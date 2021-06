Qué es Fastly y por qué ha provocado que media internet se haya venido abajo

El apocalipsis digital debe ser muy parecido a lo que hemos vivido hoy. Un apagón general de muchas de las principales webs del mundo, de periódicos como The New York Times a comercios electrónicos de la talla de Amazon, pasando por Twitch, Vimeo, Reddit, Shopify o la CNN. Un caos que tiene un único culpable, un Content Delivery Network (CDN) llamado Fastly.

Los CDN son redes de servidores distribuidos geográficamente que ayudan a las diferentes páginas web a entregar sus contenidos en cualquier parte del mundo de una forma rápida y segura. Muchas de las páginas en las que navegamos a diario están ubicadas en un único lugar físico, por lo que, para acceder a ellas, todo lo que contienen tiene que viajar desde su servidor a nuestro dispositivo, y cuanto más lejos están el uno del otro, mayor es el tiempo de carga y peor la experiencia del usuario.

El papel de los CDN como Fastly es precisamente que eso no ocurra. Para ello, replican las webs de sus clientes o algunos de sus contenidos estáticos, como el diseño o las imágenes, en varios servidores distribuidos geográficamente para que la persona pueda acceder a la página desde el que tiene más cerca, de tal forma que la velocidad de carga se reduce considerablemente. Además, también cumplen un importante papel de respaldo, ya que si un servidor falla, conectan con otro que siga funcionando, de tal manera que ni el acceso ni la velocidad de carga de la página se vean perjudicadas.

Sin embargo, cuando es la arquitectura que te respalda la que se cae, el problema es mayúsculo, porque no sólo se deja de funcionar una página, sino todas las que están en la red de la CDN, que es lo que ha pasado hoy con Fastly. Un problema que no suele ser habitual y que, por la cantidad de las páginas afectadas y el tiempo que han estado inoperativas, evidencia un fallo relativamente serio en la infraestructura. Fastly, por el momento, no ha explicado a qué se ha debido el fallo.

Un único CDN para medio internet

La caída de Fastly ha puesto de manifiesto que la dependencia de un único proveedor en un punto clave de las telecomunicaciones puede ser crítico si éste falla de forma masiva. Sin importar los servidores en los que estuviesen alojados estas webs -propios, AWS, Azure, Google Cloud u otros-, todos han dejado de funcionar porque Fastly se ha caído.

Particularmente llamativo ha sido el caso de Amazon, cuyas diferentes webs se han visto afectadas por la caída de Fastly cuando AWS tiene su propio CDN, Amazon Cloudfront. Pero los de Jeff Bezos parece que no utilizan el servicio que comercializan para sus propias webs.