Liquidación de teles LG en el outlet de El Corte Inglés a más del 50%: modelos desde 139 euros

Si llevas tiempo queriendo renovar algún televisor de casa pero los precios te echan para atrás, el outlet secreto de El Corte Inglés tiene la solución. La compañía ha puesto en marcha una campaña de liquidación en su departamento de imagen, desplomando el precio de smart TVs de primeras marcas.

Para ahorrarte rebuscar entre las páginas de la sección outlet de El Corte Inglés, hemos filtrado y seleccionado los mejores modelos OLED y QLED (e incluso algunos LED súper económicos) que tienen buenos descuentos y tienen pinta de que se agotarán en cuestión de horas.

LG 55UA75006LA por 259 euros: LED de 55 pulgadas.

por 259 euros: LED de 55 pulgadas. LG 43QNED84A6C por 199 euros: QNED de 43 pulgadas.

por 199 euros: QNED de 43 pulgadas. LG OLED55B46LA por 499 euros: OLED de 55 pulgadas.

por 499 euros: OLED de 55 pulgadas. LG StanbyME 27ART10AKPL por 319 euros: una pantalla táctil y portátil de 27 pulgadas.

por 319 euros: una pantalla táctil y portátil de 27 pulgadas. LG 32LR60006LA por 139 euros: LED de 32 pulgadas.

LG 55UA75006LA

Para los que buscan una pantalla grande al precio más bajo posible, el outlet tiene esta joya escondida: la Smart TV de 55 pulgadas LG 55UA75006LA en versión reacondicionada (Grado C) se queda a un precio de risa: 259 euros. Es un modelo ideal como segunda televisión para el dormitorio o la casa de la playa, ya que cuenta con resolución 4K, un procesador con Inteligencia Artificial para escalar la imagen y el intuitivo sistema WebOS con acceso nativo a Netflix, Prime Video o YouTube, permitiéndote estrenar diagonal sin que sufra tu bolsillo.

LG 43QNED84A6C

Para quienes buscan el equilibrio perfecto entre tamaño compacto y una calidad de imagen superior, este outlet esconde un auténtico chollo: la smart TV LG 43QNED84A6C de 43 pulgadas, en versión reacondicionada (Grado C), tumba su precio por completo, pudiéndose comprar por 199 euros. Este modelo destaca por combinar las tecnologías Quantum Dot y NanoCell (QNED), ofreciendo unos colores infinitamente más puros y vibrantes que los paneles LED convencionales, e incluye el reputado sistema WebOS de LG para disfrutar de una navegación inteligente y fluida.

LG OLED55B46LA

Si buscas dar el salto definitivo a la mejor tecnología de imagen del mercado sin pagar un precio prohibitivo, el chollo mayúsculo de este outlet tiene nombre propio: la LG OLED55B46LA de 55 pulgadas, en versión reacondicionada (Grado C) por solo 499 euros. Estamos ante una de las smart TV OLED de referencia de LG, famosa por ofrecer unos negros puros, un contraste infinito y unos ángulos de visión perfectos, que además viene equipada con el procesador con IA más reciente. Es una tele ideal tanto para los amantes del cine en casa como para los gamers que busquen la máxima velocidad de respuesta.

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LG StanbyME 27ART10AKPL

Para los que buscan algo totalmente diferente y vanguardista, el outlet de El Corte Inglés esconde la oportunidad ideal para hacerse con la revolucionaria LG StanbyMe (27ART10AKPL) de 27 pulgadas en versión reacondicionada (Grado D) por 319 euros. Esta comodísima pantalla inteligente, táctil y portátil cuenta con una peana con ruedas y batería integrada que te permite llevarte tus contenidos, videollamadas o recetas de cocina a cualquier habitación sin depender de cables, ofreciendo además un procesador α7 Gen 4 con IA y un panel rotatorio que puedes poner en vertical u horizontal según lo que estés viendo.

LG 32LR60006LA

Para rematar las habitaciones más pequeñas, la cocina o la casa del pueblo, el outlet de El Corte Inglés deja a precio de risa (139 euros) la LG 32LR60006LA de 32 pulgadas en versión reacondicionada (Grado C). A diferencia de otras televisiones compactas de este precio que recortan en todo, este modelo ofrece una nítida resolución Full HD, colores mejorados mediante su procesador con Inteligencia Artificial y el completo sistema WebOS con acceso total a tus aplicaciones de streaming, consolidándose como la opción perfecta para quien busca una pantalla secundaria inteligente, fiable y barata.

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Imágenes | Webedia y LG

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