, bonito y perturbador. En 'Inside' controlamos a un niño que parece escapar de los peligros de una sociedad totalitaria y distópica, pero conforme avanzamos da la impresión de que en vez de huir, lo que hacemos es acercarnos cada vez más hacia el núcleo de todos los problemas.

‘Kane & Lynch: Dog Days’

Disponible en PC, PS3, Xbox 360

Lanzado hace siete años, ‘Kane & Lynch: Dog Days’ no supo mantener contento ni a público ni crítica, pero con el tiempo se ha convertido en un juego de culto por sus escenas de acción, la crudeza de su historia y una cámara al hombro estilo “found footage” que ha acabado cosechando una legión de fans.

‘Layers of Fear’

Disponible en PC, PS4, Xbox One

'Layers of Fear' es uno de los mejores juegos de terror de los últimos años, de esos que te obligan a jugar de día para que los sustos y su ambientación no te acaben sacando de tus casillas. En él nos ponemos en la piel de un pintor fracasado que quiere pintar un cuadro de su difunta esposa. Una lástima que a ella no le parezca tan buena idea y nos persiga por las estancias de la casa que un día compartieron.

‘Little Nightmares’

Disponible en PC, PS4, Xbox One

'Little Nightmares' es el juego que pariría Tim Burton tras jugar a ‘Limbo’ (si cualquiera de esas cosas fuese a ocurrir algún día). Plataformeo y puzles de dificultad descafeinada para un juego en el que lo visual lo acaba siendo todo. Perturbador como pocos, tan pronto te tiene comiéndote a una rata como atravesando un mar de zapatos que parece sacado del contenedor de un campo de exterminio.

‘Portal’

Disponible en PC, PS3, Xbox 360

No hay otro juego en la lista que merezca más atención que este. La lástima es que, si no has jugado ya a 'Portal', probablemente sepas demasiado sobre él. Si ninguno es tu caso, empieza a jugar y no busques nada más sobre él, sólo necesitas saber que es un juego de puzles en el que una pistola de portales es su absoluta protagonista.

‘Scott Pilgrim vs. the World: The Game’

Disponible en PSN, Xbox Live

Aquí tenemos un caso bastante complejo. Paul Robertson, el rey de los gif pixel art, parió esta imprescindible aventura de espíritu beat’em up basada en el cómic de Brian O’Maley, pero por problemas de licencias el juego acabó desapareciendo de la faz de la tierra. Si eres fan de las causas perdidas tienes dos opciones, o rezar para que el deseo de O’Maley de volverlo a ver en línea se convierta en una realidad, o mover cielo y tierra para intentar encontrarlo. Ambas son igual de recomendables.

‘Stacking’

Disponible en PC, PS3, Xbox 360

De la mano del legendario Tim Schaffer tenemos otro de esos juegos con los que pasar una tarde más que apañada. En ‘Stacking’ manejamos una pequeña muñeca rusa que quiere salvar a su familia y, para ello, nos iremos escondiendo dentro de otras muñecas más grandes para aprovecharnos de su rol y habilidades a la hora de ir desbloqueando zonas y superando puzles. Originalidad por bandera con un juego tan entrañable como entretenido.

Entre 5 y 6 horas

‘BoxBoy!’

Disponible en Nintendo 3DS

Es el único juego de la lista que requiere una plataforma concreta, Nintendo 3DS, para ser disfrutado, y no, con eso no quiero decir que merezca la pena comrparse una sólo para jugar a esto, pero sí es uno de los pocos juegos digitales imprescindibles de la consola. 'BoxBoy!' y sus secuelas son plataformas en los que el poder crear cajas para llegar del punto A al B es, además de una lección de diseño de videojuegos, un paseo divertidísimo.

‘Call of Juarez: Gunslinger’

Disponible en PC, PS3, Xbox 360

Cuando salió allá por 2013 nadie daba un duro por ‘Call of Juarez: Gunslinger’ y, sorprendentemente, el salirse de la saga principal y apuntar a la locura por bandera le funcionó de maravilla. Un cuento del Oeste a base de tiros y explosiones en el que la habilidad de ralentizar el tiempo para disparar es sólo uno de los muchos trucos que puedes acabar sacándote de la manga si mejoras el personaje principal.

‘Furi’

Disponible en PC, PS4, Xbox One

Cuando las mecánicas de juego lo son todo, el resto es prácticamente inapreciable. Sin embargo ‘Furi’ consigue que más allá de su ensayo y error a base de desafíos bullet hell, parry, dash y espadazos, su estética y banda sonora te entre por los ojos y las orejas con la fuerza de una locomotora. Una bendición indie que, lamentablemente, no ha tenido toda la atención que merecía.

‘Lovers In A Dangerous Spacetime’

Disponible en PC, PS4, Xbox One

Sin duda ‘Lovers In A Dangerous Spacetime’ es una de las propuestas más originales y divertidas de la lista. Se trata de un juego de acción y disparos cooperativo para hasta 4 jugadores en el que nos vamos moviendo por una nave para controlarla. Se puede jugar en solitario, pero sobra decir que si no tienes a nadie al lado al que echarle la culpa por haberte estrellado, pierde bastante la gracia.

‘Metal Gear Rising: Revengeance’

Disponible en PC, PS3, Xbox 360

Segunda vez que mencionamos a ‘Bayonetta’ en este texto y las gracias debemos dárselas a los mismos, a la buena gente de Platinum que decidió coger al personaje de Raiden de la saga ‘Metal Gear Solid’ y darle un juegazo a la altura de sus coreografías con una espada en la mano. Un desafío hack’n slash que hará las delicias de cualquier jugador con ganas de enfrentarse a un festival de espadazos futuristas.

‘Quake’

Disponible en PC

No es el juego más viejo de la lista (llegó unos meses después que uno de los siguientes títulos), pero sí puede chocar un poco verlo por aquí compartiendo hueco con títulos mucho más recientes. ¿La razón? ‘Quake’ ha sido tan importante para todo lo que ha venido después que inevitablemente tiene que aparecer en casi cada hueco donde pueda, así que con unas seis horas de duración (algún par más si quieres alargar aún más el chicle), nadie puede echarme en cara que lo meta aquí y, de regalo, les hago un favor a los que aún no le hayan dado una oportunidad.

‘Undertale’

Disponible en PC, PSN

El RPG indie por excelencia, además de uno de los juegos más premiados y aclamados de los últimos años. Es difícil hablar de 'Undertale' a la hora de recomendarlo sin caer en posibles spoilers que puedan arruinar la trama, así que sí, es uno de esos juegos que debes disfrutar para entenderlo. Que no te eche para atrás su estética, ‘Undertale’ esconde mucho más que eso en sus tripas y, puestos a seguir con el símil, es el mejor plato de callos que te vas a comer en mucho tiempo.

‘Unravel’

Disponible en PC, PS4, Xbox One

Nos acercamos a él diciendo “qué cosa más bonita” y, aunque ese pensamiento se mantuvo vivo durante toda la partida, hubo más alabanzas que poco tenían que ver con su estética. ‘Unravel’ es inteligente, divertido e incluso goza de una historia que ha conseguido tocar la patata de más de uno.

‘Vanquish’

Disponible en PC, PS3, Xbox 360

El ‘Bayonetta’ de los shooters, un juego que deja a todos los otros títulos de tiros en pañales y, tras llegar a PC, una de las opciones más recomendadas de Steam. ‘Vanquish’ es frenetismo en mayúsculas, una opción tan divertida que lo único malo que podemos echarle en cara es haber sido lo suficientemente corto como para ganarse un hueco en esta recopilación.

‘Wolfenstein: The Old Blood’

Disponible en PC, PS4, Xbox One

Se trata de la precuela del ya archiconocido ‘Wolfenstein: The New Order’ y el juego por el que volverás a jugar ‘Return to Castle Wolfenstein’ gracias a todos los guiños que ofrece. Sin duda una de esas lecciones de diseño de videojuegos en las que, a base de tiroteos continuos, se consigue entregar un ritmo en el que la dificultad, la diversión y el humor van siempre de la mano.

Bonus track: menos de 1 hora

‘Emily is Away’

Disponible en PC

El primer juego gratuito de la lista, razón de más para acercarse a él sin dudarlo. Un juego de texto en el que tratas de recuperar a tu amiga/crush del instituto como si estuvieses en los tiempos del Messenger. Si pasaste por algo similar en los 90, vas a salir encantado de él.

‘Klocki’

Disponible en PC, iOS

Otra de esas grandes obras maestras en lo que a puzles se refiere, esta vez por un precio tan irrisorio como su dificultad y duración. 'Klocki' sería el típico juego para pasar el rato de no ser porque en su interior se esconden varias mecánicas que hacen de él una pequeña joya.

‘Metal Slug’

Disponible en PC, PSN, Xbox Live, iOS, Android, Switch

El juego de la lista con más años (y meses) a sus espaldas. Un arcade que, por su reciente aparición en Nintendo Switch (aunque se ha paseado por casi cualquier plataforma que tengas en casa), puede convertirse en el pasatiempo ideal para una tarde de tormenta veraniega o para ese rato muerto que tendrás mientras esperas a que se enfríe el gazpacho.

‘Moirai’

Disponible en PC

Eres un granjero y debes encontrar a una mujer que ha desaparecido en una mina. Te llevará 15 minutos superar el juego. Imagino que con esas dos frases no te habrá llamado demasiado la atención, así que también te diré que el juego es gratis (lo puedes descargar aquí) y que, de una forma u otra, te va a dejar completamente loco. En serio, no te lo pienses dos veces y pruébalo.

‘Monster Loves You!’

Disponible en PC

El cuento de un monstruo, tú, en el que a base de decisiones decidirás qué tipo de monstruo eres. 14 finales te aguardan en esta aventura en la que el texto es lo primero más importante. Lo segundo es que sepas inglés para disfrutarlo como se merece. Lo tercero es que tengas algo más de tiempo la tarde siguiente para volver a jugar a 'Monster Loves You!' y comprobar hasta qué punto puede cambiar todo.

‘The Stanley Parable’

Disponible en PC

Nacido de la nada y alzado hasta el Olimpo de los videojuegos, ‘The Stanley Parable’ es el juego que puso de moda a los walking simulator a base de locuras y una excelente historia. Un título único, complicado y accesible que merece toda tu atención. Eso sí, si te llama mínimamente su propuesta, evita leer sobre él.

‘Thirty Flights of Loving’

Disponible en PC

‘Thirty Flights of Loving’ es un título experimental en el que la narrativa lo es todo. Merece mucho la pena por ver hasta dónde se puede llegar con algo de innovación y, si eres un fanático del desarrollo, jugarlo con los comentarios de su creador es todo un regalo. Incluye ‘Gravity Bone’, su precuela, pero no esperes que entre ambos te ocupe más de media hora.