e-Palette de Toyota: el futuro era que un vehículo autónomo multiusos nos traiga la pizza a casa

Llevamos años tirando de app para pedir comida a domicilio, pero por el momento siempre nos lo acaba haciendo llegar hasta nuestra puerta un ser humano. Y puede que en el CES 2018 hayamos visto la materialización de lo que podría ser el reparto autónomo de pizzas con el concepto de vehículo autónomo e-Palette de Toyota.

En realidad no se trata exclusivamente de un vehículo repartidor, sino que la idea es que en un futuro se materialice en forma de flotas de "espacios multipropósito" y que resulte útil también como servicio de transporte entre otros. Pero la idea de que esta especie de minibús nos traiga la pizza calentita llama la atención y es cuanto menos jugosa, aunque sea un poco 'Black Mirror'.

Introducing the first Pizza Hut fully autonomous delivery concept vehicle. Excited for our future with @Toyota #CES2018 pic.twitter.com/YGNQUgijha