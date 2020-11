Una caída parcial de los servidores de Amazon ha provocado que hasta aspiradoras dejen de funcionar

Los servidores de Amazon Web Services (AWS) están sufriendo una interrupción prolongada de varias horas ya. Los problemas se están dando especialmente en los que se encuentra en América del Norte, según indica la web oficial de Amazon. En los servidores de AWS se almacena gran parte de Internet y esto inevitablemente ha provocado que muchísimas webs y servicios tengan problemas para cargar. Ahora bien, no es sólo cuestión de webs, también ha dejado K.O. a productos tan peculiares como aspiradoras o timbres de puertas.

La magia del Internet de las cosas. En los últimos años hemos visto multitud de dispositivos que han añadido funciones inteligentes mediante conexión a Internet. Esto, a pesar de que ofrece numerosas ventajas, implica depender totalmente o parcialmente de la conexión a Internet para funcionar. Puede hacer que el producto adquirido deje de funcionar si la empresa quiebra por ejemplo. También existen numerosos riesgos de seguridad y privacidad añadidos.

El ejemplo de hoy es uno más que se suma a la lista. La caída de los servidores de Amazon deja inutilizables aparatos tan peculiares como aspiradoras. iRobot, creadores de la Roomba ya ha avisado unas horas atrás de que su app conectada a las aspiradoras puede estar dando problemas a algunos usuarios.

I... can't vacuum... because us-east-1 is down. — Geoff Belknap (@geoffbelknap) November 25, 2020

Otro tipo de producto inteligente que parece haberse visto afectado son los timbres. En especial los timbres Ring de la propia Amazon. Algunos usuarios están reportando que simplemente no funciona o que da error al retransmitir el streaming:

My fucking doorbell doesn't work because AWS us-east-1 is having issues 🤦🏿‍♂️ — SJP (ಠ_ಠ) (@SJP1804) November 25, 2020

The Roomba won't stop vacuuming, and I missed a package delivery because my doorbell did not ring 😭 — TR▲N§HUᙢAN ̖́ (@transhuman) November 25, 2020

What is #cloud mommy?



Son, the cloud is when you can’t ring the doorbell and mean people sneak into your house and steal all your shit because the cameras don’t work.



Oh. Seems like cloud is kinda stupid mommy?



Yes son. pic.twitter.com/8BHIGDppLm — James Cuff (@HPC_James) November 25, 2020

Cuando un tercio de Internet depende de AWS.

Amazon mediante AWS ofrece uno de los servicios de almacenamiento en la nube más importante del mundo con alrededor del 33% del mercado. Microsoft con Azure y Google con Cloud son de los pocos servicios que se reparten el resto del mercado. Una megaestructura como la AWS, aunque sólo tenga problemas parcialmente, conlleva a serios problemas en todo Internet.

Prueba de ello son las numerosas empresas que se están viendo afectadas ahora mismo. Algunas de las que han reportado problemas son 1Password, Adobe, Anchor, Coinbase, Flickr, Roku o Washington Post.

An Amazon AWS outage is currently impacting Adobe Spark so you may be having issues accessing/editing your projects. We are actively working with AWS and will report when the issue has subsided. https://t.co/uoHPf44HjL for current Spark status. We apologize for any inconvenience! — Adobe Spark (@AdobeSpark) November 25, 2020

We're currently experiencing elevated error rates on some backend systems due to an AWS service outage. Trading isn't impacted at this time, but you may experience intermittent delays when filing a support case or accessing other parts of our applications. https://t.co/rR0A4wPKs4 — Coinbase Support (@CoinbaseSupport) November 25, 2020

[status] Identified: Members are receiving an "Oops, something went wrong" error when trying to log in or create an account due to a current AWS outage. We are monitoring the situation and will continue to share information here as it… https://t.co/drGhoVfYMv — Flickr Help (@FlickrHelp) November 25, 2020

Amazon no ha indicado aún a qué se está debiendo el problema. Los errores se están dando en la región EAST-1 de Estados Unidos y afecta principalmente a la API de flujos de datos de Kinesis. Según la compañía, pasarán aún unas horas hasta que todo vuelva a la normalidad: "esperamos que la recuperación completa aún tarde hasta unas horas".