El foie gras era uno de los últimos símbolos culinarios blindados de Francia. No contaban con un rival que lo mide en toneladas: China

En 1778, el mariscal francés Jean-Pierre de Clermont-Tonnerre regaló foie gras al rey Luis XVI y el monarca quedó tan impresionado que recompensó al cocinero con tierras y una pensión. Desde entonces, el producto quedó sellado como uno de los grandes símbolos gastronómicos de Francia. Más de dos siglos después, esa corona culinaria empieza a encontrar competencia lejos de Europa.

El bastión gastronómico que parecía intocable. Durante décadas, el foie gras fue uno de esos símbolos que Francia consideraba casi parte de su ADN nacional. No era solo un producto de lujo ni una exportación rentable, era una pieza central de su soberanía alimentaria, un emblema cultural protegido por denominaciones de origen, tradición rural y una maquinaria política dispuesta a blindarlo.

Cuando el sector celebró en 2025 un superávit comercial de 35,6 millones de euros, el mensaje fue claro: después de años de gripe aviar y sacrificios masivos, el foie gras francés seguía en pie.

La herida de la gripe aviar. El golpe de la gripe aviar fue profundo. En 2022, la producción francesa cayó a mínimos históricos, rozando apenas las 8.000 toneladas, una cifra impensable para un país acostumbrado a dominar este mercado.

La vacunación obligatoria de patos a partir de 2023 consiguió estabilizar el sector y devolverlo a niveles cercanos a las 17.000 toneladas en 2025. Aquella recuperación parecía confirmar que Francia había cerrado la crisis. Lo que nadie esperaba es que, mientras curaba sus heridas, otro actor estaba creciendo a toda velocidad.

China entra en escena. Ese actor era China. En apenas una década, pasó de producir unas 2.000 toneladas a rozar las 14.000, colocándose peligrosamente cerca del liderazgo francés. La frase de Fabien Chevalier, presidente de CIFOG, resume la sorpresa del sector: “No los vimos venir así”.

Y esa es quizá la clave de todo. Francia pensaba que el foie gras seguía siendo uno de sus últimos tótems culinarios blindados. Lo que no contaba era con un rival que no mide su ambición en tradición, sino en toneladas.

La escala lo cambia todo. La comparación es brutal. Mientras un productor medio francés ronda las 10 toneladas al año, explotaciones chinas como la de Li Fengshan producen 300 y aspiran a 500. El contraste es casi industrial frente a artesanal. Li, que creció en la pobreza y hoy conduce un Maserati gracias al foie gras, simboliza la transformación china: convertir un lujo occidental en un producto masivo.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

En sus granjas, cada trabajador maneja más de 400 ocas y los hígados pueden superar el kilo, doblando con facilidad el tamaño habitual en Francia. Allí donde los franceses ven terroir, los chinos ven escalabilidad.

Del lujo al consumo popular. La gran revolución no está solo en producir más, sino en cambiar el significado del producto. En China el foie gras ya no es solo una delicadeza de élite: se mezcla con arroz frito, se sirve en hotpot o se transforma en postres con forma de cereza o rosa bañados en vino tinto.

Esa democratización ha disparado la demanda interna y ha permitido abaratar precios de forma drástica. Un plato puede costar entre 4 y 10 dólares, frente a los 15 o 40 euros de muchos restaurantes franceses. Eso cambia el mercado global: cuando el lujo se abarata, el monopolio simbólico empieza a resquebrajarse.

El siguiente paso: exportar. Hasta ahora, la mayor parte de la producción china se quedaba en casa. Esa barrera está empezando a romperse. ¿Cómo? Contaba Reuters que los productores chinos ya preparan exportaciones hacia Corea del Sur, Japón, Rusia y el sudeste asiático, y algunos ya han enviado lotes a Emiratos Árabes Unidos.

Para Francia, la amenaza no está tanto en Europa, donde las denominaciones siguen pesando mucho, sino en esos mercados emergentes donde la etiqueta “foie gras” vale más que su origen.

La batalla entre relato y volumen. Francia sigue confiando en su principal ventaja: el prestigio. Sellos como “foie gras du Sud-Ouest” siguen siendo una garantía cultural y gastronómica difícil de replicar. El problema es que la historia económica está llena de ejemplos donde la escala termina erosionando el relato. China tiene subsidios, mano de obra intensiva, costes bajos y una capacidad industrial inmensa.

De hecho, ahora incluso empieza a hablar de robots para automatizar la alimentación forzada. El foie gras francés aún conserva su aura, qué duda cabe, pero por primera vez en mucho tiempo su dominio ya no parece una herencia natural. Parece una posición que habrá que defender.

Imagen | Annie Tu, Charles Haynes

En Xataka | La carne impresa en 3D era una utopía hace años. Ya se puede comprar en el súper, a 3,5 euros y hecha en Navarra

En Xataka | Francia ha encontrado la forma de plantar cara a China: la primera línea piloto para reciclar imanes de tierras raras



