Por qué Telefónica Audiovisual pudo solicitar el bloqueo de Twitch sin la autorización de un juez: así funciona el listado semanal

Un simple error provocó que todos los vídeos de Twitch.tv estuvieran innacesibles en España durante horas. Pero el problema no venía del propio servicio de streaming, sino de Telefónica Audiovisual.

¿Cómo es posible que un fallo en una empresa tenga consecuencias tan graves en otra? La respuesta la encontramos en una decisión judicial del pasado mes de febrero. Una sentencia que otorgó a Telefónica Audiovisual el poder ordenar a las operadoras que bloqueen webs de streaming sin derechos, sin necesidad de tener que pedir la intervención del juez en cada ocasión. Ahora ha sido Twitch, pero mañana puede ser otra plataforma.

Durante varias horas, los usuarios de las grandes operadoras vieron como al intentar reproducir cualquier vídeo les aparecía el mensaje de "(Error #2000)". Unas tres horas más tarde, desde la cuenta de Twitch Support se daba por solucionado el problema.

🛠️ This issue seems to be fixed now. Thanks for your patience!