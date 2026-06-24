Reserva el 30 de junio para el tercer Q&A en vivo con los editores de Xataka: solo para miembros de Xtra

El 30 de junio tienes una cita. La tercera, concretamente, con el equipo de Xataka, porque sí, cerramos el primer mes de verano con el tercer Q&A exclusivo para miembros de Xataka Xtra con editores de la casa. En esta ocasión tendremos algunas caras nuevas y otras ya conocidas, pero en cualquiera de los casos, ¡quedáis más que invitados!

Repasaremos la dinámica enseguida, no sin antes dar los datos clave: la fecha, la hora y quiénes participarán. He aquí la info:

Día : 30 de junio.

: 30 de junio. Hora : 17:00, hora peninsular española (16:00 en Canarias).

: 17:00, hora peninsular española (16:00 en Canarias). Asistentes : Alejandro Alcolea, Rubén Andrés, John Tones, Javier Pastor, María González y Jose García.

: Alejandro Alcolea, Rubén Andrés, John Tones, Javier Pastor, María González y Jose García. Link de conexión: os lo facilitaremos más adelante por correo.

Cómo funcionan los Q&As

Los Q&A son unas charlas distendidas online entre xatakeros y editores de Xataka. Forman parte del paquete de ventajas incluidos en Xataka Xtra y su formato es muy entretenido: no hay agenda, no hay temas predefinidos, no hay nada de nada. En estos encuentros hablamos de lo que os apetezca, sea la actualidad tech de la semana, el tráiler de GTA VI (si es que sale) o la enésima locura de algún millonario.

No es un encuentro formal ni mucho menos, sino un ratito en calma para vernos, ponernos al día y desconectar hablando de lo que os apetezca. La forma más fácil de imaginarlo es como si quedásemos en una terraza para tomar café, solo que de forma virtual (y con menos calor, probablemente).

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Como la última vez, el encuentro tendrá lugar a través de Google Meet, de forma que no hará falta descargar software. El enlace os lo haremos llegar por correo una hora antes del evento para que os podáis conectar desde el dispositivo que más a mano tengáis. Sobra decir que usar la cámara o el micrófono es completamente voluntario, así como la participación. Si no os apetece u os viene mal, no pasa absolutamente nada.

En cuanto a los participantes, haremos una rotación en cada Q&A para que nos podáis poner cara a todos. Para este segundo encuentro contaremos con Alejandro Alcolea, Rubén Andrés, John Tones, Javier Pastor, María González y servidor, Jose García.

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