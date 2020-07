Tesla abre la posibilidad de licenciar Autopilot y proporcionar motores y baterías a otros fabricantes

El CEO de Tesla, Elon Musk, publicó un tuit ayer en el que indicaba que la compañía estaría "abierta a licenciar el software y proporcionar tanto sistemas de propulsión como baterías para otros fabricantes".

El anuncio es sorprendente y en él incluiría incluso a Autopilot, el sistema de asistencia a la conducción, que por tanto podría acabar formando parte de los modelos de otros fabricantes. Musk afirmaba que "¡estamos intentando acelerar el uso de energía sostenible, no aplastar a los competidores!".

Los comentarios venían a raíz de un artículo de Teslerati en el cual se indicaba cómo algunos fabricantes alemanes parecían estar logrando acortar distancias con Tesla a la hora de producir coches eléctricos.

Tesla is open to licensing software and supplying powertrains & batteries. We’re just trying to accelerate sustainable energy, not crush competitors!