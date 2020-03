VoltAero prueba y consigue volar con éxito su avión híbrido eléctrico

Los aviones son actualmente uno de los vehículos más que más impacto tienen en el medio ambiente. Lamentablemente, conseguir una transición de motores de combustión al uso de energías renovables no es algo tan fácil como en los coches u otros medios de transporte. Pero sí que hay opciones, VoltAero es la prueba de ello. Su avión con motor híbrido ya surca los cielos.

El fabricante francés ha comenzado las pruebas de vuelo para sus aviones híbridos eléctricos llamados Cassio. Estos aviones están propulsados por dos motores eléctricos en sus alas y dos motores de combustión en el fuselaje.

Pero esos dos motores de combustión en el fuselaje están ahí sólo pro razones de seguridad, indica la compañía. Han realizado aproximadamente 20 horas de pruebas en el aire y planean reemplazar el motor trasero de combustión por uno híbrido-eléctrico propio de la marca, el delantero directamente será eliminado de ahí.

La idea final es contar con un sistema de tres motores eléctricos de 60 kW acompañados de un motor de combustión interna de 370 hp. Este último, además de ayudar en la propulsión, se encargará de recargar las baterías de los eléctricos. En cuanto a autonomía, estiman entre tres horas y media y cinco horas con velocidades de hasta 200 nudos. Un vídeo del motor del avión híbrido eléctrico:

El tamaño sigue siendo la gran limitación

VoltAero ha realizado las pruebas con un avión relativamente pequeño, de seis asientos en total. Las pruebas y los planes de producción también están destinados a este tipo de aviones. Esperan producir aviones eléctricos híbridos de entre cuatro y nueve asientos de hecho.

Este es el gran límite de los aviones eléctricos o impulsados por otros motores que no sean de combustión, su tamaño. Otras empresas también han producido sus propias propuestas de aviones eléctricos o hidrógeno por ejemplo, pero ninguna ha conseguido hacerlo a tamaño tan grande como los aviones comerciales actuales.

Grandes aerolíneas como Delta por ejemplo buscan reducir su impacto en el medio ambiente. Para ello no van a dejar de utilizar aviones de combustión, porque son conscientes de que a día de hoy la tecnología no lo permite. En su lugar utilizan el truco de "carbón neutral" mediante el cual restan su cantidad de emisiones de carbono en la atmósfera mediante otras vías. Mientras tanto, se siguen dando casos como los aviones que vuelan vacíos para no perder su plaza en el aeropuerto.

