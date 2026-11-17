Todos los Black Fridays suele ocurrir lo mismo: encontrar ofertas en dispositivos de Apple es difícil, pero no imposible. Todavía quedan varios días por delante de este mes de noviembre, pero hemos encontrado este Apple Watch SE 3 a uno de sus mejores precios hasta la fecha: está en PcComponentes, se trata de una versión del mismo de 44 mm y cuesta 249 euros.

Un Apple Watch económico que sigue mereciendo la pena

Hace unos días os trajimos otro descuento para este reloj, aunque en esa ocasión se trataba de una versión con conectividad 5G. Si esa función no te interesa, esta oferta de PcComponentes es más interesante para ti, puesto que su precio es 40 euros menor. De esta forma, es una de las mejores opciones ahora mismo si tienes un iPhone y buscas un reloj del ecosistema de Apple.

Se trata de un reloj inteligente ligero y cómodo, incluso esta versión de 44 milímetros. Ofrece un buen rendimiento gracias al chip S10 y cuenta con una pantalla de 1,78 pulgadas con un brillo máximo de 1.000 nits que, además, tiene función siempre activa.

También es un dispositivo muy interesante si buscamos algo para medir nuestros entrenamientos o controlar nuestra salud, aunque hay que tener en cuenta que este modelo no permite hacer ECG. En cuanto a su autonomía, Apple promete que es capaz de ofrecer hasta 18 horas de autonomía.

⚡ EN RESUMEN: oferta del apple watch se 3 ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Una buena opción si buscas un reloj de Apple actual y no quieres gastar demasiado.

Una buena opción si buscas un reloj de Apple actual y no quieres gastar demasiado. Su pantalla: Con función siempre activa y un buen tamaño en esta versión de 44 mm. ❌ LO PEOR Su autonomía: No está mal, pero queda lejos de lo que ya ofrecen otros fabricantes.

No está mal, pero queda lejos de lo que ya ofrecen otros fabricantes. No permite hacer ECG: Esta función está reservada a otros Apple Watch. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone y buscas un reloj económico sin tener que recurrir a modelos de hace varios años. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres tener más funciones de salud o un Apple Watch más moderno, en cuyo caso mejor apostar por el Apple Watch Series 12.

También te puede interesar

Apple Watch Series 12 GPS 46 mm, Caja de Aluminio en Negro | Correa deportiva negra - Talla M/L. Salud + Fitness + Control del Sueño, Frecuencia Cardiaca, Seguridad Hoy en Amazon — 479,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular con Caja de Titanio Negro de 49 mm | Correa Ocean gris traslúcido. Control avanzado de salud y forma física, autonomía para dos días o más Hoy en Amazon — 839,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Apple, Applesfera

En Xataka | Apple Watch Series 12 vs Watch Series 11: nuevo procesador y mejoras en salud e IA, pero ¿merece la pena el nuevo modelo?

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados