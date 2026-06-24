Un portátil con pantalla OLED que pesa como el MacBook Neo: este Asus revienta su precio durante el Prime Day

Si ahora mismo buscara un ordenador portátil para trabajar, priorizaría especialmente que tuviera una buena pantalla, que fuera lo más ligero posible y que, claro, no sea carísimo. Ahora que tenemos activo el Prime Day de Amazon, tenemos uno que encaja en esa descripción a la perfección: este Asus Zenbook rebajado hasta los 799 euros, su nuevo mínimo histórico.

ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-QD1481W - Ordenador Portátil 14" WUXGA (Intel Core Ultra 7 255H, 16GB RAM, 512GB SSD, ARC 140T, Windows 11 Home) Niebla Plateada - Teclado QWERTY español Amazon — 799,00 € Acaba en 2 días 9 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil perfecto para trabajar en cualquier parte

Varias cosas a tener en cuenta. La primera es que para acceder a esta oferta es necesario que seamos usuarios de Amazon Prime, aunque también nos sirve el período de 30 días de prueba gratis. La otra es que, hasta este evento, el precio mínimo histórico de este equipo era de 949 euros, por lo que estamos ante un descuento bastante jugoso si estamos buscando un nuevo portátil.

Este Zenbook de Asus, modelo UX3405CA-QD1481W, destaca por ser un portátil muy ligero y fácil de transportar, puesto que pesa 1,22 kg (lo mismo aproximadamente que el MacBook Neo). Además, cuenta con una pantalla OLED de 14 pulgadas con resolución 1.920 x 1.200 píxeles y 60 Hz que es ideal tanto para trabajar como para ver pelis con buena calidad, algo que te puede venir genial este verano.

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A nivel de hardware, este equipo monta un procesador Intel Core Ultra 7 255H, 16 GB de RAM de tipo LPDDR5x y 512 GB de SSD, por lo que podemos esperar de él muy buen rendimiento ahora y durante un buen montón de años. Además, viene con Windows 11 instalado de serie, algo que no vemos en todos los portátiles que encontramos en las tiendas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del asus zenbook ✅ LO MEJOR Su pantalla OLED: Esta tecnología de pantalla muestra un negro puro y un contraste genial, lo que hace que ofrezca mejor calidad de imagen que una pantalla IPS.

Esta tecnología de pantalla muestra un negro puro y un contraste genial, lo que hace que ofrezca mejor calidad de imagen que una pantalla IPS. Es ligero y muy manejable: Es de esos equipos con los que da gusto viajar, por lo que te puede venir genial si te lo llevas a diario al trabajo o a la universidad.

Es de esos equipos con los que da gusto viajar, por lo que te puede venir genial si te lo llevas a diario al trabajo o a la universidad. Viene con Windows 11 instalado: Al traer sistema operativo instalado, es un portátil que está preparado para funcionar sin casi hacer nada. ❌ LO PEOR Se puede calentar mucho con un uso intenso: Los equipos ultradelgados no tienen tanto espacio para refrigerar su interior, lo que puede hacer que se caliente más de la cuenta. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil muy ligero, con pantalla OLED y con un hardware que te dure varios años a buen nivel. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un equipo más orientado al gaming o a la edición de vídeo en altas resoluciones, tareas que exigen mucho a un ordenador.

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