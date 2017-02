No, no es que tu conexión vaya mal, es que medio Internet está fallando tras la caída de Amazon AWS

Amazon Web Services (AWS) es uno de los servicios más usados en internet por diversas compañías y sitios web, lo que significa que al primer fallo, miles de sitios resultan afectados. Esto tal vez nos haría pensar que se trata de nuestra conexión, pero no, en esta ocasión no, ya que el error proviene de Amazon.

La compañía está informando que está presentado "altas tasas de error" en su servicios de almacenamiento en la nube 'S3' en el centro de datos US-East-1 en Virginia del Norte. Esto significa que una gran cantidad de sitios y aplicaciones están viendo afectados sus servicios, donde en algunos casos se presenta un retraso, y en otros simplemente no se puede acceder.

Amazon ha enviado diversas actualizaciones acerca del estado de este servidor, pero hasta el momento no se ha logrado detectar la causa de esta inusual tasa de errores.

Entre los afectados están Hootsuite, Trello, IFTTT, Splitwise, los sitios creados por Wix, GroupMe, Nest y por supuesto Alexa. Este fallo se ha ampliado desde hace un par de horas afectando el alojamiento de imágenes en muchos sitios, como en The Verge, y la conexión de aplicaciones móviles, la mayoría de iOS.

También también tenemos sitios con servicio parcial como Quora, Sailthru, Business Insider, Giphy, Slack, dispositivos IoT como bombillas conectadas, así como servicios de Adobe, Twitch, Buffer, Chef, Citrix, Codecademy, Coursera, Cracked, Docker, Expedia, Expensify, FiftyThree, Greenhouse, Heroku, Home Chef, iFixit, Imgur, isitdownrightnow.com, Lonely Planet, Mailchimp, Medium, HockeyApp de Microsoft, News Corp, Pantheon, Razer, Signal, Sprout Social, Travis CI, Trello, Twilio, Unbounce, Zendesk, Airbnb, Down Detector, Freshdesk, Pinterest, SendGrid, Bitmoji de Snapchat y Time Inc.

We continue to experience high error rates with S3 in US-East-1, which is impacting some other AWS services.

For S3, we believe we understand root cause and are working hard at repairing. Future updates across all services will be on dashboard.