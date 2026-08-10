El ventilador perfecto para hogares con niños y mascotas no tiene aspas, es de Dyson y nunca ha estado tan barato

Hemos comenzado un mes de agosto con bastante calor en algunas zonas de España, por lo que todavía es un buen momento de comprar un ventilador (u otro dispositivo) para que podamos sobrellevar mejor las altas temperaturas. Y durante la nueva campaña de MediaMarkt, podemos comprar el Dyson Hot + Cool HF1 Remote Link Pre-heat mucho más barato: por 279,65 euros a través de estos dos descuentos:

Descuento directo que lo deja por 329 euros en lugar de 429 euros.

Descuento adicional de 49,35 euros al comprarlo desde la app.

Un ventilador sin aspas con función de verano e invierno

El Dyson Hot + Cool HF1 Remote Link Pre-heat es un ventilador que destaca principalmente porque no tiene aspas, una característica muy atractiva si vivimos en un hogar con niños o mascotas. Además, la marca ha puesto especial énfasis en su diseño, que se aleja mucho de lo que solemos ver habitualmente en este tipo de dispositivos, haciéndolo en este caso bastante más elegante.

También se le puede dar utilidad en invierno, ya que cuenta con un modo de calefactor que funciona mediante placas calefactoras cerámicas. Es bastante silencioso con valores mínimos de 26 dB en el modo descanso y viene con un total de 10 velocidades.

También cuenta con un modo de programación que nos permite crear una rutina para que se encienda justo antes de que lleguemos a casa y además incluye un control del termostato inteligente que monitoriza el ambiente y activa el calor únicamente cuando es necesario.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Dyson Hot + Cool HF1 Remote Link Pre-heat hoy ✅ LO MEJOR Su precio: es el más bajo que hemos visto hasta la fecha.

Su utilidad para verano o invierno.

Su diseño sin aspas. ❌ LO PEOR Únicamente se puede comprar a este precio a través de la app de MediaMarkt.

La oferta finaliza mañana 11 de agosto a las 09:00 horas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ventilador para sobrellevar mejor el calor del verano, pero que también puedas sacarle utilidad durante el invierno gracias a que cuenta con un modo calefactor. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un ventilador con otro formato, ya sea de torre con aspas, de escritorio o de techo.

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Imágenes | Dyson

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