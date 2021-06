Mucha nube pero al final si se cae un servicio se cae medio Internet

Internet ha tenido tos durante una hora. Lo hemos visto esta mañana, cuando decenas de sitios y servicios web han estado inaccesibles. Spotify, Reddit o The New York Times (entre otros muchos) estaban caídos, y la razón era que todos ellos dependían de un mismo eslabón para distribuir sus contenidos.

Ese eslabón no era otro que Fastly —antes le pasó a Cloudflare—, y eso ha vuelto a plantear lo sorprendentemente "débil" que es internet. Algo malo estamos haciendo cuando con toda la tecnología que tenemos y todo lo que hemos avanzado, si se cae uno de esos eslabones se cae media internet.

El tuit de David Pierce, editor en Protocol, era realmente ilustrativo. En él hacía referencia a una famosa tira cómica titulada "Dependency" ("Dependencia") de Randall Munroe en xkcd.

Esa viñeta refleja muy bien lo que ha pasado en Fastly: toda nuestra vasta infraestructura digital, esa que nos asombra y nos permite acceso casi instantáneo a todo tipo de información y servicios, depende a veces de eslabones débiles.

El problema se ha agravado por ese enfoque centralizado que ha hecho que tengamos muchos huevos (sitios y servicios web) en pocas cestas (infraestructuras en la nube y plataformas de servicios especializados como Cloudflare o Fastly).

Hay desde luego diversas alternativas en todos los campos. Lo demuestra un reciente estudio de Canalys en el que "le sacaban una foto" a la situación actual en materia de infraestructuras en la nube.

Según esos datos, 6 de cada 10 sitios o servicios web en todo el mundo dependen de tan solo tres proveedores: Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. Hay otros participantes importantes en ese mercado (Alibaba, Oracle, IBM, Salesforce, Rackspace, VMWare) pero todos ellos aglutinan muchísimos proyectos y desarrollos usados por millones de personas.

No solo eso: a esos proveedores de infraestructura en la nube, que son los sitios en los que están hospedados esos servicios, se le suman otros muchos componentes, como por ejemplo servidores de DNS, de bases de datos o, como en este caso, CDN (Content Delivery Networks), plataformas que actúan como catalizadoras del acceso a la información.

