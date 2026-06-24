Tener un Samsung Galaxy Watch hoy sale más barato con este modelo que está a precio mínimo

Como hemos visto en otros años, Amazon ha lanzado ofertas exclusivas para suscriptores Prime y otras tantas que son accesibles para todos. Y mucho ojo que estas últimas no son peores que las primeras. Un buen ejemplo lo tenemos en el Samsung Galaxy Watch7, un reloj que, pese a no ser de la generación más reciente, ahora mismo se puede comprar por 152 euros.

Un smartwatch al precio mínimo de Amazon

El Samsung Galaxy Watch7 ahora mismo se encuentra en el precio mínimo histórico de Amazon. Se trata de la versión más básica y pequeña, con únicamente conectividad Bluetooth (no tiene conexión 5G) y un tamaño de 40 milímetros.

En cualquier caso, hablamos de un reloj que viene con el sistema operativo WearOS, incorpora una buena pantalla Super AMOLED, dispone de la función Always On para tener la esfera del reloj siempre activada y cuenta con 32 GB de almacenamiento interno.

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El reloj de Samsung es resistente al agua y al polvo gracias a la certificación IP68 y, como solemos ver en este tipo de dispositivos, viene con un buen surtido de sensores para monitorizar la actividad física, como es el caso del sensor de bioseñal óptico, señal cardíaca eléctrica y sensor de impedancia bioeléctrica, entre otros.

⚡ EN RESUMEN: oferta del samsung galaxy watch7 hoy ✅ LO MEJOR S u precio : es el más bajo que hemos visto en Amazon hasta la fecha.

: es el más bajo que hemos visto en Amazon hasta la fecha. Disponibilidad: no es una oferta exclusiva de Amazon Prime, por lo que es accesible para todos. ❌ LO PEOR La batería: al ser la versión más pequeña, su batería es inferior. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un reloj que destaque por lo bonito que es, además de por los sensores que incluye y que son bastante útiles para hacer ejercicio y tener cierto control sobre las métricas de salud. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un reloj que no tengas que cargar cada día o cada muy pocos días, ya que incorpora una batería pequeña y su sistema operativo es bastante "tragón".

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Imágenes | Samsung

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