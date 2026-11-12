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HOY SE HABLA DE

En más de un año no hemos visto un descuento igual en este Apple Watch: hoy, Amazon lo tiene más barato que nunca

Una buena oferta en el smartwatch de Apple que se adelanta al Black Friday

Apple Watch Se 3
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Alberto García

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Las tiendas están lanzando muy buenas ofertas antes del Black Friday. Amazon ha dado un pequeño adelanto de lo que veremos durante la última semana de noviembre, incluso en dispositivos de Apple como lo es el Apple Watch SE que está disponible por un precio de 289,99 euros, el precio más bajo que ha tenido la tienda hasta la fecha.

Apple Watch SE 3 (GPS+Cellular) - 44 mm

Apple Watch SE 3 (GPS+Cellular) - 44 mm

Hoy en Amazon — 289,99 PcComponentes — 289,99 El Corte Inglés — 349,00
Reacondicionados
Back Market — 247,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un buen reloj para dar el salto al ecosistema de Apple

Apple Watch Se 3 Amazon

El Apple Watch SE 3 que podemos encontrar de oferta es el que trae una configuración de 44 mm con correa deportiva en color Medianoche (talla M/L) y en su versión GPS + Cellular. También está disponible en color blanco estrella con un cupón, aunque su precio es más elevado.

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En Xataka
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Lo interesante de esta configuración es que cuenta con 5G, lo que permite que podamos realizar actividades físicas en exteriores sin depender del iPhone. Además, también resulta atractivo con respecto a su generación anterior porque añade ciertas funciones como la pantalla siempre activa.

Con todo ello, pese a ser el modelo económico de Apple, incorpora una pantalla que se ve muy bien tanto en interiores como en exteriores. Además, también viene con un buen surtido de sensores para monitorizar la actividad física, así como con una construcción muy elegante.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Apple Watch SE 3 hoy

 LO MEJOR

  • Su precio: es el más bajo que ha tenido Amazon hasta el momento.
  • Su configuración GPS + Cellular.

❌ LO PEOR

  • Su batería: los relojes de Apple siguen ofreciendo una autonomía justita.

💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone y buscas un reloj de Apple económico, sobre todo si lo quieres de la generación actual de sus smartwatches.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un reloj enfocado, sobre todo, al deporte. En ese caso, si tienes presupuesto es mejor apostar por un Apple Watch Ultra, sea de la actual o anteriores generaciones.

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Hoy en Amazon — 155,00
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Hoy en Amazon — 429,00
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Pedro Aznar en Applesfera, Apple

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